- Brigitte Sfat pare sa aiba din ce in ce mai multe probleme cu Ilie Nastase, soțul ei fiind acuzat, mai nou, ca ar fi cauza stresului car ei-a declanșat o boala cat se poate de neplacuta. Cu toate acestea, pare-se, in viața timișorencei exista un barbat care reușește sa nu o... supere.

- Nici nu s-a uscat cerneneala pe certificatul de divort, ca Marcel Toader si-a gasit fericirea la bratul altei femei. Afaceristul spune ca s-a lasat sedus de o tinerica blonda. Mai mult, Marcel a vorbit despre a saptea casatorie.

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB, a vorbit despre plecare lui Florin Nița la Sparta Praga, pentru 2 milioane de euro. Tehnicianul roș-albaștrilor l-a laudat pe portarul de 30 de ani și a spus ca echipa a suferit o pierdere importanta. "Am pierdut un jucator foarte important pentru echipa. Și un caracter…

- Dupa ce primarul PSD din Pucioasa, Constantin Ana, a transmis un mesaj critic liderilor din partid cu privire la marea „revolutie fiscala“, care vaduveste bugetul local cu 3 milioane de lei, acum si primarul Targovistei se plange de masurile luate de guvernanti. In capitala judetului, fondurile vor…

- Dornici sa nu isi expuna relatia in niciun fel, Gina Pistol si Smiley au petrecut o vacanta de vis departe de ochii curiosilor, tocmai in Thailanda. Odata reveniti in tara, cei doi indragostiti au avut parte de primele probleme din acest an.

- Unul dintre cei mai apreciati actori de pe scena teatrului romanesc a reusit sa-si puna iubita intr-o situatie de-a dreptul jenanta. Florin Piersic Jr. a uitat de bunele maniere si a comis-o grav de tot, in vazul tuturor.

- Ziua Unirii Pincipatelor a fost marcata la Galati printr-un eveniment inedit, mai exact o suta de fete din Romania si Republica Moldova, costumate in ii, cu o vechime cuprinsa intre 70 si 140 de ani au defilat pe holul Universitatii ”Dunarea de Jos” numita si Sala Pasilor Pierduti. Astfel, au putut…

- Roxana Ciuhulescu a anunțat acum cateva luni ca a divorțatde soțul ei, dupa o relație pe cat de lunga, pe atat de discreta. Acum insa, vedeta este implicata intr-o noua relație și, weekendul acesta, femeia cu cele mai lungi picioare din Romania s-a șiafișat cu barbatul pe care il iubește.

- Picturile abstracte ale lui Porcasso au ajuns sa coste 4.000 de dolari. Vineri, 19 ianuarie, a avut loc deschiderea primei expozitii personale a porcului, intr-o galerie de arta din orasul sud-african Cape Town.

- Ziua de Sf. Valentin se apropie, iar indragostitii au inceput sa intre in febra pregatirilor. Cadourile pentru partener sau partenera sunt in mintile celor care vor sa-si surprinda perechea.

- Familia politistului Bogdan Gigina a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o actiune prin care contesta durata prea mare a anchetei de la DNA. Practic, prin aceasta contestatie, familia politistului solicita judecatorilor sa dispuna ca DNA sa grabeasca ancheta. Instanta…

- Inceputul acestui an l-a prins cum nu se putea mai rau. Mai exact, ”in bețe” cu nevasta, probleme accentuate și de ”mica escapada” de la munte, cu o femeie pe care o saruta de zor și care a fost ”imortalizata” de paparazzii Spynews.ro.

- Mila și Ashton au doi copii: o fetița, pe nume Wyatt Isabelle, și un baiețel, pe care au decis sa-l numeasca Dimitri Portwood. Ei bine, daca pe micuța o știm deja, vazand-o in foarte multe fotografii de paparazzi, pe Dimitri au reușit sa-l țina, cat de cat, secret. Actorii au fost vazuți in public cu…

- Dan Gurney, primul pilot care a reusit sa castige curse in Formula 1, IndyCar si NASCAR, a murit la varsta de 86 de ani, in urma unor complicatii de pneumonie. Adebutat in lumea curselor in 1955 si a castigat aproape fiecare Mare Premiu la care a participat. A concurat pentru Ferrari, BRM,…

- Horia Brenciu este, fara indoiala, unul dintre cei mai populari, dar si mai apreciati artisti din industria muzicala romaneasca. Persoana joviala, cantaretul lasa impresia ca este tot timpul intr-o cursa contra-cronometru. Din cauza faptului ca este agitat mai mereu, vedeta le mai si comite din cand…

- Iata in ce zodii sunt nascuti cei care te iubesc chiar si atunci cand le gresesti, potrivit ele.ro. Rac Cel mai sensibil semn al zodiacului este si cel mai bun la suflet. Acest personaj pare desprins din povesti cu zane. A fost inzestrat cu o bunavointa extraordinara si cu o uriasa…

- La aproape o saptamana de la moartea Monalisei, tanara make-up artist din Pitesti, s-a aflat si legatura nestiuta dintre ea si Andreea Mantea. Cele doua s-au fotografiat impreuna in urma cu aproape un an.

- Curg mesaje sfașietoare pe pagina Monalisei, tanara de 26 de ani din Pitești, moarta in urma unei lupte grele cu o boala crunta. Tanara a fost diagnosticata cu cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

- Soțul Andei Adam pare sa fi avut, intr-una dintre serile trecute, momente cat se poate de dificile. Sau, cel puțin, destul de grele pentru a-l face pe barbat sa alerge prin oraș pentru a rezolva situația.

- Unul dintre cei mai buni jucatori romani, legitimat la un club cu tradiție din Turcia, pare sa nu aiba chiar cea mai buna perioada a vieții, el fiind surprins, zilele trecute, in ipostaze care ridica semne de intrebare cu privire la forma lui fizica.

- In ultima vreme, s-a tot vorbit despre desparțirea iminenta dintre fotbalistul Gerard Pique și partenera lui de viața, Shakira. Ei bine, cei doi n-au confirmat nicicand problemele in cuplu speculate, ba chiar au sarbatorit Craciunul in familie, alaturi de cei doi micuți ai lor, dar și de alte rude!…

- Igor Dodon sustine ca cei din conducerea de la Chisinau au accesul interzis pe teritoriul necontrolat din stanga Nistrului, fara o permisiune prealabila obtinuta de la autoritatile de la Tiraspol, insa si in acest caz nu li se garanteaza accesul. Presedintele spera ca aceasta problema va fi solutionata…

- United, locul secund in Premier League va fi nevoita sa joace patru meciuri in 10 zile, incepand cu o deplasare pe terenul celor de la Leicester City. "Am stat si am analizat programul si este evident un decalaj foarte mare intre unele cluburi si alte cluburi. Exista in mod clar cele care sunt intr-adevar…

- Florin Salam pare sa se fi decis, definitiv, cu privire la situația lui cu Roxana Dobre. Mai mult decat atat, din declarațiile facute de celebrul artist, el este decis, in ciuda suferinței pe care o indura acum, sa regleze, pentru totdeauna, relația pe care o are cu bruneta. Nu ne mai impacam”, a spus…

- Alexandru Arșinel este internat, de cateva zile, la Spitalul Universitar din Capitala, loc in care, printre altele, a fost subiectul unei operații pe inima din cauza unui infarct. Dar, pare-se, actorul nu este aproape niciodata singurl, copiii lui perindandu-se pe acolo.

- Relația dintre Cristi Boureanu și Laura Dinca este, fara putința de tagada, una plina de pasiune și de senzualitate. Iar comportamentul lor, atunci cand nu știu ca sunt urmariți, dovedește ca se iubesc la nebunie.

- Oamenii au plecat intr-un mars al tacerii din zona Primariei Craiova pana in Piata Tricolorului, unde se afla un bust al regelui Mihai si unde au fost depuse flori si coroane si au fost aprinse candele. Actiunea de comemorare a regelui Mihai a fost organizata de PSD Dolj, care initial anuntase ca sambata,…

- Alex Velea si Antonia formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc. Chiar daca inca cei doi nu se pot casatori, artistul face tot ce-i sta in putinta sa demonstreze ca este un tata si un sot perfect. Reporterii Spynews.ro au aflat cum vrea cantaretul sa o surprinda pe frumoasa…

- Alexandru Ionița a marcat unul dintre golurile cu care Astra a invins FCSB in meciul din etapa trecuta (2-0), insa acuza ca nu a scapat de ostilitatea suporterilor steliști nici la deplasarea cu Poli Iași, cand echipa sa a fost invinsa cu 0-1. Fotbalistul giurgiuvenilor este de parere ca fanii ieșeni…

- Relația dintre Florin Marin și omul de afaceri spaniol, Jeronimo Jesus de Vega, o duc mai bine ca oricand. Chiar daca romanul este casatorit cu Philip Clements, din Anglia, el are o alta relație cu afaceristul spaniol.

- Adi Sina și Anca Serea par sa fie parinții perfecți pentru cei cinci copii pe care ii au impreuna. Și, de curand, au decis sa ii rasfețe la unul dintre locurile de joaca dintr-un mall bucureștean, reușind sa ii impace pe toți pentru cateva ore bune.

- Shakira a facut hemoragie la nivelul corzilor vocale și a trebuit sa fie dusa de urgența la spital. Dupa ce medicii i-au prescris un tratament, aceasta s-a intors acasa. Acum, insa, aceasta a trebuit sa mearga la un control, iar Gerard Pique i-a sarit in ajutor și i-a fost șofer.

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu a fost adus, marți dupa-amiaza, la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești pentru a fi audiat in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani in care anchetatorii au facut percheziții in mai multe județe. Potrivit unor surse apropiate anchetei,…

- Trupul neinsufletit al Stelei Popescu a fost depus, in urma cu o ora si jumatate, in foaierul Teatrului de Revista „Constantin Tanase”. Sute de oameni au venit sa-i aduca un ultim omagiu actritei. Printre acestia s-au numarat si Mitica Popescu si Gabriel Cotabita.

- Victor Piturca (61 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai titrati antrenori romani. Cu toate acestea, de mai bne de un an, cel poreclit „Satana” a ramas somer. Din lipsa de ocupatie, „Piti” isi omoara timpul asa cum stie mai bine: alaturi de prieteni.

- Candva considerata una dintre cele mai atragatoare femei din Romania, Crina Abrudan a ajuns de nerecunoscut! Casatorita cu fostul fotbalist Gabi Popescu, cea care in urma cu cativa ani facea senzatie pe micul ecran a slabit ingrijorator.

- Un cantaret apreciat din America, dar si compozitor prolific s-a stins din viata, iar rudele si apropiatii se pregatesc acum de inmormantare. Vestea mortii sale a intristat milioane de fani. Decesul a survenit intr-un spital din centrul Floridei din cauza unei insuficiente respiratorie.

- Emotii mari pentru un artist din Romania, acesta traieste cele mai frumoase momente din viata lui. Sotia lui i-a daruit un copil, iar totul a fost tinut in mare secret. Bebelusul a aparut pe lume in urma cu cinci luni, insa numai apropiatii stiau de minunata veste.

- Liviu Varciu si Andrei Stefanescu sunt pregatiti pentru o noua provocare. "Asia Express" ii va pune la incercare, iar ei sunt gata sa se distreze, asa cum obisnuiesc sa faca de fiecare data cand sunt provocati.

- Marcel Toader trece, in aceasta perioada, prin momente cat se poate de dificile. Aflat in mijlocul unui proces de divorț care pare sa fie cu mult, mult mai chinuitor decat iși putea imagina careva, Marcel iși face totuși timp pentru fiul sau.

- Desi parintele vrea sa-l linisteasca, folosind aceste cuvinte ii creeaza si mai multa tensiune. Plansul are rostul sau, iar copiii ar trebui incurajati sa planga daca asta simt nevoia sa faca. In caz contrar, copilul se va simti neinteles, va asocia plansul cu ceva rusinos, poate dezvolta teama in…

- Igor Dodon și soția sa au asistat la ceremonia muzicala de premiere "Золотой Граммофон" ("Gramofonul de Aur"), in timpul vizitei sale in Federația Rusa. "L-am felicitat pe vechiul meu prieten, Artist al Poporului, Filip Kirkorov cu recordul absolut, obținerea celui de-al 22-lea premiu al acestui concurs…

- Bianca Dragușanu pare sa aiba o viața din ce in ce mai agitata in ultima perioada. Ocupata cu emisiunea tv, cu atelierul vestimenta rși cu fiica sa, frumoasa vedeta pare sa fie epuizata.

- Izolat la echipa secunda a Fiorentinei, Ianis Hagi (19 ani) se poate considera mult mai norocos la capitolul sentimental. Mijlocasul are o iubita de toata frumusetea. Maria, caci asa o cheama pe tanara care i-a furat inima fiului „Regelui”, il viziteaza din ce in ce mai des pe fotbalist.

- La o zi de la tragedia aviatica in urma careia au murit Printul Mansour bin Muqrin si alti sapte oficiali, o alta veste teribila aduce si mai multa durere in lumea regala. Un alt Print s-a stins din viata la doar 44 de ani. Vestea mortii sale a fost confirmata de reprezentanti ai Familiei Regale din…

- Interpreta de muzica populara Maria Constantin are sufletul sfașiat de durere din cauza uneia dintre cele mai dragi persoane din viața ei, pe care nu o poate avea aproape. Maria Constantin a fost in centrul atenției in ultimele luni din cauza divorțului cu mare scandal de omul de afaceri Marcel Toader,…