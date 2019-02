Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi și-a aniversat ziua de naștere departe de țara. Soțul acesteia a surprins-o pe vedeta cu o frumoasa vacanța in Maldive, un loc pe care il iubește foarte mult. Cei doi au fost insoțiți de micuța Rita. Laura Cosoi le-a aratat și fanilor imagini din destinația de lux. Fosta iubita a lui Smiley …

- Anca Țurcașiu și partenerul sau de viața, Cristian Georgescu, formeaza unul dintre cele mai unite cupluri. cei doi traiesc o poveste de dragoste de peste doua decenii. Cantareața Anca Țurcașiu formeaza o familie cu medicul Cristian Georgescu de foarte mulți ani. Cei doi s-au casatorit in anul 1998,…

- Anca Serea a comis-o! Vedeta a facut, recent, un gest uluitor, chiar in buricul Capitalei! Daca politistii ar fi fost de fata, totul s-ar fi putut transforma intr-un adevarat cosmar pentru sotia lui Adi Sana.

- Dupa ce au aparut tot mai multe zvonuri care dadeau ca sigura despartirea Oanei Roman de sotul ei, Marius Elisei, cel din urma a tinut sa lamureasca cum stau de fapt lucrurile intre ei. Oana Roman a lasat loc speculatiilor in privinta unei despartiri de sotul ei dupa ce la ultimele evenimente mondene…

- Actrița Maria Buza are o cariera de succes și o casnicie așa cum și-a dorit. In urma cu ceva timp și-a deschis un restaurant de care se ocupa impreuna cu soțul ei, insa, o afacere presupune și probleme uneori. Vedeta recunoaște ca nu este ușor și ca are datorii mari, dar nu se da batuta. „Omul care…

- Maria Constantin are inima impartita! Chiar daca il iubeste nebuneste pe Dacian Varga, altcinea ocupa primul loc in sufletul celebrei cantarete de muzica populara. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are dovada!