- Un consilier local din comuna Dragutesti, judetul Gorj, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, sub acuzatia de furt. Ion Barsanu este cercetat pentru furtul a doua motoare si a altor piese de la doua ambulante.

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie (IPJ) Judetean Maramures au ridicat o arma si munitia aferenta din locuinta unui barbat din Seini, care le detinea ilegal, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Cecilia Grozavu,…

- Pachete cu droguri au fost gasite, duminica, in a doua zi a operatiunii de amploare desfașurata de Poliția Romana, DIICOT și Jandarmerie, pe plajele din Eforie, Olimp, 23 August, Costinești și Constanța. Unele pachete au fost ascunse in veste de salvare, potrivit mediafax.Dupa ce in cursul…

- In aceasta dimineața, polițiști de combatere a criminalitații organizate din cinci județe (Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți, Argeș), sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au efectuat 25 de percheziții, pe raza județelor Olt și Argeș. Au fost vizate domiciliile unor persoane din 10 ...

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit 14 cetateni straini care incercau sa iasa ilegal din Romania, ascunși in interiorul unui automarfar incarcat cu roti metalice, condus de un cetatean turc. In data de 04.04.2019, in jurul orei…