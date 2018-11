VIDEO / Patru surioare şi mama lor mor de foame! Tatăl micuţelor, închis pe nedrept?! O mama cu 4 fiice, nu mai mari de 6 ani, se descurca pe zi ce trece tot mai greu si risca sa ajunga in strada, daca sotul ei nu va fi eliberat, cat de curand, din inchisoare. Barbatul a ajuns dupa gratii, pe nedrept, acuza mama, in urma cu doua luni, iar de atunci, viata celor patru copii s-a schimbat... dramatic. Cu lacrimi in ochi, mama recunoaste ca au existat zile cand nu a avut ce sa le puna le masa celor mici. Asta pentru ca sotul era singurul care aducea bani in casa. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alt scandal la Primaria Albeni! Sotul unei angajate l-ar fi amenintat pe primar cu un cutit, apoi s-a luat la bataie cu un salariat care a intervenit sa aplaneze conflictul. Politistii au fost chemati la fata locului si au deschis un dosar penal...

- Trofeul Balcanic ”Gimnasta de aur” vine la Bradu! Felicitari micuțelor campioane. In acest weekend, micuțele gimnaste ale Clubului Sportiv ”Real Bradu” au participat la Festivalul Concurs Trofeul Balcanic Femi – Sport 2018, ce a avut loc la Sala Sporturilor ”Romeo Iamandi” din orașul Buzau. Munca, dar…

- Apar noi informații scandaloase privind sume de bani incasate de soțul șefei CSM.Avocatul Gil Vasile, soțul șefei Consiliului Superior al Magistraturii, a incheiat un contract de peste 62.000 de euro cu o companie de stat aflata in insolvența, relateaza marți Newsweek Romania. Ințelegerea…

- 400 de caini de la adapostul Mariuța – din localitatea doljeana Desa – sunt in pericol de a muri de foame pentru ca proprietara acestuia nu mai are bani sa intrețina adapostul. Femeia a investit in adapost toții banii pe care i-a caștigat la munca in Italia, dar acum s-a trezit ca nu mai are niciun…

- Proaspat numita in funcția de ministru al Sporturilor in Franța, pentru reputata inotatoare romanca, Roxana Maracineanu au inceput și primele necazuri. Soțul sau, jurnalistul Franck Ballanger a fost concediat din cauza conflictului de interese datorita noii poziții a soției sale. Jurnalistul Franck…

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 21 WTA) a ajuns in centrul celui mai mare scandal din lumea tenisului. "Miki" e acuzata de o alta jucatoare si de antrenorul acesteia ca s-a retras prea tarziu de la US Open 2018 si a incasat, astfel, 27.000 de dolari si nu i-a lasat lui Mandy Minella (Luxemburg, 33 de…

- Hollywood Life scrie ca Melania Trump e devastata doar la gandul ca soțul ei ar putea fi reales in 2020, potrivit protv.ro.Potrivit unei surse, citata de Hollywood Life, Melania se teme ca, daca Trump va fi reales președinte, nu va mai putea divorța de el, așa cum planuiește.„Melania se pregatește…

- Traversam o perioada in care liderii din economiile mari si mijlocii, de la China si Rusia pana la Turcia si Arabia Saudita, si-au incordat muschii si prefera sa ignore regulile. Cauta sa-si impuna politica nu doar acasa, in fata cetatenilor, ci si dincolo de granite.