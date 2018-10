Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce s-a desparțit de Tristan Tate, Bianca Dragușanu a aparut alaturi de un milionar chinez, pe nume Tyan Feng. Toata lumea a fost surprinsa și era curioasa care era relația ei cu barbatul. Blondina a negat faptul ca ar avea o relație cu el și a spus ca sunt doar prieteni. […] The…

- Zilele trecute, www.spynews.ro va dezvaluia, in exclusivitate, faptul ca Bianca Dragușanu se vede cu un barbat misterios, de care pare a fi foarte apropiata. Deși nu și-au asumat inca o relație, gesturile dintre cei doi ii dau de gol cu privire la faptul ca nu este vorba doar de o prietenie intre ei.

- Nici arogantele lui Tristan Tate, nici propunerile lui Philipp Plein nu au impresionat-o pe Bianca Dragusanu asa cum a reusit noul barbat care a aparut viata ei. Daca ieri va aratam ca au fost surprinsi in timp ce cinau impreuna, astazi trecem la lucruri mai serioase. Avem imagini cu mega surpriza pe…

- Bomba in showbiz-ul romanesc! A iesit la iveala adevaratul motiv din cauza caruia milionarul Tate si frumoasa Bianca Dragusanu si-au spus adio. Potrivit surselor SPYNEWS, Bianca Dragusanu i-ar fi dezvaluit acestuia ca este insarcinata, moment in care lucrurile au scapat de sub control.

- Bianca Dragușanu și Tristan Tate, la un pas sa se desparta pentru totdeauna? Milionarul excentric nu joaca fair-play in relația pe care o are cu fosta prezentatoare a emisiunii “Te vreau langa mine”. Britanicul a purtat cateva discuții nepotrivite cu fosta iubita, care ar pune-o serios pe ganduri pe…

- Perioada in care Tristan T era numai zambete este istorie! Vestea ca Bianca Dragusanu a reusit sa-i suceasca mintile celebrului designer Philipp Plein pare sa-l afecteze teribil pe milionar.

- Informație a fost dezvaluita de Viva! Anunțul este unul pe cat se poate de real, avand in vedere ca din toamna emisiunea „Wowbizz” pe care Andreea Mantea o prezenta impreuna cu Victor Slav nu va mai fi in grila de programe a postului de televiziune turcesc. Despre Andreea Mantea știm ca are…