- CASTIGATOR "X FACTOR" 2017. Vineri a fost desemnat marele castigator. Stefan Banica Jr., Delia, Horia Brenciu si Carla's Dreams au avut cate un concurent in lupta pentru premiu. Concurentii au interpretat doua duete: unul cu mentorul lor, altul cu un invitat surpriza. Alina Eremia, Nicoleta Nuca, Liviu…

- Controverse imense la finalul acestei editii de 'X Factor'. Nu se astepta nimeni la un asemenea castigator, iar pe net internautii 'au luat foc' practic. Jeremy Ragsdale a caștigat marele premiu in valoare de 100.000 de euro, dar a și facut istorie pentru "X Factor", in Romania. Nimeni nu se astepta…

- Jeremy Ragsdale, finalistul american din echipa lui Horia Brenciu, este castigatorul X Factor 2017, marcand astfel o premiera in istoria show-ului de la Antena 1: primul concurent strain care iese invingator.

- Vineri seara este votul final pentru X Factor, concurs extrem de popular, gazduit de Antena 1, in care se confrunta patru concurenți, fiecare dependent de un jurat. Se bat pentru marele trofeu nu doar cele patru orgolii din juriu, Horia Brenciu, Delia Matache, Carla`s Dreams și Ștefan Banica Jr., ci…

- FINALA X FACTOR 2017. Seria duetelor cu mentorii continua cu Jeremy Ragsdale si Horia Brenciu iar momentul va ramane pentru mult timp de acum inainte in memoria tuturor. Piesa "What A Wonderful World" s-a auzit fenomenal in finala X Factor!

- Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla‘s Dreams se arata increzatori in forțele concurenților alaturi de care intra, vineri seara, de la ora 20.00, pe Antena 1, in marea finala a celui de-al șaptelea sezon ”X Factor”.

- X FACTOR. Horia Brenciu traieste fiecare moment al concurentilor sai. Asa s-a întâmplat si de aceasta data, când Jeremy a interpretat piesa lui Aurelian Andreescu, "Tu esti Primavara Mea".

- Si, pentru ca toti concurentii si-au facut treaba, a venit si randul mentorilor sa treaca pe scena. Piesa Pana la Sange a lui Carla's Dreams l-a facut pe Horia aproape sa se dezbrace. SI-a deschis sacoul si m-ai ca l-ar fi aruncat de pe el.

- Francesca Nicolescu este Finalistul Publicului in galele ”X Factor”. Emoțiile au culminat vineri seara pentru concurenții care au ajuns pana in prima gala, dar mai ales pentru Francesca Nicolescu! Celor opt selectați de jurați li s-a adaugat vineri seara și Francesca, ea fiind concurentul care a primit…

- Florin Grozea, fostul component al trupei Hi-Q, are o soție extraordinar de frumoasa. Florin Grozea a scris istorie in lumea muzicii romanești alaturi de colegii sai din trupa Hi-Q, una dintre formațiile care s-au bucurat de mare succes in țara noastra, hiturile lansate de cei trei de-a lungul anilor…

- Frumoasa și talentata, Katerina Biehu, din Ucraina, face parte din echipa lui Horia Brenciu, și se pregatește intens pentru prima gala ”X Factor” din acest sezon, vineri, de la ora 20.00, pe Antena 1.

- Unul dintre cei mai indragiti artisti din Romania, Horia Brenciu se poate lauda cu trei albume cu vanzari record, 15 concerte old-out la Sala Palatului si cu faptul ca este jurat la X Factor. Ba mai mult, acesta a facut si un vlog pe YouTube in care prezinta cele mai tari momente din culisele show-ului

- Tanarul abandonat de parinți a ajuns in galele live la ”X Factor”. Participarea la show a adus o mulțime de schimbari in viața lui Anton Joseph Banaghan, baiatulde 23 de ani de origine romana care a crescut in centrul de plasament. Talentul sau l-a ajutat sa intre in prima gala live, difuzata pe 15…

- X FACTOR 2017 LIVE VIDEO: Pe scena se afla patru scaune pentru fiecare categorie care pot duce mai departe cei mai buni concurenți. In urma interpretarii susținute de fiecare concurent, juratul desemnat ca indrumator muzical al respectivei categorii, decide daca acesta va fi sau nu așezat pe scaun.…

- Fiind al 11-lea selectat in grupa de peste 24 de ani, Vlad era, așadar pe lista de rezerve. Norocul sau a fost ca cel de-al zecelea concurent nu a mai putut venit la București pentru a participa la Bootcamp, astfel ca a fost sunat urmatorul pe lista, Vlad Gliga. Citeste si Cine este Carla's…

- Katerina Biehu, din Ucraina, nu are doar o voce extraordinara, ci are și alte talente pe care incearca sa și le cultive. Tanara, care face parte din echipa lui Horia Brenciu, va intra in Bootcamp, vineri seara, de la ora 21:15, imbracata intr-o ținuta gandita și cusuta de ea.

- Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla’s Dreams și-au facut echipele pentru Bootcampul din cel de-al șaptelea sezon ”X Factor”. Joi, 30 noiembrie, de la ora 21.15, grupa de peste 24 de ani a lui Horia Brenciu intra in Bootcamp.

- Frumoasa, bogata si celebra, Crina Abrudan este, printre altele, o femeie careia nu ii place sa risipeasca banii. Recent, in vazul lumii, sotia fostului fotbalist Gabi Popescu a predat o adevarata lectie de zgarcenie.

- Artistul si juratul ”X Factor” Horia Brenciu adora ”meseria” de parinte si si-ar dori ca Mos Craciun sa ii asculte dorinta de a mai avea un copil, a povestit acesta intr-un interviu acordat Florentinei Fantanaru la “Dincolo de aparente”.

- Horia Brenciu a vorbit cu multa caldura despre soția sa și cei patru copii și nu s-a sfiit sa recunoasca faptul ca se simte atat de bine in acest rol ca s-a gandit chiar și la un frațior sau o surioara pentru Toma (3 ani), Mina (5 ani), Maria (18 ani) și Andreea (26 de ani), scrie jurnalul.ro.…

- Artistul și juratul ”X Factor” Horia Brenciu adora ”meseria” de parinte și și-ar dori ca Moș Craciun sa ii asculte dorința de a mai avea un copil, a povestit acesta intr-un interviu acordat Florentinei Fantanaru la “Dincolo de aparente”.

- Soc in lumea mondena autohtona. O mare vedeta a Antenei 1 a decis sa divorteze. Este vorba despre juratul de la X-Factor si solistul trupei Carla’s Dreams. Solistul trupei a divortat recent in secret de sotia sa, alaturi de care are si un copil, anuntadivortat-16825000" target="_blank"> mediafax.Citește…

- Narcisa Stanescu o tanara de 17 ani de etnie roma, din neam de caldarari, extrem de frumoasa și imbracata in costum tradițional, cusut cu fir auriu i-a uimit pe jurați la audiții nu doar cu ochii verzi, ci și cu povestea ei fascinanta de viața. In etapa audițiilor, Narcisa a cantat relaxata…

- Provocare pentru Horia Brenciu la Prietenii de la 11! Juratul de la X Factor a primit ca sarcina sa pregateasca un mic dejun! Cum s-a descurcat cel mai bun jurat din Romania, premiat de TV Mania?! Pai sa vedem!

- Delia, Horia Brenciu, Stefan Banica si Carla’s Dreams si-au facut echipele pentru Bootcampul din cel de-al saptelea sezon ”X Factor”. Joi, 23 noiembrie, de la ora 21.15, grupa de baieti intra prima in Bootcamp, alaturi de mentorul Stefan Banica.

- Spiritul sarbatorilor se pare ca deja l-a acaparat pe Horia Brenciu. Artistul canta cu drag si spor una dintre cele mai frumoase melodii interpretate de un personaj celebru din desenele animate.

- La nicio luna dupa ce s-a aflat ca Lavinia Pirva si Stefan Banica Junior s-au casatorit in secret, artista a facut dezvaluiri-bomba despre cea mai frumoasa zi din viata lor. Sotia juratului de la "X Factor" a vorbit despre rochia de mireasa, despre ceremonia religioasa, dar si petrecerea care a avut…

- Simon Cowell, unul dintre cei mai apreciați jurați X Factor din lume, a leșinat și s-a prabușit pe scari, in propria sa casa. Acesta a fost dus de urgența la spital, pentru a i se face o tomografie.

- X FACTOR 2017 LIVE VIDEO ANTENA 1. "Eu am tinut totul ascuns. Colegii m-au intrebat daca am vorbit serios, la X Factor, altii m-au intrebat cum de am reusit sa nu le spun. Au ramas socati, nu le venea sa creada. La mine nu prea se mai vede scolioza mea. Din cauza stresului am facut si un psoriazis,…

- Delia, Horia Brenciu, Carla’s Dreams și Ștefan Banica jr au avut parte de concurenți aflați prima data pe o scena sau ”cunoștințe” mai vechi, in cea de-a șaptea ediție ”X Factor”, iar toți s-au intrecut in numere memorabile.

- Delia, Horia Brenciu, Carla’s Dreams și Ștefan Banica jr au avut parte de concurenți aflați prima data pe o scena sau ”cunoștințe” mai vechi, in cea de-a șaptea ediție ”X Factor”, iar toți s-au intrecut in numere memorabile.

- X FACTOR 2017. Costina Craciun a pașit tematoare pe scena "X Factor", in etapa audițiilor. "Cel mai tare cred ca mi-e teama de Carla's Dreams", a marturisit adolescenta de doar 15 ani din Onești. Aceasta a vrut sa cante piesa "Sweet People", de la Alyosha, o alegere care s-a dovedit a fi caștigatoare,…

- X FACTOR 2017 LIVE VIDEO ONLINE: Jean și Andrada, doi tineri crescuți in centre de plasament inca din copilarie, au invațat sa iși canalizeze toate emoțiile in muzica. Indiferent de greutațile din viața de zi cu zi, cei doi tineri se alina unul pe celalalt și, impreuna, au inființat și o formație.…

- Doi tineri crescuți in centre de plasament urca pe scena ”X Factor”. Horia Brenciu a fost impresionat de povestea lor de viața și de curajul de a aparea la un așa show pentru a-și arata talentul. Jean și Andrada, doi tineri crescuți in centre de plasament inca din copilarie, au invațat sa iși canalizeze…

- Afaceristul gorjean Razvan Munteanu și soția lui, Delia, au plecat din nou in vacanța. Cei doi vor petrece doua saptamani, in Maldive. Inca din prima zi, Razvan a vrut sa le arate și prietenilor cum se distreaza acolo, postand fotografii și filmulețe din ”paradis”, pe Facebook. ”Abia a trecut prima…

- Cea mai mica dintre concurentele serii se numește Francesca Nicolescu, are 14 ani și canta pentru ca este susținuta intens de familie. Toata lumea crede in talentul sau și toata lumea a impins-o catre X Factor, mai ales ca tatal mezinei a amenințat-o ca o va concura daca nu se inscrie in preselecții

- X FACTOR 2017 LIVE VIDEO. Actorul Petre Gheorghiu a ales sa plece din țara in anul 1987, atunci cand a avut ocazia, in ciuda faptului ca in Romania se afla pe culmile carierei. Soția sa, fosta harpista la Filarmonica din Craiova, iar mai tarziu la cea din Linz, Austria, a acceptat sa faca curațenie,…

- Ce talent ascuns are Carla’s Dreams. Jurații ”X Factor” nu au știut pana de curand ca au printre ei un bucatar pasionat iar acela s-a dovedit a fi chiar Carla’s Dreams! Artistul și-a surprins colegii la audițiile ”X Factor” dupa ce, intr-una din zile, le-a adus o tava de musaca, despre care s-a laudat…

- Fiul actorului Petre Gheorghiu, pe scena X Factor. Ștefan vrea sa afle daca a primit moșternirea artistica a familiei sale și urca, vineri seara, de la ora 21.15, pe scena ”X Factor”. Actorul Petre Gheorghiu a ales sa plece din țara in anul 1987, atunci cand a avut ocazia, in ciuda faptului ca in…

- Maria Ciorici a batut drumul de la Chișinau cu doua țeluri in minte atunci cand a urcat pe scena "X Factor". "Nu știu daca o sa reușesc sa iau trofeul, dar inainte sa cant aș vreau sa vorbesc mai de-aproape cu Carla's Dreams pentru ca eu scriu și versuri. Pe noi ne leaga creația, sunt inspirata din…

- Ion C., de 35 de ani, din Bizighești, Garoafa, este inmormantat astazi. Foarte mulți oameni au venit sa-l insoțeasca pe ultimul drum. Lumea prin sat spune ca s-au tras doua focuri de arma, unul de la departare și unul de aproape, dar și ca ar fi fost duse la poliție trei persoane, de la Bizighești…

- Este mereu apropiat de publicul sau și gasește intotdeauna o cale prin care sa interacționeaze cu el, iar melodia „De ziua ta” este un cadou pe care juratul X Factor,Horia Brenciu il face fiecarui ascultator al sau

- Ziua de naștere a lui Cabral e și ziua in care prezentatorul dispare din peisaj. In mod ciudat, in loc sa se lase cu veselie, rasete, urari și cadouri, simpatica vedeta intra in “silenzio stampa”. Așa se va intampla și poimaine, 4 octombrie, cand Cabral va schimba prefixul, implinind 40 de ani. In afara…

- Brigitte Sfat, soția lui Ilie Nastase, știe sa se bucure din plin de serile in care soțul ei nu este langa ea. Și, pare-se, distracția ei favorita este sa iși faca de cap cu amicele sale, prin localurile de fițe ale Capitalei, ea fiind, la modul evident, sufletul petrecerilor de genul.

- X Factor 2017: Lexie Shine a devenit celebra la Razvan și Dani dupa ce a cantat piesa "Margherita". Dupa o prestație nu prea stralucita cu o alta piesa la X Factor, ea a fost rugata sa intepreteze din nou "Margherita". Horia Brenciu: Iți trebuie mai multe margherite ca sa treci mai departe.…

- X Factor 2017: "Sunt om talentat, iubesc sa fac muzic și da, sunt gay. Mi-am zis ca poate va fi greu la inceput, dar cred ca la inceput trebuie sa fii urat ca apoi sa fii iubit" a spus George Hențu in fața juraților. La scurt timp a izbucnit in lacrimi in fața juraților. "Sa faci un asemenea…

- X Factor 2017: In varsta de 28 de ani, Adda Palade a interpretat piesa Ettei James - I Just Want To Make Love To You. X Factor 29 septembrie: Ștefan Banica Junior a spus ca Adda seamana cu Jody Foster și ca alegerea piesei a fost una inspirata. Raspunsul lui a fost DA. Delia s-a aratat…

- Fostul soț al Andreei Marin s-a fotografiat in compania blondei Sandra, fosta lui asistenta, cu care s-a speculat ca ar avea o relație. Tuncay Ozturk este un medic turc care a fost casatorit cu vedeta de televiziune Andreea Marin. In luna februarie a acestui an, Tuncay Ozturk și Andreea Marin au divorțat…