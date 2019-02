Stiri pe aceeasi tema

- Tavi Clonda și-a aniversat astazi mama, care a implinit 69 de ani. Artistul s-a pozat alaturi de cea care i-a dat viața și de sora lui și a postat imaginea pe contul de socializare. Tavi Clonda a surprins-o pe mama lui cu un tort. Soțul Gabrielei Cristea s-a fotografiat alaturi mama și sora lui, iar…

- A fost o zi foarte importanta in familia lui Tavi Clonda! Mama lui a implinit varsta de 69 de ani și a fost sarbatorita așa cum se cuvine de catre toți cei care o apreciaza și o iubesc.

- Mulți oameni au pașit in 2019 cu speranța unui nou inceput și a unui an mai bun. Pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda, insa, exista un mare motiv de bucurie. Cei doi vor deveni parinți pentru a doua oara.

- Gabriela Cristea obișnuiește sa dezvaluie amanunte interesante din familia ei, chiar in cadrul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”. Vedeta și-a lautat soțul fara nicio reținere, declarand mandra ca atat ea cat și fetele ei vor avea un sprijin in el. Tavi Clonda și-a impresionat soția in momentul in…

- Prime Minister Viorica Dancila declared on Tuesday evening that the budget for 2019 will contain the necessary resources for the payment of pensions and wages in the public sector."We have the necessary budget resources to pay pensions and wages in the public sector in 2019, just as we committed…

- Cantina elevilor bucatari-ospatari de la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3, va fi transformata de primarie in... restaurant de lux! Edilul Robert Negoița vrea sa o faca exact cum a vazut la o școala similara de pe Coasta de Azur. Compania primariei o doteaza cu bar de 40 de mii de lei, cu canapele…

- Gabriela Cristea este insarcinata pentru a doua oara, insa nu vrea sa se retraga inca din fața camerelor de filmat. Vedeta se simte perfect și impartașește cu cu telespectatorii ei trairi și emoții din aceasta perioada. Soția lui Tavi Clonda a facut in direct, in timpul emisiunii „Te iubesc de nu te…