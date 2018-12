Stiri pe aceeasi tema

- Eliza, fiica celei mai batrane mame din Romania, a facut primii ei bani la varsta de 10 ani. Aceasta și-a cumparat atunci un telefon de fițe. Povestea Adrianei Iliescu a facut inconjurul Romaniei si al lumii la data de 16 ianuarie 2005, cand a adus pe lume o fetița. Cea mai batrana mama din tara, intra…

- Adelina Pestrițu a cunoscut fericirea suprema in momentul in care a venit pe lume fiica ei, Zenaida. S-a retras din lumina reflectoarelor și s-a dedicat vieții de mamica, devenind și unul dintre cei mai urmariți influenceri din Romania. Astazi, nu mai este in centrul atenției Adelina, ci fiica ei, care…

- Vedetele au petrecut Halloween alaturi de copiii lor in cadrul unui mare eveniment desfașurat in cunoscutul parc de distracții din AFI Mall Cotroceni. Prezenta printre invitați, dar și pentru a susține un super recital, Anda Adam și-a facut apariția intr-o rochie albastra de prințesa, precum Elsa, indragitul…

- Elena Udrea a nascut in Costa Rica o fetița careia i-a pus numele Eva Maria. Romania TV a prezentat in cadrul emisiunii ”Ediție Speciala”, moderata de Victor Ciutacu, primele imagini cu micuța.Citește și: Șeful Interpol Costa Rica DEZVAUIE de ce au fost ARESTATE Elena Udrea și Alina Bica…

- Adrian Alexandrov traieste acum o perioada plina de emotii, dar si foarte incarcata, caci atunci cand credea ca lucrurile s-au linistit acestea au luat o intorsatura drastica. Aflat in Costa Rica pentru a-i fi alaturi iubitei, dar si pentru a-si creste fiica, tanarul le-a transmis un mesaj tuturor prietenilor.

- CHIȘINAU, 17 sept — Sputnik. Presa de cancan din România se pare ca este pe urmele solistului de la Carla's Dreams. Jurnaliștii au reușit sa-l fotografieze pe artist fara masca și alaturi de o bruneta focoasa. Tânara este un model cunoscut în România, numele acesteia…

