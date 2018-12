VIDEO. Parcările din Italia s-au umplut de mașini cu numere românești abandonate Romanii rezidenti in Italia prefera sa lase masinile in parcari, pana vor gasi soluții pentru a le aduce in Romania sau a le reinmatricula in peninsula. Nici una dintre ele ușoara din punct de vedere economic. Inainte de modificarea Codului Rutier, transportatorii cereau intre 300 și 500 de euro, pentru a urca masinile pe platforma si pentru a le transporta in Romania. Acum, o cursa sare si de 1.000 de euro. Din 4 decembrie, legea prevede ca soferii care au rezidenta de peste 60 de zile in Italia nu mai au voie sa circule cu o masina inmatriculata in strainatate. Zeci de oameni au fost deja… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

