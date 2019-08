Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul Gheorghe Dinca a descris cu lux de amanunte cum ucis-o pe Alexandra Macesanu. Criminalul a mai declarat ca a ars trupul Alexandrei timp de 7 ore. Noi detalii horror ies la iveala in ancheta faptelor monstrului din Caracal. Criminalul Gheorghe Dinca a descris cu lux de amanunte cum ucis-o…

- Vineri, 21 iunie 2019 (in luna zilei copilului), am asistat, aproape in direct, la rapirea de catre statul roman instigat de cetateni straini a unei fetite de 8 ani. Care, rapita fiind cu violenta, la ora 20,00 cand transmitem acest protest – apel, este, in continuare, in starea de lipsire de libertate…

- O SAPTAMANA DE SARBATOARE PENTRU COPII Pentru marcarea Zilei Internationale a Copilului, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vrancea au desfasurat o serie de activitati și le-au impartasit celor mici din experienta lor si din tainele meseriei de polițist. Activitațile dedicate…

- Fetita de doi ani care acum o luna a cazut de la etajul opt al unui bloc din Balti a fost externata. Potrivit reprezentantilor Institutului Mamei si Copilului, desi starea ei de sanatate este buna, ea va trebui sa treaca printr-o perioada de reabilitare acasa.