Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tarcea, cunoscut sub numele de Monoir, a stabilit un nou record in Bulgaria. Cinci piese produse de acesta sunt in top zece al celor mai difuzate pe posturile de radio din Bulgaria. Piesa „Together”, lansata de 4 Magic și produsa de Monoir, este de 26 de saptamani numarul 1 in topurile de specialitate,…

- Organizatia municipala ALDE Pitesti a reusit ieri sa readuca in prim-plan evenimentele care au stat la baza fauririi statului unitar roman modern. La sediul ALDE Pitesti din Gavana a avut loc o veritabila lectie ...

- Cum reactionati cand treceti pe langa un monument si vedeti ca el este dedicat regelui Ferdinand sau regelui Carol, vreunui soldat roman din primul Razboi Mondial sau Al Doilea Razboi Mondial.

- Cerchezii. Un popor de care putini dobrogeni isi aduc aminte. In Analele Dobrogei, anul 2, nr. 3, 1921, avem o descriere si o istorisire superba a acestui popor, care a trait in teritoriul de langa Marea Neagra. Pana la razboiul din 1877, Dobrogea era presarata de sate cerghezesti. Cerchezii preferau…

- Pe langa Edificiul roman cu mozaic, superba constructie de langa Muzeul de Istorie si Arheologie Constanta, au mai fost descoperite inca alte doua edificii cu mozaic: unul la Histria si unul in orasul Constanta.

- Motto: „ Unirea face neamul nostru mai tare”. Dimitrie BOLINTINEANU (1819-1872), poet, scriitor și publicist roman, participant la Revoluția de la 1848 In luna septembrie 2018, Muzeul Județean de Istorie și Arta Salaj (din Zalau) a lansat un proiect inedit pentru a sarbatori 100 de ani de la Marea Unire…

- In prezența catorva zeci de locuitori ai comunei, precum și numeroși oaspeți din mediul academic și literar, profesorul Eugen Negrici și-a lansat volumul „Omul din Castranova“, o cartea construita pe povestea reala a unui soldat roman, originar din Castranova, ...

- Un roman a executat un italian in stil mafiot, intr-o parcare, folosind un pistol cu amortizor. A fost prins de polițiștii italieni la 12 zile dupa crima și a recunoscut asasinatul. Explicația barbatului este surprinzatoare: ”Trebuia sa imi platesc datoriile!” Se numește Lucian Marius Harpian, are 48…