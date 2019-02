Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevarat! O calatorie in strainatate era sa se transfome intr-un adevarat cosmar pentru sotia lui Mircea Lucescu. Neli a fost la un pas de un accident. In ultima clipa, un barbat a salvat-o pe nevasta lui „Il Luce” de la suferinta.

- Incredibil, dar adevarat! As la actorie, Florin Piersic JR (50 de ani) are probleme cand vine vorba de tehnologie. Un accesoriu pentru telefonul mobil l-a pus in incurcatura pe fiul maestrului Florin Piersic.

- In timp ce Bianca Dragusanu s-a intors la Alex Bodi, nici fostul iubit al acesteia nu sta degeaba. Aflat intr-o relatie stabila, Tristan Tate nu inceteaza sa-si surprinda partenera. Cand vine vorba de femeia sa, milionarul pune rasfatul pe primul loc!

- Incredibil, dar adevErat! De parcE ultimele evenimente din tabEra lui Dinamo - infrangerea suferitE in campionat, 1-4 cu Astra Giurgiu, xi agresiunea la care a fost supusE sotia lui Sergiu Hanca de cativa fani - nu ar fi fost suficiente, unul dintre fotbalixtii din "~tefan cel Mare" a fEcut o nefEcutE.…

- Incredibil, dar adevErat! Dexi toatE lumea o xtia fatE cuminte xi, mai ales, fidelE lui Petrixor Ruge, dansatorul cu care s-a certat xi s-a impEcat de nenumErate ori, Sandra Izbaxa a iexit in orax cu un alt bErbat. Pentru cateva ore, fosta gimnastE a avut parte de rEsfEt total.

- Anca Serea a comis-o! Vedeta a facut, recent, un gest uluitor, chiar in buricul Capitalei! Daca politistii ar fi fost de fata, totul s-ar fi putut transforma intr-un adevarat cosmar pentru sotia lui Adi Sana.

- Dorian Popa (30 de ani) nu scapa de omul cu bisturiul, dupa ce a fost operat la ligamente ca urmare a accidentarii pe care a suferit-o in Madagascar, in timpul show-ului “Ultimul trib”. Medicul care a efectuat interventia chirurgicala a devenit o umbra pentru artist.

- Incredibil, dar adevarat! Daca vara trecuta se plimba prin Bucuresti cu un Mercedes nou-nout, care a costat 80.000 de euro, Ionita de la Clejani a renuntat la luxul oferit de limuzina si a trecut la o masina ieftina si veche, odata cu venirea anotimpului rece.