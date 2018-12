Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, șofer de TIR, a primit o amenda de 1,5 milioane de euro dar și trei ani de inchisoare dupa o incarcatura „stupefianta” descoperita in autotrailer. Romanul a fost arestat in Franța acum zece zile, dar nu a vrut sa vorbeasca cu polițiștii decat sarbește, spunand ca locuiește in țara vecina.…

- Patru frizerii au fost sparte in Targoviște, in noaptea de vineri spre sambata. Toate se afla in centrul orașului, iar la aceasta ora nu este clar ce au furat hoții de acolo. In ultima din ele, nu au apucat insa sa intre, și au fugit. Polițiștii incearca acum sa le dea de urma iar echipele criminalistice…

- Meteotologii anunta temperaturi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, astfel ca temperaturile maxime din unele zone pot depași 9-10 grade Celsius, iar minimele vor cobori sub 0 grade Celsius. Cele mai ridicate temeperaturi negative, la trecerea dintre ani, vor fi inregistrate pe litoral,…

- Fumatul in spații publice a dus la amenzi de 111.500 de lei aplicate persoanelor prinse cu țigara aprinsa in loc nepermis dar și firmelor care nu au respectat prevederile legii antifumat. Contravențiile au fost aplicate de pompierii bucureșteni intr-o luna, in cadrul unor controale inopinate. Pompierii…

- Petarde, artificii și bombe, intr-o cantitate impresionanta au gasit polițiștii la o adresa din sectorul 3 al Capitalei. Nu mai puțin de 11.000 de bucați de articole pirotehnice de contrabanda au confiscat oamenii legii. Acestea urmau sa fie puse in vanzare in piețele din București și nu aveau acte…

- O tanara de doar 19 ani din Maglavit, județul Dolj, conducea un autoturism marca BMW, prin localitatea Basarabi, același județ, cand – la un moment dat – s-a urcat pe poarta unei case. Ulterior, polițiștii au descoperit ca adolescenta se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice. Fata a scapat…

- Peste zece mii de turisti sunt asteptati sa ia cu asalt Valea Prahovei de sarbatori si sa stea ore-n sir la cozile kilometrice de pe DN 1. In timp ce multi dintre ei se pregatesc pentru nervii din trafic, altii au ales zone mai putin cunoscute, dar cel putin la fel de frumoase si de aproape de Bucuresti.…

- Nu mai puțin de 26 de pompieri au intervenit la Breaza, unde a avut loc un teribil accident, in urma caruia doua peroane au murit, iar alte șase au ajuns cu rani grave la spital. Patru mașini au fost implicate in accidentul de pe DN, din județul Prahova. Impactul a fost nimicitor! Trei victime au […]…