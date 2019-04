Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind peste zgomotul provocat de apa care curgea, parlamentarul Justin Madders a spus: 'Sper sa-mi pot termina discursul inainte ca apa sa se opreasca. Cred ca este probabil un fel de simbol, despre cum multi oameni vad cat de distrus este parlamentul'. Daca sedinta Camerei Comunelor s-a…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a votat miercuri pentru inceperea dezbaterilor la legea care ar obliga-o pe sefa guvernului, Theresa May, sa ceara o amanare a Brexit-ului pentru prevenirea riscului ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord la 12 aprilie, transmite Reuters.…

- Parlamentul britanic va avea pe 14 februarie inca o dezbatere pe tema Brexit-ului, in cadrul careia vor vota o motiune si, la fel cum s-a procedat la dezbaterea din 29 ianuarie, deputatii Camerei Comunelor vor putea propune amendamente la acordul de retragere pe care l-au respins pe 15 ianuarie cu…

- Parlamentul britanic va dezbate si isi va exprima votul asupra planului B privind Brexit-ul al premierului Theresa May la 29 ianuarie, a anuntat joi presedinta Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.Acordul initial propus de May, dupa ce a fost convenit cu…