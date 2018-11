Stiri pe aceeasi tema

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton (36 de ani), a atras toate privirile la un dineu de stat organizat de Regina Elisabeta a II-a, gratie aparitiei ei extrem de elegante. Sotia printului William i-a adus un tribut regretatei printese Diana.

- Daca proprietarul celor patru animale nu ar fi fost amendat cu 500 de lei, intamplarea cu patrupedele care au ieșit la promenada prin centrul Aradului l-ar fi amuzat chiar și pe el. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, de Primaria Arad, patru animale au fost observate, la primele ore ale dimineții,…

- Laura Cosoi, sotul xi fiica lor, Rita, s-au intors din vacanta la Paris incErcati cu multE energie xi cu multe povexti. Vedeta a scris cateva lucruri pe blogul ei despre cum au descurs zilele petrecute la Paris.

- Cine spune cE via:a de pErinte e u"oarE, inseamnE cE nu "tie ce presupune. U"oarE...nu-i, dar frumoasE, da! Pepe este un tEtic extrem de devotat "i un familist convins, cEci nu degeaba a format, alEturi e frumoasa lui so:ie, un cEmin, un cuplu "i o familie invidiatE de foarte multe persoane!

- Noi detalii cutremurEtoare au apErut in cazul mortii MEdElinei Manole. Celebrul profiler Mihaela Brooks a incercat sE arate incE o datE motivul pentru care MEdElina Manole nu s-ar fi sinucis cu Furadan. Mihaela Brooks trage un semnal de alarmE fatE de toti specialixtii, spunand cE nimeni nu a observat…

- Este una dintre cele mai frumoase femei care a apErut pe coperta revistei cu iepurax xi tot mapamondul o cunoaxte. Chloe Khan xi-a pus din nou urmEritorii pe jar dupE ce a fEcut public un filmulet in care este mai mult dezbrEcatE decat imbrEcatE.

- V. S. Orașul prahovean Valenii de Munte a fost in sarbatoare, ieri, in zi sfanta, cand straiele tradiționale romanești au luat locul ținutelor office, inclusiv pentru oficialitațile prezente la deschiderea Targului de Sfanta Maria Mare, așa cum s-a prezentat chiar și președintele Consiliului Județean…

- Thomas Markle nu s-a schimbat deloc in ultimele saptamani. Chiar daca Meghan Markle le-ar fi spus prietenilor ca isi doreste sa discute cu tatal ei, insa doar cand acesta nu va mai da interviuri in presa, acesta pare a nu tine cont de ce spune fiica lui. In acest weekend, tatal Ducesei de Sussex a vorbit…