- O arma neletala, nesupusa autorizarii, munitia aferenta precum si mai multe petarde au fost ridicate de politisti in urma unei perchezitii la locuinta unei persoane cercetata pentru comiterea de infractiuni la regimul armelor si munitiilor. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Serviciului Arme,…

- Politistii galateni au efectuat un flagrant si doua perchezitii domiciliare, in urma carora au ridicat mai multe arme albe si de foc, detinute ilegal. La data de 01 martie a.c., politistii din cadrul Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au interceptat si oprit in trafic, pe strada Brailei…

- Politistii clujeni au efectuat, marti, o perchezitie domiciliara in cazul unui barbat banuit de tentativa la distrugere, dupa ce, vineri, presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat faptul ca persoane necunoscute au dat foc unor ziare in fata sediului filialei judetene a partidului si…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au sancționat contravențional un barbat de 28 de ani din comuna Braduț, titular de permis de arma, dupa ce s-a constatat ca acesta și-a schimbat domiciliul, fara a anunța organele de poliție in vederea modificarii mențiunilor…

- Miercuri, 21 februarie, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat o perchezitie domiciliara pe raza comunei Petrova. Activitatile au vizat un tanar de 19 ani, banuit de comiterea infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si efectuarea fara drept…

- Doi indivizi din comuna Pietroasa si-au petrecut o noapte in arest dupa ce oamenii legii au obtinut pe numele lor ordonante de retinere pentru 24 de ore. Cei doi, cu varste de 23 si respectiv 42 de ani, au fost retinuti de politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul I.P.J.…

- Politistii din Galati au ridicat arme de vanatoare, munitie, precum si alte bunuri detinute ilegal, de la un barbat banuit de uz de arma fara drept si braconaj cinegetic. Cel in cauza a fost retinut.La data de 16 februarie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul…

- Astfel, vineri, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati au efectuat o perchezitie, in comuna Corod, la domiciliul unui barbat, de 47 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor,…

- Politistii din Mures, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au retinut 3 persoane care ar fi comis, in perioada septembrie 2017 ianuarie 2018, mai multe infractiuni de braconaj cinegetic.Potrivit Politiei Romane, la data de 15 februarie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean din Afganistan, solicitant de azil in Romania, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. S-a intamplat seara trecuta, in jurul orei 23.00. Politistii au depistat pe raza localitații de frontiera Jimbolia, la aproximativ 100 de metri…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat un control la o societate comerciala cu profil de activitate vanzarea de produse de uz fitosanitar agricol, cu sediul pe raza comunei Caldararu, județul Argeș. In urma controlului, au fost identificate pesticide cu…

- ARMA NELETALA ȘI MUNIȚIE AFERENTA INDISPONIBILIZATE DE POLIȚIȘTI In cursul zilei de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au indisponibilizat o arma neletala și muniția aferenta La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție…

- Politistii din Unirea, sprijiniți de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au identificat, cu operativitate, persoanele banuite de comiterea unui furt din gospodaria unui cetatean din comuna. Un major si 3 minori sunt cercetati pentru furt. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 ianuarie a.c., politistii…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebes, banuit de furt din locuinta, fapta comisa cu ajutorul a doi complici. Politistii i-au perchezitionat locuinta si au gasit o parte din bunurile furate. Potrivit IPJ Alba, in 18 ianuarie, politistii de investigatii criminale…

- Un tanar de 19 ani din judetul Brasov a fost identificat si retinut de politistii de la investigatii criminale, miercuri, fiind suspectat ca a incercat sa jefuiasca, in decembrie, o casa de schimb valutar de pe strada Toamnei. Acesta este suspectat ca in dimineața zilei de 14 decembrie 2017, inarmat…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 1.000 pachete, in valoare de 11.700, ce urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere. In data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 20.30, un echipaj…

- Politistii au prins in flagrant un sighetean care incerca sa vanda ilegal artificii. In aceasta perioada oamenii legii desfasoara actiuni ample de verificare avandu-se in vedere faptul ca multi cetateni din Maramures urmeaza sa sarbatoreasca Craciunul pe rit vechi. Astfel, politistii Serviciului Arme,…

- Actiunile pentru verificarea legalitații operațiunilor cu articole pirotehnice si pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice nu s-au incheiat. Avandu-se in vedere faptul ca multi cetateni din Maramures urmeaza sa sarbatoreasca Craciunul…

- Pentru a preveni si combate incidentele generate de folosirea ilegala a materialelor explozive, politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase au intensificat in aceasta perioada controalele, atat la societatile comerciale cat si in zona pietelor si targurilor. Ieri au fost confiscate…

- Sambata, 30 decembrie, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din IPJ Alba au desfasurat o acțiune in zona unei piete din municipiul Alba Iulia, pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor legate de comercializarea articolelor cu conținut pirotehnic. Cu aceasta ocazie, a fost…

- Mii de artificii si petarde oferite ilegal spre vanzare de sase tineri intr-o piata din Alba Iulia au fost ascunse de catre acestia in tomberoane, sub aparate exterioare de aer conditionat sau pe acoperisul unui post de transformare a curentului electric, locuri unde au fost descoperite de politisti,…

- Sase tineri din Alba Iulia s-au ales cu dosare penale, pentru ca au vandut ilegal artificii si petarde, in zona unei piete din oras. Politistii au confiscate aproape 3000 de articole pirotehnice. In zilele de 27 și 28 decembrie, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din IPJ…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba desfasoara activitati de informare a populatiei in legatura cu regimul legal al articolelor cu continut pirotehnic si cu riscurile la care se expun prin folosirea necorespunzatoare a acestui tip de articole. In aceasta perioada, politistii Compartimentului…

- În zona Pietei Marasti din municipiul Cluj-Napoca, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat un barbat, în vârsta de 37 de ani, din com. Tureni, jud. Cluj, care detinea si comercializa, fara drept, 950 bucati articole pirotehnice categoria…

- Polițiștii clujeni au confiscat peste 5.300 de artiole pirotehnice, într-o singura zi, în urma unor controale.”În cadrul actiunii nationale FOC DE ARTIFICII, desfasurata de politisti pentru verificarea legalitatii detinerii, depozitarii, comercializarii, transportului…

- Politistii de frontiera au confiscat aproximativ 2.400 articole pirotehnice, in valoare comerciala de 5.000 de lei, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca in tara fara a detine autorizatiile necesare, se arata intr-un comunicat de presa remis joi de IGPF, conform Agerpres."In…

- 2000 de kilograme de petarde si artificii fara acte au fost descoperite si confiscate de politistii ilfoveni de la trei barbati care ar fi comercializat ilegal articolele pirotehnice catre persoane neautorizate. La data de 27 decembrie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase…

- Mai sunt cateva zile pana la trecerea in noul an și comercianții de materiale pirotehnice incearca pe toate caile sa aduca cat mai multa marfa pe care o sa arunce rapid pe piața. Polițiștii giurgiuveni au interceptat un asemenea transport de cateva zeci de mii de ”bombe” aduse din Bulgaria, material…

- De la debutul actiunii „Foc de Artificii”, politistii din Alba au facut 51 de controale ce au vizat respectarea normelor legale privind detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice, au confiscat peste 90 de kilograme de articole pirotehnice si au constatat 23…

- Politistii din Constanta au confiscat 865 de kilograme de articole pirotehnice pe care doi barbati le transportau, cu doua autoutilitare, fara a indeplini conditiile legale. Potrivit IPJ Constanta, la data de 24 decembrie a.c., in baza Planului de Actiune FOC DE ARTIFICII 2017, politistii Serviciului…

- Un tânar de 19 ani, din comuna Ulma, județul Suceava, a murit, dupa ce a fost împușcat în mod accidental, în cap, cu o arma de vânatoare pe care încerca, împreuna cu doi prieteni, sa o ascunda de padurar. Poliția a deschis o ancheta în acest caz. Conform…

- Politistii din Constanta, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au confiscat peste 3.700 de kilograme de articole pirotehnice detinute ilegal. La data de 21 decembrie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase continua activitatile de investigare si documentare, in cadrul dosarului penal intocmit pentru comiterea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor pe numele tanarului de 17 ani care in noaptea de sambata spre duminica…

- In dimineața zilei de 21 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Sibiu au organizat doua percheziții domiciliare pe raza municipiului Sibiu: astfel, au identificat și confiscat peste 63.000 de petarde. Read More...

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Sighetu Marmatiei, sprijiniti de luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale, au efectuat ieri o perchezitie domiciliara, la locuinta unei persoane banuita de comiterea mai multor furturi din locuinta. Ieri, 19 decembrie, politistii au efectuat o…

- La data de 18 decembrie a.c, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au actionat pe linia respectarii prevederilor Legii nr. 126/1995, republicata, privind regimul materiilor explozive. In aceeasi zi, politistii au depistat pe strada Gavrilov Corneliu, din municipiul Tulcea,…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase continua in aceasta perioada actiunile pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, in baza dispozitiei sefului Politiei Romane, chestor sef de politie Bogdan…

- Politistii din Alba au confiscat aproape 70 de kilograme de articole pirotehnice in urma actiunilor de vizeaza respectarea normelor legale privind detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice. Politistii atrag atentia cu privire la pericolul ce-l reprezinta…