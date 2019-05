Stiri pe aceeasi tema

- Dani Coman a luat parte la finala Cupei Romaniei dintre Viitorul si Astra, din postura de presedinte al giurgiuvenilor. Desi anuntase public ca isi da demisia, se pare ca actele nu au mai fost semnate, iar Coman este in continuare angajat in structura de conducere a Astrei, potrivit mediafax.Citește…

- Deși amenințase ca va parasi echipa, Dani Coman se afla in continuare in funcția de președinte al clubului Astra Giurgiu. Inaintea finalei Cupei cu Viitorul din aceasta seara, fostul goalkeeper a vorbit despre actuala situație de la echipa giurgiuveana. „Am incredere in jucatori și in staff-ul tehnic.…

- CRBL si Oase nu se mai opresc din petrecut, dupa ce au castigat cel de-al doilea sezon al show-ului „Asia Express”, difuzat de Antena 1. Recent, cele doua vedete au chefuit cu sampanie, chiar in mijlocul strazii.

- Bogdan Balanescu, secretarul general al clubului Dinamo, va fi avansat in funcție și va primi drept de semnatura. Pentru postul ocupat de Alexandru David se discuta diverse variante, inclusiv aceea a transferului lui Dani Coman de la Astra Giurgiu. Dinamo a obișnuit, cel puțin in aceasta ediție sa…

- Cand ai valoare și prestanța, cine se mai poate pune cu tine? Filipe Teixeira, mijlocașul legitimat la echipa finanțata de Gigi Becali invarte teancuri de bani. Dar stați așa, ca asta nu e tot! Fotbalistul in varsta de 38 de ani conduce și un bolid de lux ce valoreaza mai mult decat un apartament de…

- Sypnews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a dezvaluit faptul ca Narcis Raducan (44 de ani) isi construieste un adevarat palat, intr-o zona de fite din Capitala. Fostul fotbalist umreaza sa fie vecin cu Liviu Varciu. Pana atunci, omul care a evoluat, printre altele, la Steaua si la Rapid este…

- iFotbalul romanesc e din nou in doliu. Ioan Anton, fostul portar al Farului Constanța de acum 27 de ani, s-a stins din viața dupa o lu pta grea cu cancerul, anunța Libertatea. Facea de mai bine de un an de...