- „Asia Express” s-a dovedit a fi testul suprem pentru Ruby și pentru iubitul ei, Robert. Desi s-au certat in nenumarate randuri, cei doi s-au intors in tara mai indragostiti ca oricand. Relatia lor s-a sudat puternic, dupa experientele pe care le-au trait in cadrul show-ului difuzat de Antena 1.

- Luni seara, pe Antena 1, șapte echipe au reinceput cursa in Sri Lanka, pe Drumul Elefantului. Avand in vedere ca Anca Sigartau și Teo au caștigat deja imunitatea acestei etape, s-au bucurat de o zi fara stres și au avut ocazia sa vada Sri Lanka prin ochii unor turiști, insa colegii sai au continuat…

- Conform regulamentului celui de-al doilea sezon, in timpul cursei, doua echipe se lupta pentru imunitate. Cuplurile de vedete ce caștiga sunt salvate de la eliminare și beneficiaza de cazare la hotel, masa și transport. Citeste si ASIA EXPRESS 2019 LIVE VIDEO: Peripetii pe Drumul Elefantului.…

- Asia Express 2019, India. Asia Express", cel mai dur reality-show care revine la Antena 1 duminica, 10 februarie, de la ora 20.00 a fost o cursa infernala pentru cele 9 perechi de vedete care au intrat in competiție.

- Cel de-al doilea sezon Asia Express incepe pe 10, 11 și 12 februarie, de la 20:00, la Antena 1 și aduce in fața telespectatorilor noua cupluri de vedete care sunt supuse celor mai grele incercari din viața lor.

- Reality-showul Asia Express revine la Antena 1! Din 10 februarie de duminica si pana marti, incepand cu ora 20.00, al doilea sezon al showului revine pe micile ecrane. Noua echipe de vedete refac Drumul Elefantului din SriLanka si pana in India.

- Raluka este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi. A caștigat "Asia Express" alaturi de Ana Baniciu și are o cariera muzicala de succes. Insa, artista nu a vorbit niciodata despre ceea ce o deranjeaza la aspectul fizic. Raluka a raspuns sincer la un set de intrebari pentru revista…