VIDEO. Paşte asemănător cu Crăciunul pentru milioane de americani Aceasta este cea de-a cincea furtuna de zapada in numai o luna. Statele din regiune nu au mai trecut printr-o primavara atat de rece de cel putin 10 ani. Vremea se va inrautati astazi, marile aeroporturi de pe coasta de Est au anuntat deja ca vor aparea intarzieri sau chiar anulari ale unor curse. Iarna si-a luat tributul si pe sosele. Zeci de accidente rutiere au fost loc din cauza ninsorii si a poleiului. Iarna face o revenire in forta si in Marea Britanie unde astazi a fost cod galben de ninsori. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…

- VREMEA DE FLORII 2018. VREMEA DE PASTE 2018. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Florii 2018. Din pacate, vestile nu sunt prea bune. Traditia spune ca asa cum va fi vremea de Florii asa va fi si de Paste.

- Anul acesta, romanii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru masa de Paște. Si asta, in principal, din cauza iernii din luna martie. Legumele, fructele si carnea de miel vor fi mai scumpe cu pana la 10 la suta, spun producatorii.

- Declarația unica pentru persoanele fizice va fi o comasare a șapte formulare fiscale folosite in prezent, conform Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Documentul a aparut vineri in Monitorul…

- Chiar daca este finalul lunii martie, iubitorii schiului au avut posibilitatea sa practice acest sport pe partiile din Poiana Brasov. Avand in vedere conditiile meteo favorabile si starea foarte buna a partiilor, weekend-ul trecut, numarul turistilor a crescut, astfel ca s-a ajuns la peste 2 milioane…

- Meteorologii anunta ca urmatoarele zile vor fi in continuare friguroase in mare parte din tara, cu o medie de 5 grade Celsius a temperaturilor diurne, dar spun ca finalul lunii martie aduce o crestere simtitoare a temperaturilor exterioare, astfel ca, pana de Paste, vremea se va imbunatati vizibil.…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 26 martie - 8 aprilie.Astfel, în Transilvania, vremea rece se va menține în primele zile ale prognozei, când se vor înregistra maxime diurne de aproximativ 8 grade și…

- Cu aproximativ 9,8 milioane de oi in anul 2017, Romania se situeaza pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste efectivele de ovine, fiind devansata doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete si Spania cu 15,9 milioane ovine, potrivit datelor publicate luni de Eurostat, conform…

- Tarom lanseaza oficial cursele Timisoara – Iasi si retur, incepand din 26 martie. Vor fi patru curse pe saptamana, iar pretul unui bilet incepe de la 20 de euro. Timisorenii vor zbura cu aeronave mici, de tip ATR Lansarea a avut loc duminica, in prezenta directorului general al companiei. „Tarom este…

- In urmatoarele trei zile, vom asista la o usoara crestere a temperaturii aerului, dar vremea se mentine cu mult sub valorile termice normale ale perioadei. Inclusiv in Bucuresti valorile minime se vor mentine in jurul pragului de inghet. Duminica, in cea mai mare parte a țarii valorile termice vor fi…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat speranta ca unele state ale Uniunii Europene vor adopta individual masuri impotriva Rusiei ca raspuns la otravirea unui fost spion rus si a fiicei acestuia in Marea Britanie, intrucat la summitul european incheiat vineri 'interesele' diferite…

- Iarna nu se lasa dusa. Nici județul Dambovița nu este ocolit de capriciile iernii. Potrivit meteorologilor in intervalul 21 martie, ora 14:00 – 22 martie, ora 15:00 , vremea este deosebit de rece, vor fi ninsori moderate cantitativ și polei. Vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de iarna la Primaria Capitalei, de la ora 15:00, urmare a fenomenelor meteorologice inregistrate inca de duminica in București. „Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General,…

- "Ploaia, lapovița, ninsoare și vantul ingreuneaza circulația rutiera. De aceea, trebuie sa circulati cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, avand in vedere ca distanta de franare, in astfel de conditii, este mult mai mare. Rafalele de vant laterale modifica tinuta de drum a masinilor,…

- Marea Britanie va investi 48 de milioane de lire sterline (67 de milioane de dolari) intr-un nou centru de aparare impotriva armelor chimice, la laboratorul de cercetari militare de la Porton Down, destinat protejarii impotriva amenintarii in crestere din partea Rusiei si Coreei de Nord, a anuntat joi…

- Meteorologii atentioneaza ca in acest weekend vremea se raceste brusc si revin ninsorile.Duminica, in toata tara va cadea zapada si lapovita, iar temperaturile, pe timp de zi, vor varia intre minus trei si minus opt grade.

- "Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste", avertizeaza sindicatele din industria alimentara. Si Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale, a avut interventii in acelasi sens la finele anului trecut. Datele comunicate de Institutul National de Statistica…

- Autoritațile județene au fost nevoite sa inchida o serie de cai rutiere, care fusesera blocate de zapada viscolita ore in șir. Cursurile au fost suspendate in școlile din opt comune. Vremea nefavorabila se menține și astazi. Vasluiul traverseaza un episod de iarna autentica, iar autoritațile sunt in…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele trei luni, inclusiv minivacantele de Paste 2018, 1 Mai si Rusalii. Temperaturile vor fi mai mici decat cele obisnuite pentru aceasta perioada, iar precipitatiile vor fi excedentare. Luna martie 2018: Temperatura medie…

- Subunitati ale corpului puscasilor marini americani s-au pregatit in Norvegia pntru un ipotetic conflict militar cu Rusia si Coreea de Nord in conditii meteorologice asemanatoare iernii din cele doua tari, scrie Defense News.

- Doar un pic ne fenteaza iarna , așa, sa ne dea impresia ca vrea sa plece… La inceputul saptamanii viitoare vremea se mai incalzeste puțin iar soarele va miji ușor, dandu-ne speranța ca vom scapa de iarna. Dar, la sfarșitul saptamanii frigul se intoarce cu minime de – 15 grade la Abrud și Arieșeni. Maximele…

- Vremea se schimba de duminica in toata tara, dupa ce sambata am avut parte de o zi ca de primavara. Se intorc ploile, lapovita si chiar ninsorile, iar temperaturile vor scadea simtitor.

- Romania nu va avea nicio reprezentanta in proba de slalom urias feminin la Jocurile Olimpice de Iarna. Singura sportiva calificata la aceasta proba, Ania Caill, a decis sa se retraga, dupa ce organizatorii au decis reprogramarea concursului din cauza vantului. Caill va concura insa in doua probe…

- Romania a cumparat din strainatate trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a vandut peste granite trandafiri romanesti, in valoare de 13,91 milioane euro, in primele 11 luni ale anului trecut. In cazul Uniunii Europene, in primele zece luni ale lui 2017, exporturile de trandafiri…

- Un virus gastrointestinal ce a fost caracterizat drept "patogenul perfect", se raspandeste la Jocurile Olimpice de Iarna organizate de Coreea de Sud, conform Live Science. Pana joi, 8 februarie, au fost semnalate 128 de cazuri de imbolnavire cu acest norovirus in locatii olimpice, un virus foarte infectios…

- Vremea rea a pus drumarii pe jar. Zeci de utilaje de deszapezire au fost trimise in teren pentru a indeparta zapada. In judetul Calarasi, judet aflat sub avertizare de viscol, se circula in conditii de iarna.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de 1,7 milioane de lei in urma controalelor desfasurate in perioada sarbatorilor de iarna, verificari ce au vizat modul de etichetare, comercializare si depozitare a produselor alimentare specifice, potrivit unui comunicat…

- PROGNOZA METEO. Luni, valorile termice vor continua sa scada si se vor situa in jurul normelor datei, in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 0 grade in Maramures si nordul Moldovei si 9 grade in Oltenia.

- Soarele ramane generos pentru aceasta data si astazi. Desi temperaturile vor fi mai scazute decat ieri, vremea va fi calda. Vor fi innorari si sanse de precipitatii mixte in vestul, nordul si centrul tarii.

- Primaria Bistrita a inchis, luni, partia de schi in care a investit 25 de milioane de lei, dupa ce zapada s-a topit din cauza temperaturilor ridicate, punand in pericol siguranta schiorilor. Partia a fost inaugurata in urma cu 3 zile, transmite corespondentul MEDIAFAX. Vremea calda din ultimele…

- Chestionarul online lansat de Ministerul Educației Naționale a putut fi completat in perioada 18-24 ianuarie 2018. Cele cinci intrebari din chestionar vizau opinii referitoare la durata minima a noului an școlar, data de incepere a acestuia, durata vacanțelor de iarna și de primavara/Paște…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in…

- Cum va fi VREMEA de Paște 2018. Prognoza meteo pentru urmatoarele 3 luni, publicata de ANM. Potrivit ANM, lunile februarie si martie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi mai ridicate in regiunile sudice si estice si apropiate de normal in restul teritoriului, in timp ce in luna aprilie, temperaturile…

- Cuptoarele cu microunde de pe teritoriul Uniunii Europene genereaza o cantitate de gaze cu efect de sera comparabila cu emisiile a aproape sapte milioane de masini, sustine un studiu realizat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association.Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta cifra…

- Circulatia pe drumurile din Harghita se desfasoara miercuri in conditii de iarna, din cauza ninsorilor abundente, la nivelul intregului judet fiind suplimentat numarul de echipaje de politie care dirijeaza circulatia.

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Simptomele depresive care apar in sezonul de iarna se manifesta mai frecvent la femei decat la barbati, conform rezultatelor unui studiu publicat recent, citat de UPI. In lunile de iarna se inregistreaza un varf al frecventei starilor de tristete si de oboseala si al incapacitatii de a…

- Meteorologii avertizeaza ca, de marți seara pana miercuri seara, in tara vor fi ninsori, lapovita si ploi, iar in unele zone se va forma polei. In noaptea de luni spre marti vremea se va mentine geroasa in nordul, nord-estul si centrul tarii.

- PROGNOZA METEO. Vremea se va mentine geroasa in toata tara, marti, dar de miercuri se va incalzi, iar pana in 21 ianuarie temperaturile maxime pot atinge si 9 grade, peste normalul acestei perioade, arata prognoza pentru perioada 15 - 28 ianuarie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai Brexit-ului, si-a exprimat duminica îngrijorarea legata de posibilitatea ca votul britanicilor privind iesirea tarii lor din Uniunea Europeana sa fie rasturnat. Într-un interviu publicat de The…

- Vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile vor scadea, izolat, și pana la valori de -20 de grade Celsius. Racirea vremii vine ca urmare a intrarii pe teritoriul Romaniei a unei mase reci de aer polar.

- Marius Șumudica a vorbit despre transferul lui Denis Alibec, atacant pe care l-a dorit in aceasta iarna la Kayserispor. L-a dat de gol pe Gigi Becali care a cerut doar 2,5 milioane de euro. Prețul reflecta probabil suma investita de Gigi Becali in atacantul adus de la Astra. A platit pe el 2 milioane…

- Fanii lui David Bowie din Marea Britanie au cumparat peste 5 milioane de discuri ale artistului in ultimii doi ani. Celebrul cantaret britanic a murit la varsta de 69 de ani pe 10 ianuarie 2016 si, de atunci, albumele sale s-au vandut in 2 milioane de copii, iar single-urile sale in 3,1 milioane…

- Ninsorile abundente care au afectat provincia Anhui din estul Chinei incepand de la 3 ianuarie au provocat moartea a 13 persoane, au anuntat vineri autoritatile guvernamentale provinciale, citate de Xinhua. Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane…

- Un video filmat intr-un oras din Australia a facut inconjurul lumii si a ingrozit milioane de oameni. Internautii nu si-au putut da seama daca este sau nu vorba de un paianjen, iar presa din Marea Britanie a numit creatura “o insecta-extraterestra”. Un lucru este sigur insa: niciunul din cei care au…

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste…

- Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, a decis sa vanda subsidiara din Romania catre Argo Capital Management, parte de fondului britanic de investitii Argo. Consiliul de administratie al Leumi a semnat astazi un acord de principiu pentru vanzarea participatiei de 99,91% din Leumi Bank…

- Trafic crescut in vami Traficul a crescut la punctele de intrare în tara în perioada sarbatorilor de iarna si în primele zile ale anului. Cu toate acestea, masurile luate de Politia de Frontiera au dus la fluidizarea circulatiei si vor fi mentinute si în perioada…