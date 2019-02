Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in culisele emisiunii "Scena Misterelor", Nea Marin a facut o dezvaluire interesanta despre Dan Negru. Acesta a vorbit pentru prima oara despre cadoul primit de la realizatorul tv. Nea Marin a recunoscut ca a primit de la Dan Negru un super cadou. "Recunosc ca, in urma cu doi ani, nu am vrut…

- CEtElin VixEnescu este un tatE model xi este in stare de orice pentru a-l vedea mereu fericit xi bine pe micutul lui. CEtElin VixEnescu a fost surprins de frumoasa lui sotie intr-o ipostazE extrem de emotionantE alEturi de bebelux.

- Cantarețul Andrei Ștefanescu a facut dezvaluiri despre perioada cat s-a aflat la filmarile pentru show-ul Asia Express, de la Antena 1. Artistul a avut probleme cu mancarea și a slabit cateva kilograme. Andrei Ștefanescu s-a aflat in India o perioada, pentru filmarile la show-ul Asia Express, pe care…

- Cea de-a doua confruntare pe echipe a sezonului șase ”Chefi la cuțite”, ce are loc in aceasta seara, de la 20:00, pe Antena 1 va aduce cele trei echipe fața in fața cu o proba de gatit in care tensiunea, emoțiile și criza de timp iși vor spune cuvantul.

- Cunoscut ca un zbir in emisiunile difuzate de Antena 1, acolo unde l-a avut „client” pe Liviu Varciu in repetate randuri, nea Marin a trecut la alt nivel. Recent, Marin Barbu l-a luat in primire, in centrul Capitalei, pe greul Catalin Scarlatescu.

- Aflati in India, unde filmeaza pentru cel de-al doilea sezon al show-ului „Asia Express”, show difuzat in curand de Antena 1, Liviu Varciu si Andrei Stefanescu au intrat in randul localnicilor: si-au lasat mustata....

- A fost spectacol in platoul „Acces Direct”, cu ocazia implinirii a 25 de ani de la prima emisie Antena 1. Invitat special, Nea Marin a știut sa incinga atmosfera cu pașii sai de dans, reușind chiar sa o atraga și pe Simona Gherghe la distracție.