Stiri pe aceeasi tema

- Urari de Sfantul Andrei 2018. Sfantul Andrei, ocrotitorul romanilor, este praznuit pe 30 noiembrie, iar peste 600.000 de romani iși serbeaza ziua numelui cu aceasa ocazie. Afla ce mesaje de Sfantul Andrei poți trimite, pentru a-ți felicita prietenii sau rudele. Urari de Sfantul Andrei 2018 Urari de…

- Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul Romaniei și Apostolul care a raspandit creștinismul pe teritoriul țarii noastre este sarbatorit pe data de 30 noiembrie. Aceasta zi este un bun prilej de a transmite mesaje, urari și felicitari tuturor celor care poarta numele de Andrei sau derivate ale acestuia.…

- Orasul Constanta va gazdui doua legende ale tenisului mondial! Ilie Nastase a dat vestea in exclusivitate, in platoul emisiunii "Xtra Night Show". Fostul tenismen se gandeste sa se mute la malul marii, pentru a-si trai in liniste, viata alaturi de Ioana.

- Maria Constantin are inima impartita! Chiar daca il iubeste nebuneste pe Dacian Varga, altcinea ocupa primul loc in sufletul celebrei cantarete de muzica populara. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are dovada!

- Fostul tenismen Victor Hanescu le duce dorul și tanjește dupa copiii lui, dupa ce finalul lunii iulie, a anunțat ca a divorțat de soția lui. Victor și Andreea au impreuna doi baieți și nimeni nu prevedea vreo posibila desparțire familial lor. Dar s-a intamplat, intr-un mod elegant și fara scandal. “Decizia…

- Ilie Nastase (72 de ani) s-a desparțit de Brigitte Sfat și traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Ioana Simion, o bruneta de 42 de ani din Constanța. Cei doi nu-și mai ascund relația, postand adesea poze pe rețelele de socializare. Mai mult, Ioana deja se implica in vestimentația lui Ilie, lucru…