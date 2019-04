Stiri pe aceeasi tema

- Doamna insomnie, cum imi dai, cum imi dai Tarcoale din toti peretii fara usi prin care, vai, Intri de parca ai dezlegare din rai Esti frumoasa ca toate femeile pe care le-am iubit Doamna din infinit Ia loc, patul e destul si pentru tine Nu te sfii, simte-te bine Afara e o primavara sfioasa Vantul…

- De cand a adus-o pe lume pe cea de-a doua fetița a ei și a lui Tavi Clonda, Gabriela Cristea este extrem de fericita și are toate motivele din lume sa fie așa. Mai mult, de cand și-a adus bebelușa acasa, frumoasa moderatoare o rasfața cu tot ce se poate!

- FOTO – Facebook/Info Trafic jud. Cluj Un accident de circulație s-a produs marți dimineața, la intrare in municipiul Cluj-Napoca. Remorca unui autotren s-a rasturnat in afara carosabilului. Potrivit primelor informații, șoferul unui autotren, in timp ce se deplasa pe DN1C, dinspre Dej inspre Cluj-Napoca,…

- Femeile de peste 45 de ani care se afla in cautarea unui loc de munca reusesc sa-l obtina cel mai greu, arata o analiza de specialitate, varsta fiind, de cele mai multe ori, cauza pentru care acestea sunt respinse la angajare, chiar daca este rareori invocata. Potrivit analizei Great HRs Community,…

- Spectacolul in care joaca tanara actrita Kira Hagi, fiica fostului mare international Gheorghe Hagi, ajunge la Constanta, orasul familiei sale. Fata lui Gica Hagi o interpreteaza pe printesa Martha Bibescu, in piesa de teatru „Martha“.

- O femeie din Vaslui a fost injunghiata de soț intr-unul din plamani, la numai o luna dupa ce acesta o arsese cu vatraiul pe fiica lor. De data aceasta, pentru ca rana i-a pus viața in pericol femeii, polițiștii l-au reținut pe agresor. Femeile agresate de la inceputul acestui an sunt din satul Fastaci.…

- Legislația din Romania prevede cel puțin zece situații in care angajații nu pot fi concediați. Codul muncii din Romania are prevederi speciale pentru situațiile speciale in care angajații nu pot fi concediați, iata mai jos zece astfel de situații: Femeile gravide, mamele in postnatal…

- Doua femei in varsta de 59, respectiv 79 de ani și-au pierdut viața in locuința lor din Barlad. Dupa mai multe ore in care au fost de negasit, vecinii au alertat autoritațile. Femeile locuiau intr-o casa de pe strada ”Slt. Marin Lucian” și erau foarte iubite de vecini, fiind privite ca niște femei liniștite…