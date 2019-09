Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine n-au anuntat divortul, ca el si-a si refacut viata! Dragos, cel cu care Elena Ionescu a fost casatorita mai bine de un an, are o noua iubita, iar www.spynews.ro va prezinta in exclusivitate primele imagini cu acestia.

- Sunt nevoiți sa mearga pe jos kilometri intregi sau sa dea bani pe taximetre pentru a se deplasa spre Capitala sau spre alte localitati. Este vorba despre locuitorii satului Sipoteni din raionul Hancești, care de un an de zile au ramas fara transport public.

- Un concert plin de nostalgie a fost organizat aseara in Capitala. Melodiile anilor 70 si 80 au rasunat de pe scena Teatrului Verde. Spectatorii au fredonat cu drag piesele indragite pe vremuri.

- Intalnire plina de emoție, dar și de amintiri frumoase! Protagoniștii au fost Laurențiu Cazan și actrița și cantareața Oana Sarbu, cu ocazia concertului susținut de buzoian pe 11 august, intr-un pub din Capitala. Vedeta din „Liceenii” a fost invitata sa urce pe scena de Laurențiu, și, printre altele,…

- Un cutremur de magnitudinea de 5,3 grade, joi, in Atena, capitala Greciei. Din primele informații, nu exista persoane ranite, insa au fost semnalate pene de curent in centrul orașului. Seismul a avut loc vineri la ora 14:30, iar epicentrul acestuia a fost localizat la 23 de kilometri nord-vest de Atena,…

- Cei care au fost ieri la cumparaturi la Piata Centrala din Capitala au avut parte de o experienta inedita. Renumitul interpret Vali Boghean si-a promovat viitorul concert printr-un spectacol pe o scena improvizata la poarta pietei.

- Imagini incredibile filmate in trafic, in Sectorul 2 al Capitalei, unde un biciclist a fost snopit in bataie de soferul unui BMW. Scena a fost surprinsa in zona Iancului, scrie observator.tv. Se pare ca tanarul de pe bicicleta, care livra produse alimentare catre o adresa anume, l-ar…