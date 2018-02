Stiri pe aceeasi tema

- Povestea de dragoste dintre Ianis Hagi si Cristina, tanara cu care s-a afisat anul trceut la Firenze, a luat sfarsit! Tanara este nepoata lui Silviu Lung, fostul portar de legenda al Craiovei si al echipei nationale.

- Rapidistul Daniel Pancu il vrea pe Becali șef la FRF! ”Un om ca nea Gigi ar trebui in fruntea fotbalului romanesc”. Daniel Pancu, idolul galeriei de la Rapid, s-ar putea sa-și fi creat singur probleme imense cu cei care-l idolatrizau. Daniel Pancu a „batut temenele” in fața lui Gigi Becali. Rapidistul…

- Un album de fotografii intitulat „Din patrimoniul cultural romanesc al județelor Covasna și Harghita” va fi lansat, in acest an, de Centrul European de Studii Covasna – Harghita, in contextul in care 2018 este desemnat Anul European al Patrimoniului Cultural. Albumul, realizat cu cofinanțare din partea…

- Zi mare in fotbalul romanesc. Regele sarbatoreste astazi 53 de ani, iar noi ii urmarim acum povestea de viata impresionanta. Cum au fost pentru Gheroghe Hagi primele minute pe terenul de fotbal, dar ti cum a ajuns sa fie supranumit "Maradona din Carpati".

- Gheorghe Hagi implinește 53 de ani. Cum iși serbeaza “Regele” ziua de naștere. Cel mai mare fotbalist roman e suparat de ziua lui. Fotbalul este in mare sarbatoare luni, 5 februarie: fostul fotbalist Gheorghe Hagi, patronul echipei Viitorul Constanța, implinește 53 de ani. Daca in alți ani “Regele”…

- Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc si se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul, a anuntat fostul international pe site-ul oficial al campioanei, duminica, la doua zile de la conferinta de presa in care a transmis ca vrea sa paraseasca Romania. „La ultima…

- "La ultima conferinta de presa mi-am exprimat opinia personala legata de situatia fotbalului romanesc, in care am precizat ca fotbalul la nivel mondial se dezvolta, iar la noi in tara avem mai putine stadioane, echipe, jucatori, antrenori si mai putini suporteri. Aceasta situatie a fotbalului din…

- Gica Hagi a decis sa nu mai comenteze situația din fotbalul romanesc. Autoizolarea se produce dupa ultima ieșire a ”Regelui”, care a amenințat cu exilul . Dupa remiza cu Astra Giurgiu, scor 1-1, Hagi s-a declarat mahnit ca parerile lui sunt subiecte umflate de presa și a remis astazi un comunicat in…

- Antrenorul si patronul FC Viitorul, Gheroghe Hagi, a anuntat ca nu va mai vorbi despre situatia fotbalului romanesc pentru o perioada nedeterminata, fiind nemultumtit de modul in care mass-media a interpretat afirmatiile sale.

- Gica Hagi a decis sa nu mai vorbeasca despre situatia fotbalului romamesc pe o perioada nedeterminata, concentrandu se doar pe proiectele personale.Hotararea managerului tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost luata dupa ce aceasta s a aratat nemultumit de modul in care o parte a presei a…

- Purtatorul clasic al numarului 10 (conducator de joc), s-a remarcat prin claritatea paselor trimise catre atacanți și șuturile senzaționale catre poarta (de multe ori, in poarta)… Cateva dintre golurile inscrise au intrat in istoria fotbalului: Deși nu a fost remarcat la capitolul viteza, se orienta…

- Nu se intocmeau acte, nu existau politisti, iar procesele erau orale si nu se bazau pe probe solide. Asa arata satul "juridic" romanesc in urma cu doua secole. Cu toate acestea, regulile si cutumele nu lipseau din lumea rurala.

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania. „Va…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania, informeaza…

- Dupa conferința incendiara de dupa meciul cu Astra, Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, s-a dezlanțuit din nou, atacand modul in care este condus fotbalul romanesc. "Acum doua zile, inainte de meciul cu Astra, am facut o conferința și am spus doua probleme ale fotbalului romanesc. Am vorbit in numele…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar și decat țari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru. Romania se afla pe locul 34 din tot atatea țari europene al caror…

- Alex Stefan Rusu era un jucator de fotbal în vârsta de 16 ani, era privit drept o mare speranța a fotbalului românesc, însa, din pacate, a avut parte de o moarte timpurie și fulgeratoare.

- Imnul Romaniei a rasunat in acest sfarsit de saptamana pe partia din St. Moritz – Elvetia, iar tara noastra a intrat in elita bobului feminin mondial dupa ce sportivele Andreea Grecu si Florentina Iusco, antrenate de Paul Neagu, au obtinut titlul de Campioane Mondiale la juniori. Competitia a avut la…

- Ciprian Marica (32 de ani) este considerat unul dintre potentialii candidati la sefia Federatiei Romane de Fotbal. Fostul mare atacant se bucura de sustinerea lui Mircea Sandu, cel care a condus destinele fotbalului nsotru intre 1990 si 2014. Cu toate acestea, „Nasul” nu se va bucura prea tare, atunci…

- Doi antreprenori romani au lansat un software care sa ajute firmele, in special pe cele mari, la aplicarea noului regulament european de protectie a datelor, GDPR (General Data Protection Regulation), care intra in vigoare in circa 4 luni. Cum functioneaza acest soft.

- Intalnire de taina in padurea Baneasa! Doua nume grele ale fotbalului romanesc si-au spus parerile vizavi de Dinamo, un club al carui patron a tintit gloria, nu a atins-o, iar acum vrea sa vanda! Victor Piturca, fost selectioner in mai multe randuri, si Basarab Panduru, fost international roman, si-au…

- CITR a fost desemnata de catre Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producatorului de incaltaminte S.C. CLUJANA SA, companie care a intrat in insolventa la propria cerere. Compania doreste reorganizarea activitatii in contextul in care a acumulat datorii de 12 mil. lei, conform…

- Medicii din Romania viseaza in acest an la dublarea sau chiar triplarea salariilor, așa cum le-a fost promis. Din pacate, chiar daca acest lucru se va intampla – deși efortul bugetar este imens –, sistemul medical romanesc nu se va vindeca.

- Incepand de aseara s-a intrat cu adevarat in febra alegerilor de pe 17 mai, de la FRF. Anunțul primului ministru, "Gica Popescu va fi manager de proiect pentru Euro 2020", a curentat efectiv lumea fotbalului. Intrebarile curg in cascada. Parerile legate de decizia marelui fost fotbalist, la fel. In…

- FC Universitatea Craiova a anunțat astazi primele doua transferuri ale iernii. Robert Vaduva (25 de ani) și Sorin Mogoșanu (25 de ani) au fost prezentați astazi oficial de formația lui Adrian Mititelu. Robert Vaduva este un atacant in varsta de 25 de ani, cu un palmares impresionant. Este un produs…

- Ionuț Adrian Puțanu (23 de ani), fostul jucator al Viitorului din perioada 2015-2016, vrea sa revina in fotbalul romanesc dupa o accidentare cumplita suferita in vara anului trecut. Fundașul juca in Liga a 4-a germana cand a ieșit de pe teren accidentat, verdictul medicilor fiind ruptura de ligamente…

- Un triumf stralucit al gandirii lenese. Fuga perfecta de responsabilitate. Un fel de a crede ca poti desface orice fel de surub cu o singura cheie fixa. Asa imi caracteriza, prin 2011, regretatul psihiatru Florin Tudose psihoza teoriei conspiratiei care imbacseste si paralizeaza societatea romaneasca.…

- Accident grav in ultima zi a anului. Un autocar romanesc s-a rasturnat pe un drum din Ungaria dupa ce șoferul ar fi adormit la volan.Din fericire nu exista victime, o singura fetița de 9 ani fiind ranita și transportata la spital pentru ingrijiri.Potrivit observator.

- Personajul principal in jurul caruia se va construi strategia de transferuri din aceasta iarna la Poli Timisoara va fi impresarul Cristea Opria. Mai multi fotbalisti romani cu care acesta colaboreaza sau a colaborat vor semna cu echipa din Liga 1.

- Reapare campionatul de tineret-speranțe? Cine a lansat varianta: Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, cel care a spus la TelekomSport ca infiintarea acestuia ar putea aduce multe imbunatatiri fotbalului romanesc. Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, spune ca infiintarea unei astfel…

- Este, cu siguranța, unul dintre atacanții care, de-a lungul timpului, a reușit sa intre in galeria ”legendelor Rapidului”, prestațiile sale de pe terenul de fotbal fiind atat de iubite de suporterii incat fiecare atingere a balonului era aplaudata de mii de oameni.

- Productia ‘Tara moarta’ de Radu Jude este ‘cel mai de succes’ documentar romanesc al anului, cu peste 5.000 de spectatori, informeaza distribuitorii filmului, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Filmul a fost vazut de peste 5.100 de spectatori, de cand a fost lansat in cinematografele romanesti pe…

- Gica Hagi, supranumit de unele voci „Regele fotbalului romanesc”, a cerut sa nu i se mai spuna asa, pentru ca in fotbal „nu exista faraoni, boieri, regi, exista muncitori”. „Rugamintea mea e sa nu-mi mai ziceti asa. Nu exista rege la fotbal, cu toate ca daca puneti ghilimelele e ok, sunt. Dar restul…

- Petre Apostol Dupa ce in sezonul trecut SCM U Craiova aducea sperante in privinta viitorului voleiului masculin romanesc, macar in competitiile inter-cluburi, in acest an competitional campionatul din Romania isi arata limitele. Iar limitele din prezent sunt foarte scazute, in comparatie cu ceea ce…

- Andrei Ivan (20 de ani), fostul jucator al celor de la CSU Craiova, in prezent la Krasnodar, in prima liga din Rusia, le-a dezvaluit jurnalistilor rusi ca a fost monitorizat timp de un an si jumatate de Barcelona. "Barcelona m-a urmarit timp de un an si jumatate, dar apoi m-au vazut cei de la Krasnodar…

- Cel mai inalt rugbyst roman din istorie, Cristi Gheorgheosu "Lungu", a murit la varsta de 62 de ani. Federatia Romana de Rugby (FRR) a publicat pe site-ul ei un mesaj in care isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului jucator de rugby.

- Horoscop ”Despre morți se vorbește doar de bine, sau, deloc!” De unde vine vorba aceasta? Jacques Marcireau, in cartea sa ”Rites etranges dans le monde” arata o posibila explicație. Povestea spune ca in secolul VIII, pe undeva, in Nordul Europei, vikingii s-au incaierat cu... unii, nu se mai știe cu…

- Rezultatele tricolorilor la fotbalul juvenil lipsesc cu desavarsire de ani buni, insa acum Romania U19 si Romania U21 au sanse mari de a ajunge la Campionatul European. Iar exemplul lor poate fi urmat si de alte loturi.

- Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, marți seara, ca Regele Mihai I, care s-a stins din viața la varsta de 96 de ani, a fost un mare susținator al sportului romanesc. "Dispariția Majestații Sale, Regele Mihai I, este o pierdere foarte…

- Gheorghe Hagi și-a exprimat inca o data nemulțumirea legata de sistemul competițional din Romania, care prevede injumatațirea punctelor la finalul sezonului regular. Tehnicianul Viitorului considera ca acest sistem este nedrept și ca singurul motiv pentru care șefii fotbalului romanesc apeleaza la el…

- Un celebru doctor din Romania arunca o adevarata bomba in spațiul public. Acesta a facut o dezvaluire cutremuratoare, privitoare la decesul marii doamne a teatrului romanesc, Stela Popescu. Conform cunoscutului doctor, Stela Popescu ar fi fost... Citește AICI ce inșelatorie ar fi cauzat decesul…

- Cel mai bun jucator din istoria fotbalului romanesc, Gica Hagi, nu sustine sistemul actual de desfasurare a Ligii 1, fiind de parere ca trebuie marit numarul de echipe, nu redus, atat in prima liga, cat si in urmatoarele doua esaloane. In acest sens, Hagi, in prezent manager tehnic si patron al campioanei…

- Primaria Cluj-Napoca a deschis, miercuri, expozitia „Clujul si Marea Unire” care contine documente si fotografii inedite din perioada Marii Unirii de la 1 Decembrie 1918, printre ele fiind si primul ziar romanesc, juramantul functionarilor...

- Trei persoane care calatoreau cu un microbuz romanesc sambata dimineața au decedat, dupa ce autovehiculul ]n care se aflau a fost implicat intr-un grav accident, in Ungaria. Evenimentul s-a produs in jurul orei 5,30 in apropiere de Szolnok, cand microbuzul marca Ford Transit a intrat in coliziune cu…

- Comentatorul TV Cristian Topescu a primit distinctia "Colanul de Aur" din partea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), miercuri, in cadrul galei organizate de Asociatia Presei Sportive (A...

- Gica Hagi, cel mai mare jucator din istoria fotbalului romanesc si creatorul proiectelor de succes Academia Hagi si FC Viitorul, vorbeste din nou despre modul in care trebuie sprijinit sportul romanesc Particularizand pe fotbal, "Regeleldquo; spune ca trebuie investit de la copii si juniori, trebuie…

- Jenna Martin este un fotograf care și-a propus un lucru: a mers intr-un magazin unde decorul nu era deloc atractiv și a incercat sa scoata portrete interesante. Rezultatul este incredibil! Ca o regula generala, fotograful și modelul au stabilit ca trebuie sa se descurce cu ceea ce gasesc la fața locului,…

- Veste extraordinara pentru arbitrajul romanesc! Alexandru Deaconu, vicepreședintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a fost delegat ca observator la un supermeci din Champions League. Romanul va fi observator la duelul dintre FC Sevilla și Liverpool, care se va disputa marți, de la ora 21:45, pe Estadio…

- Unul dintre componentii echipei care a adus atat de multe bucurii suporterilor sibieni in anii '90, cand imbraca tricoul echipei FC Inter, Viorel Jurca, a incetat din viata. In varsta de 60 de ani, Jurca s-a stins in urma unui infarct, in aceasta dimineata, informeaza tribuna.ro .

- Va felicit pentru aceasta initiativa de a sarbatori Dobrogea, o zona a tarii care a oferit multe personalitati in toate domeniile. Cu totii trebuie sa fim mandri ca ne am nascut in aceasta zona a tarii, frumoasa, speciala, cred, pentru toti cei de aici. Trebuie sa muncim cu totii in continuare, sa crestem…