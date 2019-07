VIDEO: PERCHEZIȚII la o grupare de hoți formată din 31 de persoane, care acționa și pe teritoriul județului Alba Percheziții de amploare la o grupare foarte mare de hoți care acționau pe teritoriul mai multor județe, printre care și Alba. Ca urmare a operațiunii, polițiștii din Constanța au documentat activitatea infracționala a 31 de barbați. Din cele 43 de percheziții la nivel național, trei au fost desfașurate in Alba. Membrii gruparii sunt suspecți ca […] Citește VIDEO: PERCHEZIȚII la o grupare de hoți formata din 31 de persoane, care acționa și pe teritoriul județului Alba in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

