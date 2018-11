Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 56 de ani, Decebal Balaur, unul dintre componentii lotului national Under 20 al Romaniei, asa numita "Generatie a Cangurilorldquo;, care, in 1981, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de juniori, desfasurat…

- Arena Nationala e cel de-al 9-lea stadion care gazduieste cel mai important meci din fotbalul romanesc, primul fiind arena Venus, pe care s-a jucat cel dintai derby, in urma cu 70 de ani fara 13 zile. 21 NOIEMBRIE 1948. Adica acum 7 decenii. Atunci a fost ziua in care s-a disputat primul din cele 173…

- Devenita o adevarata mama eroina, dupa ce a adus pe lume trei copii minunati, Elena Basescu nu pare sa mai tina cont de felul in care arata. In timp ce alte femei sunt innebunite dupa diete miraculoase, EBA este interesata sa se rasfete cu mancarea preferata, chiar daca aceasta contine o groaza de calorii.

- Dupa reușita lui Ianis Hagi, 19 ani, din meciul Romania U21 - Liechtenstein U21, 4-0, mijlocașul a devenit vedeta in Spania. Spaniolii de la As i-au dedicat un amplu material lui Ianis Hagi. "Ianis Hagi: baiatul lui tata deja e noua perla a fotblaului romanesc", este titlul articolului celor de la As,…

- Al doilea weekend al lunii octombrie aduce batai de cap pentru unii nativi. Taurii vor fi coplesiti de ganduri despre trecut, in timp ce Racii vor avea doua zile de vis. Afla si tu ce spune horoscopul 13 - 14 octombrie despre zodia ta:

- Senegalezul Ousmane N'Doye a ajuns la 40 de ani, dar nu vrea sa renunțe la fotbal. Mijlocașul tocmai a semnat cu echipa de liga a patra CSM Targu Mureș. N'Doye a activa ultima data in Romania in sezonul 2016-2017, cand a fost antrenor-jucator la Cetate Deva, in Liga a 3-a, insa n-a rezustat. Senegalezul…

- In ciuda evolutiilor si a rezultatelor modeste din ultimii ani in Europa, Romania ramane cu patru reprezentante in sezonul competitional 2018-2019 al cupelor europene, anunta Federatia Romana de Fotbal. Numai ca, picand de pe locul 17 pe 20 in clasamentul coeficientilor, campioana Romaniei va juca in…

- La conferința de presa de astazi, Gica Hagi s-a aratat inca o data deranjat de felul in care au fost interpretate declarațiile sale, reclamand faptul ca nu i se da dreptul sa aiba o opinie personala despre situația din fotbalul romanesc. "Am ințeles un lucru clar: Nu am dreptul la o opinie! Asta este…