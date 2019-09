Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 8 ani, din localitatea ieseana Manzatesti, a murit miercuri, 4 septembrie, dupa ce a fost izbita de o masina pe trecerea de pietoni. Dupa ce a accidentat-o pe fata, soferul a fugit de la locul accidentului si a abandonat-o pe copila in strada.

- Ii placea sa invete la scoala, cel mai mult la Limba Romana, iar visul ei era sa ajunga medic. Pana atunci, de ziua ei, ar fi vrut sa primeasca o papusa Barbie si un ghiozdan cu caiete si carti. Materialul video a fost realizat in urma cu sapte luni de profesorul Silviu Gurlui care dorea sa o ajute…

- Daca planuiești ca in 2020 sa ai nunta visurilor tale, trebuie sa te ocupi din timp de rochia de mireasa. Noi ne-am documentat pentru tine și am consultat colecțiile creatorilor consacrați la acest capitol: Oscar de la Renta și Vera Wang.

- O colectie de 27 de haine purtate de celebra actrita Olivia de Havilland, dintre care unele purtate de legenda de la Hollywood in filme in urma cu peste 50 de ani, va fi scoasa la licitatie luna viitoare, relateaza Reuters.La licitatia online din 17 septembrie, organizata de casa Hindman…

- Meghan Markle, copia fidela a Printesei Diana in aparitiile publice Daca Printesa Diana a ales sa poarte un costum in dungi cu ocazia vizitarii unei baze navale in 1985, Meghan Markle a aparut intr-o tinuta asemanatoare la un eveniment desfasurat in 2018. In fotografia ce dateaza din 1995, Lady Di apare…

- Cea mai noua papușa Barbie îl înfațișeaza pe David Bowie, ediția limitata oferind un omagiu la jumatate de secol de la crearea personajului Ziggy Stardust, arata revista People, potrivit Mediafax.Producatorul papușii, compania Mattel a anunțat lansarea ediției limitate a papușii Ziggy…