Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- "Este o zi mare pentru America! Un alt cetatean american a fost eliberat. Lumea trebuie sa stie ca presedintele Statelor Unite si Departamentul de Stat continua sa lucreze din greu pentru a aduce acasa toti ostaticii americani si pe cei care sunt inchisi fara vina", a scris el pe Twitter. Un…

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea din arestul la domiciliu a pastorului american Andrew Brunson, aflat in centrul unui scandal diplomatic intre Ankara si Washington, relateaza Reuters. Decizia tribunalului din provincia turca Izmir de a ridica controlul judiciar in cazul lui Andrew Brunson…

- Manuela Prajea, o profesoara de matematica inclusa in topul celor mai buni profesori din lume in 2016, a hotarat sa plece din Romania in țara tuturor posibilitaților, cum este descrisa adesea America. Pana acum doua luni, Manuela Prajea preda matematica elevilor Colegiului National Traian din Drobeta-Turnu…

- Procesul pastorului american Andrew Brunson, a carui soarta se afla in centrul unei grave crize diplomatice intre Washington si Ankara, se reia vineri in provincia Izmir, pe fondul asteptarilor SUA de a obtine eliberarea acuzatului, transmite dpa preluata de Agerpres. Brunson risca 35 de ani…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca un tribunal turcesc, nu politicienii, va decide soarta pastoului american Andrew Brunson, care a fost retinut pentru acuzatii de terorism, a starnit controverse intre Ankara si Washington, relateaza Reuters.

- Pastorul american Andrew Brunson a fost plasat in arest la domiciliu in Turcia, dupa ce a fost incarcerat aproape doi ani, in urma unor acuzatii de ”terorism” si ”spionaj”, ceea ce a afectat relatiile intre Ankara si Washington, relateaza AFP, preluata de news.ro.Aceasta evolutie neasteptata…

- Un tribunal turc a ordonat miercuri plasarea in arest la domiciliu sub supraveghere a pastorului american Andrew Brunson, judecat pentru 'terorism' si 'spionaj' intr-un caz care a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, citata de France…