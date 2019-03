Stiri pe aceeasi tema

- Legitimat la Cremonese, locul 13 in Serie B, Vasile Mogos (26 de ani) este, fara indoiala, marea surpriza din lotul provizoriu convocat de Cosmin Contra pentru dubla cu Suedia (Stockholm, 23 martie) si Insulele Feroe (26 martie, Cluj-Napoca) din startul preliminariilor EURO 2020. Plecat de 6 ani in…

- Meciul Spania - România din preliminariile Campionatului European din 2020 se va desfasura, la 18 noiembrie, la Madrid, pe stadionul echipei Atletico, Wanda Metropolitano, a anuntat federatia spaniola de fotbal, potrivit News.ro.Cu o capacitate de 68.000 de locuri, stadionul a fost inaugurat…

- Fotbalistul roman Dorin Rotariu a cucerit, duminica, Supercupa Kazahstanului. Mijlocașul de 23 de ani a jucat titular, pana in minutul 90+4, cand a fost schimbat cu Yuri Pertsukh, in primul sau meci la Astana, 2-0 cu Kairat. Este primul trofeu important pentru Dorin Rotariu, care s-a transferat luna…

- Pentru meciul de debut pe teren propriu al selectionatei antrenate de Cosmin Contra, FRF a anuntat ca biletele sunt disponibile online incepand de marti, 26 februarie, pe bilete.frf.ro si bilete.ro. Romania debuteaza pe teren propriu cu Insulele Feroe, la trei zile dupa confruntarea din Suedia.…

- Selecționata Moldovei de futsal a reușit o performanța senzaționala. Echipa antrenata de Vladimir Vusatii a caștigat grupa H din cadrul primei faze a preliminariilor Campionatului Mondial 2020, reușind sa treaca de Țara Galilor scor 8-4, Irlanda de Nord scor 13-3 și de Finlanda scor 2-1.

- Nationala masculina de volei a Romaniei va evolua in Grupa A, la Campionatul European din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Bruxelles. Tricolorii revin dupa 24 de ani la un Campionat...

- Naționala de fotbal a Romaniei incepe la Stockholm preliminariile Euro 2020. Meciul cu Suedia, programat pe 23 martie, de la ora 18:00 (19:00, in Romania), se va disputa pe stadionul Friends Arena, care are o capacitate de 51.100 de locuri. Tricolorii vor disputa primul meci pe teren propriu din preliminariile…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a reusit o victorie dramatica in fata Spaniei, cu scorul de 27-25 (10-12), marti seara, la Nancy, in Grupa principala 2 a Campionatului European - EHF EURO 2018 din Franta.Tricolorele au obtinut o victorie foarte dificila in fata unei echipe deja eliminata din…