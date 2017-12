Stiri pe aceeasi tema

- Frumusetea nu tine cont de varsta, asa pare sa-si spuna Adrian Enache. Desi a ajuns la 51 de ani, celebrul artist se respecta si are mare grija de felul in care se prezinta in fata lumii. Pentru ca vrea sa arate impecabil de Revelion, cantaretul a dat fuga la salonul de infrumusetare.

- Horia Brenciu este, fara indoiala, unul dintre cei mai apreciati si mai cunoscuti artisti de la noi din tara. Fire vesela si comunicativa, juratul de la „X Factor” are o sotie dupa chipul si asemanarea lui.

- Lumea stiintifica din tara, un ultim omagiu președintelui Academiei Romane Presedintele Academiei Române, Ionel-Valentin Vlad. Foto: Agerpres. Lumea stiintifica din tara îi aduce un ultim omagiu presedintelui Academiei Române, Ionel-Valentin Vlad, care a încetat din viata,…

- Ioan Andone a vorbit despre problemele lui Denis Alibec. Fostul antrenor dinamovist crede in continuare in calitațile atacantului de la FCSB și crede ca ar trebui sa se lucreze mai mult la psihicul fotbalistului. "Ce se intampla cu Alibec? Toata lumea vrea sa-l ajute, toata lumea ii da sfaturi, dar…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Dupa ce a anuntat ca nu are de gand sa se impace cu Roxana Dobre, chiar daca femeia i-a daruit doua fiice, Florin Salam si-a facut planul de bataie pe o perioada scurta de timp. Celebru manelist se pregateste de zor pentru a celebra Craciunul asa cum se cuvine.

- Portarul unei echipe belgiene de fotbal de amatori se afla de marti în coma artificiala dupa ce a primit o lovitura la cap în timpul unui antrenament, informeaza site-ul walfoot.be. Seppe Goossens, portarul în vârsta de 20 de ani al formatiei FC Park Houthalen,…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, nu recunoaste ca ar fi lovit-o pe tanara cu piciorul si sustine ca a avut o stare de 'disperare' si o 'decadere' din cauza unei vieti lipsite de hrana si adapost.

- Unul dintre cei mai respectați medici din orașul Birlad, directorul Spitalul Municipal de Urgența „Elena Beldiman”, Viorel Petcu, a incetat din viata, duminica, dupa ce a pierdut lupta cu boala incurabila.

- Segmentul din soseaua Pavel Dimitrievici – Kiseleff, delimitat intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf, se va numi „Bulevardul Regele Mihai I al Romaniei”, ca urmare a unei decizii luate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, marti. Initiativa apartine grupului consilierilor…

- Nu de putine ori in Biblie se face referire la farisei, o grupare politico-religioasa care se doreau pastratorii legilor mozaice. Ei sunt amintiti de Iisus Hristos si dati exemplu de fatarnicie, de oameni care nu-si corelau viata cu invatatura pe care o promovau. Cu toate acestea, fariseii nu au fost…

- Catalin Țira și-a caștigat celebritatea avand tot felul de aventuri amoroase cu vedete cu greutate din lumea showbiz-ului romanesc, scrie spynews.ro. Fotbalist talentat, ajuns, la un moment dat in strainatate, Catalin s-a cam pierdut pe drum, scandalurile in care a fost implicat devenind mai cubnoscute…

- Este celebru mai mult pentru prestațiile sale de Don Juan decat pentru cele din teren, deși talent de fotbalist are cu carul. Dar, probabil, orbit de frumusețea femeilor cu care s-a iubit, barbatul cu pricina a parut mai preocupat de evenimentele mondene decat de fotbal. Dar, oricum ar fi, acum, a dat…

- Warrel Dane, artistul care a facut istorie cu trupele Sanctuary și Nevermore, a murit in urma unui infarct. Acesta se afla in Brazilia, unde inregistra cel de-al doilea sau album solo. Colegul sau, chitaristul Johnny Moraes a declarat presei ca ambulanța a venit repede, dar medicii…

- Warrel Dane, artistul care a facut istorie cu trupele Sanctuary si Nevermore a murit miercuri, 13 Decembrie, in Sao Paulo, Brazilia. Acesta se afla in America de Sud pentru a definitiva al doilea sau album solo, insa la un moment dat s-a prabusit si a murit.

- Alexandru Arșinel este internat, de cateva zile, la Spitalul Universitar din Capitala, loc in care, printre altele, a fost subiectul unei operații pe inima din cauza unui infarct. Dar, pare-se, actorul nu este aproape niciodata singurl, copiii lui perindandu-se pe acolo.

- Proiectul de buget pentru anul 2018 suscita dispute aprige in Parlament, iar opozitia crede ca actuala coalitie de guvernare nu face decat sa duca Romania la sapa de lemn. Unul dintre cei mai vehementi contestatari este deputatul liberal de Suceava Ioan Balan. Acesta a afirmat extrem de ...

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a avertizat, marti, ca lumea pierde lupta impotriva schimbarilor climatice, adaugand ca liderii mondiali nu iau suficiente masuri pentru contracararea efectelor incalzirii globale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Lumea fotbalului este in stare de soc, dupa ce iubita unui fost jucator de la Manchester City s-a sinucis! Femeia a decis sa-si puna capat zilelor din cauza unor probleme de sanatate. Aceasta avea doar 23 de ani!

- Aproape o jumatate din omenire crede in existenta unor forme de viata extraterestre si vrea sa aiba contact cu acestea, potrivit rezultatelor unui studiu efectuat in 24 de tari. Cercetatorii sustin ca aceasta concluzie explica popularitatea francizei cinematografice „Star Wars” din ultimele patru…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi, ca "nu este cea mai inspirata decizie" organizarea unui targ de Craciun in Piața Victoriei. "Nu cred ca este cea mai inspirata decizie un târg în mijloc. (...) În primul rând, (...) pe unde ajunge omul acolo? Ca…

- Primarul Resitei a anuntat ca intentioneaza sa promoveze un proiect de hotarare prin care sa interzica desfasurarea nuntilor si altor evenimente de acest gen, mai tarziu de ora 12, in oras. Ioan Popa spune ca a copiat modelul tarilor civilizate si ca aceasta decizie va fi in beneficiul tuturor. “In…

- Daignosticat cu cancer la prostata, antrenorul echipei Sevilla, Eduardo Berizzo (48 de ani), urmeaza sa ajunga pe mainile chirurgilor. Tehnicianul argentinian va fi operat in aceasta dupa-amiaza, a anuntat site-ul oficial al gruparii spaniole.

- Și lasa certurile astea pe care TOȚI prietenii le au – certuri intre pisici care dureaza o zi, doua pana va dați seama ca e prostește – pentru ca acest semn zodiacal va fi suparat chiar și dupa iți ceri scuze, scrie estisuperba.ro. Citeste si Zodii cu iubiri predestinate. Dragostea lor este…

- Nu exista roman care sa nu fi vazut reclamele la farmacia Catena, reprezentata la TV de catre indragitul cuplu de actori Stela Popescu si Alexandru Arsinel. Prin celebrele mini-scenete indemnau romanii sa cumpere medicamente si suplimente la cel mai bun pret. Stela Popescu a fost asociata de oameni…

- Ionel Ganea, fost atacant si la Dinamo, cred ca si Miriuta are o mare parte din vina pentru situatia in care a ajuns echipa. “Ganezul” crede ca exista valoare in lotul “cainilor”, doar ca acestia trebuie condusi cu “mana de fier”. Vasile Miriuta nu scapa nici el de critici, dupa ultimele rezultate…

- Candva considerata una dintre cele mai atragatoare femei din Romania, Crina Abrudan a ajuns de nerecunoscut! Casatorita cu fostul fotbalist Gabi Popescu, cea care in urma cu cativa ani facea senzatie pe micul ecran a slabit ingrijorator.

- Acest mic test de personalitate te ajuta sa descoperi care este marea ta dorința e la viața. Intrarea care te sperie cel mai tare iți dezvaluie fricile și, prin urmare, care sunt aspirațiile tale.

- Actorul Claudio Baez, cunoscut pentru numeroasele roluri pe care le-a avut în telenovele, s-a stins din viața la vârsta de 69 de ani în Mexic. Acesta a jucat în telenovele precum “Rosa Salvaje”, “Simplemente Maria” sau “Mujer de madera”.…

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, afirma ca rezultatul referendumului de duminica, 19 noiembrie, din Chisinau, demonstreaza ca cetatenii considera ca primarul Dorin Chirtoaca nu este corupt si ca situatia din Capitala se schimba spre bine.

- Azzedine Alaia, unul dintre cei mai reprezentativi designeri haute couture de origine tunisiana, a murit la Paris la 77 de ani, a informat sambata Federatia Franceza de Moda, citata de agentiile AFP si EFE.Cunoscut pentru rochiile sale atemporale, ce sublimau trupurile, Alaia se numara printre…

- Vladimir Putin ar fi insistat la intalnirea cu Donald Trump ca Rusia nu s-a implicat in alegerile prezidențiale din 2016, iar președintele american a spus ca il crede. "De fiecare data cand ma vede, el spune "Nu am facut asta" și eu il cred, eu chiar il cred cand imi spune acest lucru, o spune in serios.…

- Dupa decesele lui Chris Cornell, solistul trupei Soundgarden, si Chester Bennington, solistul formatiei Linkin Park, lumea rock-ului este zguduita de o noua veste tragica. Chuck Mosley, fost solist al trupei...

- Mihai Margineanu este cu siguranta unul dintre cei mai apreciati artisti din showbiz-ul romanesc, melodiile lui ajungand cu usurinta la sufeltul fanilor sai. Pe langa cariera de succes, cantaretul are o si o familie frumosa, la dispozitia careia este la orice ora din zi.

- Expoziție de feline la Romexpo in acest weekend. Peste 250 de pisici de rasa din toata lumea vor putea fi admirate, la Expozitia Internationala Felina de Toamna – SofistiCAT. Expozitia, deschisa in ambele zile intre orele 10,00 – 17,00, va avea ca punct culminant concursul „Best in show”, in care cele…

- Cum ne-am obisnuit deja, dupa o pirueta facuta de „proeuropeni“, la Chisinau vine randul unei fandari a „prorusilor“. Iar pentru ca Orientul a fost dintotdeauna un spatiu al barochismului flamboaiant, fandarile acestora din urma sunt marcate de acel nelipsit amanunt de prost-gust, care place atat de…

- Privește foarte rapid aceasta imagine. Care e primul lucru pe care-l vezi? Afla ce spune asta despre tine. Daca ai vazut un chip de barbat, ești o fire puternica Te adaptezi ușor, dar ești capabil sa iei decizii ferme, așa ca analizezi bine totul și nu-i prea urmezi orbește pe alții. Ai o voința puternica…

- Bianca, fiica lui Nicu Maharu, este considerata de toți cei care o cunosc drept o femeie dura. Și nici nu ar putea fi altfel, avand in vedere rezultatele pe care le obține in ringul de box. Cu toate acestea, ea are și o latura pe care nu i-o cunoaște decat soțul ei...

- "In 2015, tot PSD si tot Parlamentul au adoptat un Cod fiscal despre care toata lumea spunea ca este foarte bun - si mediul de afaceri, si Comisia Europeana. De ce din 2017, in fiecare luna, apare cate o idee creata? Parca e cineva care nu doarme noaptea - nu stiu, o fi Dragnea sau altcineva - si…

- Devenit celebru pentru talentul pe care și l-a aratat pe toate scenele mari ale lumii, considerat a fi, cu adevarat, urmașul lui Gheorghe Zamfir pare sa se bucure, cu adevarat, de liniștea pe care i-o ofera, seara, centrul Capitalei.

- Ordinele nu se discuta, se executa! Asa si-a inchipuit Gigi Becali ca se va intampla la FCSB, dupa ce a decretat: „De acum, nu mai fumeaza nimeni! Nu mai fumeaza Alibec”. Surpriza! Lui Denis nici nu-i pasa de porunca venita de la palat!

- Esti plinuta si stii si tu lucrul acesta. Cel mai neplacut lucru cu care te confrunti nu sunt kilogramele afisate pe cantar, ci atitudinea celor din jur, care se cred indreptatiti sa isi dea cu parerea despre tine, fara sa gandeasca inainte.

- ,,Am deja trei si nu am unde sa-i pun!" Este strigatul disperat al unui medic bucurestean, care dovedește, la aproape doi ani de la tragedia din Colectiv, ca spitalele nu erau pregatite sa faca fata unui eveniment devastator.

- Razboiul dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose s-a incheiat cu o victorie de etapa pentru premier: dupa o ședința tensionata de șase ore, Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Razvan Cuc au demisionat.

- Un celebru actor de Hollywood pare sAƒ fi suferit "pierderi grave de memorie", dupAƒ cum a spus-o chiar el. Frankie Muniz participa A®n emisiunea "Dancing with the stars" atunci cA¢nd a mAƒrturisit totul A®n direct, spre AYocul telespectatorilor.

- E bine sa inveti cum sa stii tot ce ai facut pe Facebook, daca vrei sa te asiguri ca nu ti-a accesat altcineva contul sau vreo aplicatie nu a postat in locul tau, scrie Playtech.ro. Cu totii petrecem ostentativ de mult timp pe Facebook. Cea mai populara retea de socializare a devenit un viciu…

- Te-ai intrebat vreodata cum se desfasoara nunta la musulmani? Acestea sunt ritualurile uimitoare din noaptea nuntii. Petrecerea din noaptea nuntii se da la casa familiei mirelui, urmat de un ceremonial religios condus de un iman. Cununia religioasa se poate face numai dupa cununia oficiala, facandu-se…

- Nu cu mult timp in urma, Victor Becali a ajuns acasa si nu s-a grabit deloc sa anunte asta public. Magistratii Tribunalului Ilfov i-au acordat eliberarea conditionata, dupa ce mai multe cereri similare i-au fost respinse, pe motiv ca executase prea putin din pedeapsa de patru ani si opt luni de inchisoare,…