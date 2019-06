Polițiștii din Maramureș au aplicat a doua amenda in cazul videoclipului in care doi copii au interpretat o melodie pro-PSD in campania electorala pentru europarlamentare. De aceasta data, a fost sancționat un barbat de 45 de ani, din Baia Mare, pentru ca a distribuit imaginile, informeaza MEDIAFAX.

Un barbat in varsta de 45 de ani, din Baia Mare, a fost amendat cu 2.500 de lei pentru ca a distribuit videoclipul in care cei doi copii au cantat o melodie pro-PSD in campania electorala pentru europarlamentare. Este a doua persoana amendata in acest caz, primul sancționat fiind tatal copiilor.