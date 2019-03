Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu le-a facut fanilor sai cea mai mare bucurie! In urma cu doar cateva momente, vedeta a postat pe contul ei de Instagram prima fotografie cu ea și cei doi baieți pe care ii are cu Radu Valcan, Alexandru și micuțul Andrei.

- Adela Popescu și-a rugat mama sa o fotografieze in parcarea unui supermarket, iar apoi a publicat imaginea pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj amuzant. Vedeta și-a dat mama de gol, iar fanii s-au amuzat copios. In fotografie, Adela Popescu a purtat un palton negru și foarte larg,…

- Radu Valcan a implinit frumoasa varsta de 42 de ani și se poate lauda cu mari realizari, pana acum. Are o familie frumoasa, o soție care il iubește și doi copii minunați, așa ca ce și-ar mai putea dori de la viața?

- Adela Popescu a devenit mama pentru a doua oara, la sfarșitul anului trecut, iar pentru ea lucrurile au fost mult mai clare decat la prima sarcina, cand s-a nascut Alexandru. Prezentatoarea tv a povestit cum a reușit sa nu intre in depresie postnatala. "Ma gandeam de ce pe mine m-a ajutat foarte mult…

- Adela Popescu este mamica full-time, dar are și un ajutor de nadejde in soțul ei, Radu Valcan. Cum e viața alaturi de cei doi prichindei, care sunt cele mai mari provocari și cand se intoarce prezentatoarea TV la emisiunea "Vorbește lumea", am aflat direct de la Adela. Tot ea ne-a povestit ca urmeaza…

- Adela Popescu se muta in casa noua Adela Popescu si Radu Valcan au locuit in ultimii ani intr-o casa cu curte intr-un cartier select din nordul Bucurestiului. Locuinta nu mai este indeajuns de spatioasa insa odata cu venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor. Astfel se face ca, la vara, cei…

- Radu Valcan și Adela Popescu nu se pot bucura in totalitate de nașterea celui de-al doilea fiu, care a implinit o luna de cand a venit pe lume. Cei doi trebuie sa stea cu maști medicinale pe fața din cauza faptului ca sunt raciți. Cei doi iau toate masurile de prevenție cuvenite. "Va oblig frumos sa…