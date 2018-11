Intrat in lumea televiziunii cu rolul principal din telenovela „Ingeri pierduți”, Paul Diaconescu e acum Vlad in serialul de comedie „Triplusec”. Tanarul nu este deloc superficial, pasionat doar de propria infațișare, așa cum pare in serial, ci este preocupat de necazurile celor din jur. Pe vremea cat a stat in Anglia, a ajutat copiii din țarile nevoiașe, iar in prezent incearca sa-i ajute și pe cei din Romania. Invitat la „Interviurile Libertatea”, Paul Diaconescu a povestit ca a locuit timp de doi ani in Anglia, unde nu doar și-a imbunatațit cariera, ci a incercat sa ajute copiii din țarile…