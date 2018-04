Stiri pe aceeasi tema

- Ce a fost si ce-a ajuns! Candva un star al fotbalului romanesc, Gabi Popescu (44 de ani) trebuie sa se multumeasca acum cu statutul de sot tinut sub papuc. Crina Abrudan nu ii da niciun moment de respiro fostul jucator.

- Cristina Rus (36 de ani) este mai fericita ca oricand. Desi a ales sa lase cariera pe planul al doilea, fosta componenta a trupei „Blondy” nu are de ce sa regrete acest lucru. Vedeta duce o viata de huzur si isi petrece mai tot timpul alaturi de sotul multimilionar, Dragos Bilteanu, si de cei doi copii.

- Alina Puscas si Mihai Stoenescu formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din Romania. Ea vedeta de televiziune, el unul dintre cei mai buni medici stomatologi de la noi, cei doi au o relatie perfecta, cimentata bine, ca doar la asta se pricepe domnul doctor cu doi copii superbi!

- Ajuns la 33 de ani, Banel Nicolita se poate lauda cu o cariera de invidiat. Mijlocasul a jucat ani la rand, printre altele, la FCSB si in Franta, la Saint-Etienne si la FC Nantes, iar banii au venit cu nemiluita in conturile sale. Acum, la final de cariera, „Jardel” isi permite sa isi faca toate poftele.

- În 2018, pentru al treilea an consecutiv, Roma și Londra ramân primele doua destinații de interes pentru românii care vor sa calatoreasca de Paște în strainatate. Pe lânga acestea Paris, Barcelona și Milano sunt capitalele europene cu o prezența constanta în topul…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, va juca, in aceasta seara, de la ora 20.45, la Ovidiu, impotriva celor de la CS Universitatea Craiova, intr-o partida din etapa a doua a play-off-ului Ligii l de fotbal. Duelul va fi transmis in direct pe Digi Sport 1 si Look TV. Gazdele antrenate de Gheorghe Hagi au…

- Ce schimbare! Candva un adevarat “Don Juan” al Capitalei, Adrian Cristea si-a bagat mintile-n cap si s-a transformat intr-un familist convins. „Printul” este in stare de orice, pentru fiica sa. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, nu si-ar fi inchipuit niciodata asa ceva! „Jerry” Gane, unul dintre secunzii lui „Gurita”, nu are nicio treaba cu bunele maniere. Desi a jucat in Elvetia, una dintre cele mai civilizate tari din lume, olteanul nu a invatat mai nimic…

- Ramona Gabor, venita in Romania, pare sa fie extrem de ocupata pe perioada șederii sale aici, ea fiind nevoita sa se imparta intre diversele apariții prin studiourile tv și trebuirile pe care le are de rezolvat pentru ea.

- Dat fiind ca vezi tot felul de spectacole, care mai de care mai crispate, inhibate, dezinhibate etc. Candva, credeam in faptul ca personalitatea regizorului se resimte in atmosfera unui spectacol de teatru, reflectandu-se cumva din umbra sau ca in spatele unui spectacol regasim mintea celui care l-a…

- Gica Popescu are toate motivele de a fi mandru de sotia sa! Luminita i-a fost alaturi „Baciului” atunci cand acesta a stat in spatele gratiilor un an si opt luni, dupa condamnarea primita in „Dosarul Transferurilor”, iar acum ii face toate poftele.

- Cristian Boureanu este, cu siguranța, un barbat indragostit pana peste cap. Și, am spune noi, are și toate motivele. Laura Dinca, partenera lui de viața este frumoasa din cale afara, este simpatica și, cel mai important, i-a dovedit fostului politician ca ii este alaturi in orice situație.

- Gheorghe Visu, un mare actor al scenei teatrale romanești, a devenit extrem de popular odata cu celebra telenovela Inima de țigan, difuzata de postul de televiziune Acasa TV, unde i-a dat viața lui State Potcovaru, unul dintre cele mai indragite personaje din film. Pentru ca personajul sau a devenit extrem…

- Emil Mitrache, Americanu’ din „ La Bloc”, așa cum il cunoaște toata lumea, a renunțat de ceva vreme la proiectele TV și se ocupa strict de familie, ba mai mult, s-a reorientat profesional și, printre altele, este și șofer de taxi. Emil Mitrache, in varsta de 51 de ani, care il interpreta pe Americanu’…

- A fost actor o perioada, a incercat o multime de meserii, insa tot la roluri ii este gandul. Emil Mitrache este acum taximetrist si se mandreste cu tot ceea ce face. Invitat in cadrul unei emisiuni TV, Americanu` a povestit cum reactioneaza oamenii cand il vad la volan cand urca in masina.

- Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” din Focsani si cea mai mare fabrica de confectii din Focsani, SC Pandora Prod SRL, au semnat un contract de parteneriat pentru formarea profesionala a elevilor din invatamantul dual.

- Elevii calificati la faza nationala a unui reputat concurs de robotica sunt la un pas de marea intrecere. Se vor lupta cu echipe care au deja traditie si, desi sunt cu robotul in grafic, ar mai avea nevoie de putin ajutor.

- Acum doua saptamani ne-a luat prin surprindere cu anunțul divorțului. Acum pare ca fiecare dintre cei doi și-a gasit liniștea și ca-și traiește viața fara existența celuilalt in ea. Aniston, de exemplu, s-a ”refugiat” in brațele prietenilor ei, iar Justin in cauze umanitare. Aniston nu mai poarta verigheta…

- Apreciata de toata lumea pentru ca vrea sa ii dea fiicei sale o educatie aleasa, Denisa Nechifor era sa o comita rau de tot. Din cauza neatentiei, vedeta a pus-o pe micuta Rania in pericol.

- Dincolo de celebritate, Mirela Vaida este, fara indoiala, una dintre cele mai dedicate mamici din showbiz-ul romanesc. Aceasta este in stare de orice, atunci cand vine vorba despre Carla si despre Vladimir, copiii sai.

- Fost conducator la Rapid, Dinamo sau Astra Giurgiu, Dinu „Vama” (61 de ani) a ajuns de nerecunoscut! Candva unul dintre cei mai influenti oameni din fotbalul romanesc, acesta nu stie ce sa mai faca pentru a scapa de monotonie.

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre situația de la Dinamo și a criticat deciziile luate de club. Fostul șef al Ligii este sigur ca Dinamo nu va ajunge in play-off și ca echipa alb-roșie va avea probleme mai mari ca Rapidul. "Despre o echipa care iși vinde capitanul cu o zi inainte…

- Alexandra Dinu pare sa fie prototipul femeii car enu are nevoie de niciun fel de trucuri de frumusețe. Nu simte nevoia sa se machieze, și, chiar daca o face, o face extrem de discret, bazandu-se, pare-se, pe singurele arme cu adevarat eficiente: naturalețea și zambetul.

- Dan Diaconescu pare sa fi reușit sa treaca peste momentele in care a fost inchis, iar de ceva vreme și-a reluat viața sociala. iar zilele trecute, decis sa se relaxeze puțin, fostul prezentator TV a avut o intalnire cat se poate de placuta.

- Pe 1 februarie, Kylie Jenner devenea mama pentru prima oara, aducand pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca „Stormi”. Acum, la nici doua saptamani de la acest eveniment, Kylie s-a intors pe rețelele de socializare, acolo unde a absentat in cele noua luni de sarcina. Kylie,…

- Daca nu stai bine cu tensiunea, tine-te departe de imaginile din galeria foto de mai sus! Pozele, care fac inconjurul lumii, au fost surprinse intr-un spital din Statele Unite ale Americii si prezinta o femeie care nu reuseste sa ajunga in sala de nasteri la timp

- Polițiștii cauta in tot județul dupa deținutul care a evadat azi, 8 februarie din cladirea Tribunalului Satu Mare. In municipiu, și nu numai, au fost instituite filtre pentru a prinde deținutul fugar. Mașinile sunt oprite și verificate de catre oamenii legii. Mai multe detalii despre acest caz citiți…

- Dupa terminarea serialului „La Bloc”, actorii au simțit pe pielea lor ce inseamna sa aiba probleme serioase cu banii, ba unii chiar sa fie și executați silit. Emil Mitrache (Americanu), Tudore Filimon (Nea Popa), dar și Dragoș Moștenescu (Costel) au avut grave probleme financiare. Din fericire, in ultimii…

- Deși are o relație de 17 ani, actorul Bebe Cotimanis a fost suprins de paparazzi in compania unei alte femei, colega de teatru. Imaginile nu lasa loc interpretarilor. Bebe Cotimanis și soția lui, make-up artistul Florina Marcuța, sunt impreuna de 17 ani, dar au facut nunta acum patru ani. Acum se pare…

- Mihai Costea si Marius Sumudica nu sunt singurii pariori celebri din fotbalul romanesc! Daniel Pancu (40 de ani), fotbalist in activitate si director tehnic al clubului Acamedia Rapid, le calca serios pe urme celor doi!

- Un hot de buzunare din Iasi, autor a numeroase furturi, este ca o minge de ping-pong intre judecatori si politisti. Politistii il aresteaza dupa fiecare furt, apoi judecatorii il elibereaza, apoi politistii il „ridica" din nou, dupa comiterea altui furt. Este vorba de Robert Giosanu, de 20 de ani, autor…

- Diana Gureșoaie, cunoscuta in showbiz pentru implicarea in dosarul ”Prostituție in showbiz” și sub porecla de ”Stramba lui Dodel”, a decis zilele trecute ca este cazul sa mearga pe la cumparaturi. Și, ca orice diva care se respecta, tanara acuzata de tot felul de lucruri necurate s-a imbracat in consecința...

- Emil Mitrache alias Americanu' din “La Bloc” e priceput la multe, de cand s-a lasat de televiziune. Unul dintre job-urile e legat de pasiunea sotiei sale. Cristina Mitrache face bijuterii de tot felul, iar sotul sau este mereu alaturi de ea si o sprijina cu multe, ba chiar uneori ii da idei la modelele…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dupa o perioada in care a preferat statutul de lup singuratic, dornic sa faca „victime” noi, Lucian Becali si-a bagat mintile-n cap. Nepotul favorit al lui Gigi Becali s-a impacat cu fosta iubita!

- Emil Mitrache (51 de ani) a dat lovitura cu serialul ”La Bloc”, difuzat in perioada 2002-2007 de PRO TV. Sarmantul actor a interpretat rolul unui tip descurcaret care stia sa scoata bani si din piatra seaca. Nu a scapat nici acum de porecla Americanu’ si, exact ca in productia tv care i-a adus celebritatea,…

- Candva, Maria Sarapova era o forta in circuitul feminin, dovada si cele cinci titluri de Grand Slam pe care le-a cucerit 2004 si 2014. Ultimul triumf a fost la French Open in finala cu Simona Halep. Apoi, a venit suspendarea pentru dopaj, episod care pare ca a „ingropat-o“ definitiv pe Maria.

- Despre Elena Udrea, de-a lungul timpului, s-au spus tot felul de lucruri, celebra blonda a politicii romanești, demonizata de unii, iubita de alții fiind probabil, cel mai controversat om politic de la noi.

- Actrita are o noua relatie. Paparazzi au surprins-o pe Sharon Stone la bratul unui barbat mult mai tanar decat ea! Stone si-a facut aparitia la o premiera de film din New York, apoi la restaurantul Sant Ambroeus, la bratul noului ei partener, un tanar misterios. Sharon a fost casatorita de doua ori.…

- BRD, a doua cea mai valoroasa banca de la bursa romaneasca dupa Banca Transilvania, afiseaza la ora 17:30 tranzactii de circa 51 milioane de lei, mai mari decat tot ce s-a tranzactionat insumat de la inceputul anului 2018 incoace, potrivit calculelor ZF pe baza datelor BVB. Tranzactii de…

- Adrian Cristea (34 de ani) nu inceteaza sa ne uimeasca! Candva vedeta pe terenul de fotbal, dar si un veritabil „Don Juan” pe strazile din Bucuresti, „Printul” a reusit sa ne surprinda din nou. Fara iubita si rupt total de sportul in care s-a consacrat, fostul star de la Dinamo si de la FCSB a ajuns…

- Cine si-ar fi imaginat asa ceva? Dupa ce Simona Halep si-a petrecut vacanta alaturi de Radu Barbu in Italia, iar toata presa internationala a speculat faptul ca numarul 1 WTA are iubit, a venit randul altei jucatoare de tenis din Romania sa se afiseze alaturi de un barbat.

- Narcis Raducan (43 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuti oameni din fotbalul romanesc. Fost jucator la Steaua si la Rapid, acesta a facut cariera si din postura de conducator de club. In viata privata, fostul mijlocas este un barbat implinit. El este casatorit si are trei copii minunati.

- Vechiul Chisinau a ramas in buna parte doar in imaginile de arhiva, noi si noi marturii ale trecutului fiind rase de pe fata pamantului, fie acestea cladiri de importanta istorica ori sociala

- Incurcate sunt ”caile divorțului”. Sau, cel puțin, așa par in cazul celebrei Laurette și a soțului ei, Ciprian Nistor. Mai ales ca, aflați in mijlocul unui scandal de pomina, barbatul, inchis la Penitenciarul Gherla, are grija sa o faca fericita chiar daca a acuzat-o de infidelitate.