Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Moroșanu e gata sa se retraga din sportul de performanța! In varsta de 34 de ani, Morosanu si-a anuntat retragerea la finalul anului 2019. Pana atunci va continua sa lupte in fiecare regiune din tara pentru a-si lua adio de la fanii sai. Dupa Bucuresti si Piatra Neamt, caravana Dynamite Fighting…

- Porto, Schalke si Borussia Dortmund au obtinut calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa meciurile jucate miercuri seara in etapa a cincea, penultima, a grupelor. Porto si Schalke si-au asigurat biletele pentru faza urmatoare dupa victoria reusita de Lokomotiv cu Galatasaray,…

- Borussia Dortmund s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, ca urmare a rezultatelor din penultima faza a grupelor competitiei.Tot miercuri, FC Barcelona s-a impus cu 2-1 in meciul cu PSV Eindhoven si PSG a invins cu 2-1 Liverpool. Cu arbitrul Ovidiu Hategan…

- Ovidiu Hategan a fost din nou delegat la centrul unei partide din Champions League. Arbitrul roman va conduce duelul dintre FC Porto si Schalke, decisiv pentru primul loc din Grupa D a celei mai importante competitii intercluburi din Europa.

- UEFA continua sa-și arate increderea in arbitrul Ovidiu Hațegan (38 de ani) și i-a mai oferit acestuia un meci important pe care sa-l conduca saptamana viitoare in Liga Campionilor. E vorba despre intalnirea din Grupa D dintre Porto și Schalke, meci care se va juca miercuri, de la ora 22:00. ...

- Indragita prezentatoare TV Gabriela Cristea a dezvaluit una dintre deciziile majore pe care le-a luat impreuna cu soțul sau. Dupa ce au aflat despre ce este vorba, fanii cuplului au ințeles ca pentru cei doi parteneri, dar și pentru micuța Victoria și bebelușul care e pe drum, totul se va schimba incepand…

- Regina Elisabeta a II-a este simbolul unei națiuni, o personalitate despre care s-au umplut tone de hartie. Este cel mai longeviv monarh in viața din lume, iar in istoria Marii Britanii are cea mai lunga domnie, depașind-o pe regina Victoria la 9 septembrie 2015.

- Italianul Devis Mangia a anunțat ca Florin Gardoș (29 de ani) nu intra in vederile lui pentru partidele de Liga 1 din motive tactice, nu din cauza unei accidentari. Florin Gardoș nu a mai prins lotul celor de la CS U Craiova de 4 meciuri, de la victoria cu Viitorul, scor 2-0. Fostul fundaș central…