Stiri pe aceeasi tema

- Deși este zapada din plin, partia de schi de pe Dealul Cocoșului din Bistrița funcționeaza in sughițuri. Saptamana trecuta a fost inchisa pentru a doua oara in ultimele doua saptamani de de deschiderea cu surle și trambițe a sezonului. Deși pana acum au fost tocați peste 5 milioane de euro, la care…

- Temperaturile ridicate din ultima perioada au dus la deteriorarea stratului de zapada de pe Pârtia de schi &"Cocoș&", dar și la imposibilitatea de a porni tunurile de zapada pentru a produce alta.

- In imagini se poate observa cum o mașina marca Audi a fost ingropata efectiv in zapada inalta de doi metri. Faza tare apare in momentul in care autoturismul da inapoi, ca sa iasa de sub zapada, doar ca...stratul consistent de ninsoare ramane pe caroseria mașinei. Imaginile au devenit…

- Pisicile sunt niște animale incredibile. Sunt extrem de inteligente, nespus de frumoase, sunt jucaușe și sunt foarte bune companioane de viața, scrie realitatea.net.Oricine are pisica este mereu dispus sa faca fel de fel de lucruri bizare doar de dragul simpaticului animalut.

- Prima partie de schi functionala in acest sezon pe Valea Prahovei a fost deschisa, sambata, in statiunea Azuga si este acoperita cu zapada artificiala, fiind destinata incepatorilor. Partia are 110 metri lungime, 20 de metri latime si este deservita de un baby lift.

- In stațiunea montana Straja au loc pregatiri intense pentru deschiderea sezonului de schi. Vremea potrivita a facut ca un strat de zapada sa se aștearna deja, iar in plus, administratorii domeniului schiabil au pornit și instalațiile de zapada artificiala. Noul sezon ii va intampina pe turiști cu…

- Administratorii domeniului schiabil din Azuga au decis sa puna in functiune tunurile de produs zapada artificiala, avand in vedere ca temperaturile au fost optime pentru pornirea instalatiilor. Luni, stratul de omat, mai ales ca a si nins, masoara, pe partia Cazacu, 20 de centimetri.

- Cu o investiție minima in curațarea terenului, administrația locala le-a pregatit copiilor o surpriza. Deși afara e inca destul de cald, in trei saptamani ... The post Partie pentru saniuș in vestul tarii. Sa vina zapada! appeared first on Renasterea banateana .