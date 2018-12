Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danciulescu, 42 de ani, a revenit la Dinamo și a preluat funcția de team manager a clubului roș-alb. Revenirea lui Danciu in Ștefan cel Mare, dupa o scurta experiența la Farul, a fost intens planuita de antrenorul Mircea Rednic și de președintele Alexandru David. Cei doi au trebuit sa duca munca…

- Mircea Rednic i-a adus in probe de ieri pe fundașul central Abdel Diarra (23 de ani) și extrema stanga Andy Kawaya (22 de ani). Ambii i-au impresionat pe fotbaliștii de la Dinamo. Cei doi nou-sosiți in Ștefan cel Mare au participat la antrenamentul de ieri și au lasat o impresie pozitiva. In special…

- Transferat de Dinamo in urma cu doua saptamani, fundașul stanga Naser Aliji (24 de ani) nu va mai juca fotbal in acest an. Albanezului adus de Mircea Rednic in „Stefan cel Mare” i-a recidivat o accidentare mai veche.

- Fotbaliștii lui Mircea Rednic sunt suparați de faptul ca antrenorul vorbește doar de noi transferuri și de remanierea lotului. "Cainii" sunt pe loc de baraj, iar atmosfera este deplorabila in vestiarul echipei. Fotbaliștii au fost apostrofați de catre fani la meciul de la Chiajna (0-0), apoi amenințați…

- FCSB a incheiat turul de campionat pe locul doi, la doua puncte in spatele campioanei CFR Cluj, insa fotbalistii gruparii ros-albastre nu par deranjati de acest lucru. Ba mai mult, acestia se tin de chefuri. Golgheterul Harlem Gnohere e capul rautatilor! „Bizonul” lui Gigi Becali a organizat o petrecere…

- Ion Parcalab, fostul mare jucator al lui Dinamo, a comentat azi in emisiunea GSP LIVE situația de la clubul unde a scris istorie. Acesta e surprins de poziția pe care a ajuns clubul din "Ștefan cel Mare", insa are incredere in Mircea Rednic. VIDEO / Vezi intreaga reacție a lui Ion Parcalab, care nu…

- Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a glumit pe seama celor de la Dinamo. "Cainii" au a doua cea mai slaba aparare din campionat, iar Mircea Rednic cauta disperat intariri in defensiva. "N-am auzit niciodata pe cineva sa spuna ceva de bine de apararea lui Dinamo. Din 100 de oameni, nu cred ca au fost…

- Linistea nu face casa buna cu Dinamo. Aflat in conflict deschis cu fanii din “Stefan cel Mare”, Dan Alexa a reactionat dur, dupa instalarea lui Claudiu Niculescu ca “principal” al “haitei”.