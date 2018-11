Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Nechifor a fost invitata la o cafea de un necunoscut pe Internet. Ei bine, raspunsul vedetei i-a luat in surprindere pe toți fanii ei din mediul virtual! Recent, Denisa Nechifor a fost invitata la o cafea de un necunoscut. Iar invitația nu a fost facuta oricum ci pe… Internet. Barbatul a abordat-o…

- Fie pe scenE, fie in viata personalE, Inna nu inceteazE sE ne surprindE. Dexi toatE lumea xtie cE nu mai formeazE un cuplu alEturi Lucian Giti:E, artista continuE sE fie dependentE de acesta. Recent, paparazzii Spynews.ro i-au susprins pe cei doi impreunE, mai apropiati ca oricand.

- Scene incredibile surprinse in miezul zilei de turiștii de la un hotel din Predeal. Un urs a venit in spatele hotelului și a spart ușa unui container unde erau aruncate resturi menajere. Ușa era inchisa, dar „hoțul” experimentat, a știut cum sa-și faca loc inauntru. Incuietoarea n-a cedat, astfel ca…

- Președintele Franței și soția sa, Brigitte Macron, au participat astazi la o ceremonie de comemorare a victimelor terorismului din data de 19 septembrie 2018. La un moment dat, fotografii prezenți au surprins un moment tensionat intre soții Macron. Un schimb de replici surprins de paparazzi Alteori…

- Un polițist din Iași a refuzat șpaga de șase ori, ultima data in urma cu cateva zile. Agentul de poliție incoruptibil a sesizat ultima tentativa de a fi mituit, iar procurorii au facut un flagrant și l-au prins pe cel care ii oferea șpaga ca sa-l faca scapat. Un șofer prins in trafic fara permis și…

- Decedat de mai bine de un an si cinci luni, Vasile Turcu nu are liniste nici in mormant! Marius, fiul cel mic al regretatului om de afaceri, i-a intinat memoria celui care, printre altele, a fost actionar al clubului de fotbal Dinamo. Tanarul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in timp ce se urca…

- In varsta de 42 de ani, Razvan Ciobanu a acceptat sa faca parte dintr-un proiect tare indrazneț. Recent, el a realizat o ședința foto și a primit deschis provocarea de a poza langa un barbat gol-goluț.

- Cunoscut ca un barbat riguros, Anghel Iordanescu nu a reusit sa o convinga si pe sotia sa sa ii urmeze exemplul. Valeria prefara, din cand in cand, sa se abata de la reguli, indiferent de riscuri. Imaginile suprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!