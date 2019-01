Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul echipei Dinamo, Sergiu Hanca, a anuntat ca vrea sa isi rezilieze contractul cu formatia din Soseaua Stefan cel Mare, dupa ce sotia sa a fost batuta de fanii dinamovisti la meciul cu Astra. "Sunt in stare de soc! Am fost atacata de fanii lui Dinamo pentru ca m-am bucurat la golul sotului meu.…

