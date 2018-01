Stiri pe aceeasi tema

- Viceamiralul r Petre Zamfir va primi titlul de comandor al Ordinului Militar de Romania in cadrul unei festivitati ce va avea loc maine, 24 ianuarie 2018, de la ora 12.00 la Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I" Filiala Constanta. Nascut in 1923, in comuna Chioara judetul Ialomita, a absolvit…

- Gigi Becali spune ca nu se mai gandește la transferul lui Raul Rusescu dupa ce a primit vești extraordinare din cantonamentul din Turcia unde se afla FCSB. Patronul roș-albaștrilor susține ca nu mai are nevoie de niciun varf dupa ce a auzit ca Denis Alibec se afla intr-o revenire continua in cantonament.…

- Adrian Cristea (34 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cele mai interesante personaje mondene din Romania. Fotbalist de meserie, cel poreclit „Printul” a „marcat” de zor la femei celebre. Bianca Dragusanu, Denisa Nechifor, cea alaturi de care are o fetita, si Maria Pauna sunt doar cateva dintre…

- Denis Alibec și-a scos mama și prietenii in oraș. Mesajul transmis de atacant de ziua lui. Denis Alibec a implinit azi 27 de ani. Masivul atacant de la FCSB, care trece prin momente foarte dificile, n-a ezitat sa puna o poza pe rețelele de socializare de la masa pe care le-a oferit-o in oraș mamei,…

- Denis Alibec, Harlem Gnohere si Constantin Budescu, toti trei componenti ai echipei FCSB, sunt nominalizati la titlul de cel mai bun jucator din Romania in 2017, in cadrul Galei premiilor AFAN (Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania), programata pentru duminica. Aflata…

- Unul dintre cei mai buni jucatori romani, legitimat la un club cu tradiție din Turcia, pare sa nu aiba chiar cea mai buna perioada a vieții, el fiind surprins, zilele trecute, in ipostaze care ridica semne de intrebare cu privire la forma lui fizica.

- Potrivit expertului Centrului de analiza politica "Meltanyossag", presedintele Janos Ader va stabili, probabil, ca alegerile parlamentare din primavara a acestui an sa fie organizate cel mai devreme posibil. Analistul Attila Tibor Nagy a declarat postului Inforadio ca in campania electorala din 2018…

- Nelut Rosu a fost dat afara la sugestia antrenorului italian Delio Rossi, intrucat acesta isi dorea un jucator de profil mai defensiv la centrul terenului. Rosu va incasa cateva salarii compensatorii dupa ce a fost pus pe liber de Levski. Ajuns in vara in Bulgaria, Rosu a prins doar patru…

- Evoluțiile lui Constantin Budescu de la FCSB l-au entuziasmat pe Dumitru Dragomir. Fostul președinte de la LPF e convins ca mijlocașul ofensiv al FCSB-ului ar putea ajunge intr-un campionat puternic și nu exclude chiar varianta Kayserispor, langa Șumudica. "L-am urmarit cu atentie pe Budescu in acest…

- Conducatorii lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe au inceput curațenia de iarna la nivelul lotului, renunțand in aceasta saptamana la patru jucatori. "Sepsi OSK a reziliat, de comun acord, contractele cu trei jucatori: Dragoș Huiban, Constantin Grecu și Victor Astafei. De asemenea, in cursul acestei saptamani,…

- Punctele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie 2017, precum si in 1, 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale, informeaza Enel. Reluarea activitatii se va face miercuri, 3 ianuarie 2018, dupa programul obisnuit: De luni pana vineri,…

- Deputații Mihaița Gaina și Ștefan Mușoiu, precum și senatorul Marian Pavel, au imprumutat PSD Ialomița cu sume cuprinse intre 30 și 60 mii de lei. Surse din cadrul Organizației susțin ca și deputatul Andrei Pop ar fi cotizat, pardon, ar fi dat cu imprumut bani la PSD Ialomița, dar nu a știut ca aceștia…

- Un fotbalist din Spania a murit in timpul meciului, care a avut loc in localitatea Villarrobledo din Spania.Fran facea parte din echipa El Rayo San Anton si i s-a facut rau in timp ce se afla pe teren. A fost transportat de urgența la un spital din Abacete. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic…

- Fran facea parte din echipa El Rayo San Anton si i s-a facut rau in timp ce se afla pe teren. A fost transportat de urgența la un spital din Abacete. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, conform LaVanguardia. TRAGEDIE in SPORT. Un fost mare jucator al Romaniei…

- Renato Portaluppi, 55 de ani, a jucat de-a lungul carierei la Gremio, Flamengo și AS Roma, și a strans 43 de meciuri pentru naționala Braziliei. "Am avut peste 5.000 de femei. Am glumit cu Pele și i-am zis ca pentru fiecare gol al lui eu am cucerit o fata", a spus Renato, potrivit Gazetta…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca a avut o discutie ci antrenorul formatiei Kayserispor, Marius Sumudica, in care i-a recomandat sa nu ii mai provoace pe turci prin gesturile si afirmatiile sale. "Tu esti nebun, vrei sa te impuste aia?", declara Becali ca i-a spus lui Sumudica. Totodata,…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa ca vicecampioana Romaniei va avea doar 17 jucatori pe foaia de joc la meciul cu FC Lugano din Europa League, din cauza accidentarilor, iar printre absenți se numara și atacantul Denis Alibec. …

- In ambianța deosebita a mega-localului de evenimente Soiree, din Pipera, la Gala Fotbalului Romanesc 2017, unui fost echipier al Petrolului, Constantin Budescu, i s-a inmanat premiul pentru „Cel mai bun fotbalist roman al anului 2017”. A debutat, ca junior, in formația „lupilor” in eșalonul secund,…

- FCSB LUGANO. Nicolae Dica a mai spus ca din 23 de jucatori din lot, cinci nu pot fi folositi. FCSB LUGANO. "Nu pot face prea multe schimbari. Din cei 23 de jucatori pe care ii avem pe lista, cinci nu-i putem folosi. Patru sunt accidentati, iar Budescu e suspendat. Vor fi toti jucatorii disponibili…

- Salvarea pentru Denis Alibec poate veni de la amicul Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, singurul care mai e interesat sa-l ia pe atacantul de la FCSB. Ofertele de multe milioane de lire sterline au disparut in numai șase luni, din cauza prestațiilor dezastruoase ale lui Alibec. Un joc slab…

- Gigi Becali a fost impresionat de evoluția lui Florinel Coman in meciul caștigat pe teren propriu de FCSB in fața lui Juventus București, scor 4-0. Coman a intrat la pauza in locul lui Denis Alibec și a fost implicat in fiecare dintre primele trei goluri marcate de echipa lui Nicoale Dica. "Florinel,…

- Violențe greu de imaginat au avut loc la partida de juniori A1 Silver Inter Zorile – AS Iepurești. Un jucator a fost calcat în picioare, la propriu. Pe fondul unei partide tensionate, spre finalul acesteia lucrurile au degenerat într-o adevarata drama. Un jucator al…

- Alaturi de Denis Alibec si de Constantin Budescu, Catalin Golofca este unul dintre jucatorii care au dezamagit teribil in ultima vreme la FCSB. Considerat un super-fotbalist in momentul in care a semnat cu vicecampioana Romaniei, fostul jucator de la FC Botosani a cazut repede in dizgratia lui Gigi…

- Cupa Romaniei, optimi de finala. ACS Poli Timișoara – FCSB (ora 21:30, Pro X, DigiSport, TelekomSport). Partida se joaca pe stadionul ”Dan Paltinișanu” din Timișoara. Nicolae Dica nu i-a luat la Timișoara pe Romario Benzar, Bogdan Planic, Marko Momcilovic și Filipe Teixeira, care sunt accidentați, și Florin…

- Nicolae Dica a lasat acasa nu mai putin de 13 jucatori importanti pentru jocul din aceasta seara, cu ACS poli Timisoara. Dintre acestia, patru n-ar fi putut oricum sa evolueze, din cauza problemelor medicale. Este vorba despre Daniel Benzar, Bogdan Planic, Filipe Teixeira si Florin Tanase. Ceilalti…

- Un fost mare fotbalist s-a apucat de un sport mai putin obisnuit. El a fost jocheu la o cursa de caritate. Este vorba de Michael Owen, ex-atacant la Liverpool, Manchester United si Real Madrid, ajuns acum la 37 de ani, care s-a descurcat mai mult decat onorabil, ocupand locul al doilea, informeaza editia…

- CFR Cluj muta in continuare pe piața transferurilor, dar de aceasta data nu la capitolul veniri, ci plecari. Alexandru Chirița (21 de ani) și-a reziliat contractul cu formația ardeleana și a semnat deja cu o alta echipa din Liga 1. Mijlocașul roman a semnat azi cu Sepsi Sfantu Gheroghe, formație care…

- Recunoscut de o lume intreaga drept cel mai bun antrenor de gimnastica din toate timpurile, Octavian Belu lasa de dorit atunci cand vine vorba de milostenie. Celenru si bogat, fostului tehnician nu-i pasa de cei din jur.

- Are 44 de ani, locuieste in Bucuresti, este CEO la un fond de investitii si are o mare pasiune: golful. Bogdan Jigman este singurul roman care joaca alaturi de profesionisti in deschiderile de turneuri mari si care a adus tarii o medalie in acest sport exclusivist. Luna aceasta a participat la un important…

- Cristi Munteanu, fost campion cu Dinamo, a comentat situația de la echipa alb-roșie și crede ca fostul antrenor, Cosmin Contra, și Adrian Mutu, fostul director general, au greșit in vara. "Greșeala a fost facuta de Mutu și de Contra. Au renunțat la prea mulți jucatori importanți. Au plecat 4 jucatori…

- Un fotbalist de la Partizan a facut treaba de paparazzi! Cum l-a surprins pe celebrul Novak Djokovici. Foto in articol. Novak Djokovici (30 de ani), celebrul jucator de tenis sarb, s-a intors pentru cateva zile acasa, la Belgrad, impreuna cu soția, Jelena, dar și cu cei doi copii, Stefan și Tara. Familia…

- Atacantul echipei Falkirk, din liga a doua scoțiana, Kevin O'Hara, a primit 8 etape de suspendare pentru ca și-a umilit un adversar in timpul unui meci de fotbal. In timpul partidei din Cupa Scoției, caștigata de Falkirk in fața lui Dunfermline scor 2-0, O'Hara a ras de Dean Shiels, care și-a pierdut…

- Iese la iveala cel mai mare secret al atacantului de la FCSB. Inter Milano a renuntat la Denis Alibec dupa ce a fost depistat cu unele probleme, in urma unui control la care a fost supus alaturi de mai multi colegi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.…

- Echipa probabila a Romaniei Tricolorii si-au ales numerele pe care le vor purta in meciul din aceasta seara, iar tricoul cu numarul zece a ajuns, din nou, la Gicu Grozav. Portari: 1. Costel Pantilimon • 12. Ciprian Tatarusanu • 16. Florin Nita • 30. Bogdan Lobont Fundasi:…

- ROMANIA TURCIA. "Tricolorii" și-au ales numerele pentru acest meci, iar Gicu Grozav a luat tricoul cu numarul 10, pe care l-a purtat și la meciul cu Kazahstan. Deși Cosmin Contra și Adrian Mutu au spus ca Budescu poate fi "decarul" Romaniei, acesta a preferat numarul 14. ROMANIA TURCIA. Numere…

- Constantin Budescu, mijlocașul celor de la FCSB, a dezvaluit ce fotbalist și-ar fi dorit sa ii fie coechipier, care a fost cel mai greu moment din cariera sa și ce alt sport și-ar fi dorit sa practice in afara fotbalului. FRF, negocieri SECRETE cu un antrenor strain de top pentru postul de…

- Constantin Budescu nu este fan Hagi: ”L-aș alege pe Totti. Imi place foarte mult de el”. Mijlocașul liderului Ligii 1, FCSB, a raspuns la 10 intrebari puse de fanii echipei naționale prin intermediul FRF TV. Cum te-ai simțit la prima selecție? Am fost foarte emoționat și in același timp foarte bucuros.…

- "Nu știu exact ce s-a intamplat cu Denis, in acel moment eu eram concentrat la joc. Am ințeles ca a avut o reacție, dar eu nu l-am vazut atunci. Noi suntem alaturi de el, il vom ajuta cat putem de mult pentru a trece peste acest moment mai dificil. Se intampla in cariera oricarui jucator. Și eu am…

- Dinu l-a numit ”oportunist” pe Mutu, pentru ca s-a dat cu actuala putere de la FRF. ”Au tradat fotbalul”. Fostul antrenor al naționalei și cel pe care l-a pregatit la Dinamo au ajuns la cutițe. Primul a scos sabia ”Procurorul”, care i-a considerat vinovați pentru starea echipei Dinamo pe Mutu și pe…

- FCSB și Beer Sheva au terminat la egalitate, 1-1, intr-un meci din etapa a 4-a din Europa League. Echipa roș-albastra a acumulat 10 puncte și s-a calificat in 16-imile Europa League! Dupa meci, Constantin Budescu a vorbit despre duelul cu Beer Sheva și i-a criticat pe fanii care l-au huiduit pe Denis…

- Echipa belgiana de fotbal Royal Antwerp, antrenata de romanul Ladislau Boloni, a confirmat ca unul dintre jucatorii ei, Joel Lobanzo, in varsta de 17 ani, a murit noaptea trecuta, in urma un...

- In seara aceasta, de la 20:30, familia Stanescu din localitatea Saveni, judetul Ialomita, primeste vizita echipei Visuri la cheie. Dragos, Adela, Alina si Omid le vor face o surpriza uriasa unor oameni speciali care lupta in fiecare zi pentru dorintele lor si pentru a-si face viata mai frumoasa, in…

- Federatia Romana de Volei a confirmat ca Alexandru Muscina si Alexandru Cersemba, fosti jucatori la Arcada Galati (actualmente la CSU Steaua) au fost suspendati de federatia internationala deoarece au pariat pe un meci din cupele europene al echipei la care evoluau.

- Scandal monstru in timpul partidei Dinamo - Viitorul, incheiat cu uluitorul scor de 4-0 pentru oaspeti! Suporterii au fortat intrarea pe teren, in minutul 62, pentru a le cere socoteala ”cainilor”, dar si patronului Ionut Negoita. S-a lasat cu bastoane impartite cu darnicie de jandarmi si cu interventia…

- Dejan Lovren, fotbalist legitimat la Liverpool, traieste clipe de cosmar in Anglia. Dupa ce a a avut parte de un start slab de sezon, fundasul croat a fost luat in vizor de un fan al ”cormoranilor” care l-a amenintat pe un site de socializare.

