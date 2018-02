Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a fost fotografiata intr-o ipostaza cu totul neașteptata in weekend, in mașina, in centrul Capitalei. Elena Udrea, despre care s-a spus zilele acestea ca ar fi insarcinata , a profitat de vremea frumoasa din București din acest weekend și a ieșit la plimbare. Elena Udrea, care a fost Miss…

- Performante exceptionale reusite de constantenii practicanti ai sporturilor de iarna. Dupa munca, si rasplata! Fetele antrenate de profesorul Paul Neagu au un debut senzational de an, cu un titlu mondial si o calificare la Jocurile Olimpice 2018. Oare ce s-ar putea mai mult de atat pentru a atrage atentia…

- Fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni, Marius Bilașco (36 de ani) se menține intr-o forma de invidiat. Deși a renunțat la fotbal in urma cu aproape șase ani, acesta le da clasa multor staruri aflate inca in activitate. Jucatori precum Denis Alibec sau Constantin Budescu ar vrea sa arate precum…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura la alegerile prezidentiale, spunând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului. Firea a spune ca le-a…

- Harlem Gnohere este golgeterul Ligii 1, unde a reușind sa marcheze de 12 ori in acest sezon. Fotbalistul a ajuns in Romania la Petrolul, unde a fost luat de Tibor Selymes. Patronul de atunci de la Petrolul, Dan Capra, nu l-a vrut sub nicio forma, fiind deranjat de greutatea pe care atacantul care scrie…

- Fotbalistii din lotul FCSB-ului s-au reunit, azi, cand a avut loc si vizita medicala. Nu toti fotbalistii lui Nicolae Dica s-au putut prezenta la prima actiune a echipei din acest an. Doar 21 de jucatori au ajuns la Institutul de Medicina Sportiva. Morais, Nita si Budescu au lipsit. Fundasul…

- Valeriu Argaseala a declarat, duminica seara, ca FCSB nu a primit nicio oferta pentru Harlem Gnohere din Turcia sj ca Denis Alibec va fi in continuare jucatorul echipei bucurestene."Nu am primit nicio oferta pentru Gnohere din Turcia, in aceste zile e posibil sa se vehiculeze foarte multe…

- Se apropie reunirea lotului vicecampioanei, FCSB urmand sa plece pe 8 ianuarie in Turcia pentru primul cantonament al iernii. Chiar daca fotbalistii se pregatesc pentru finalul vacantei, situatia lui Denis Alibec este in continuare incerta. Unul dintre cele mai discutate cazuri din ultimii ani la…

- Alexandru Boc a vorbit despre Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB, și a dezvaluit ca acesta muncește din greu pentru a pe care il vede un fotbalist de valoare. "Gigi Becali e convins ca Alibec nu poate sa-și revina decat la Steaua, e convins ca in aceasta perioada de pregatire din iarna o sa-și…

- Gigi Becali are toate motivele sa fie mandru de fiica lui, Teodora. Iar asta pentru ca, pare-se, tanara moștenitoare a latifundiarului a invațat cum funcționeaza lucrurile, in București, cand iți dorești ceva din tot sufletul.

- Denis Alibec, Harlem Gnohere si Constantin Budescu, toti trei componenti ai echipei FCSB, sunt nominalizati la titlul de cel mai bun jucator din Romania in 2017, in cadrul Galei premiilor AFAN (Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania), programata pentru duminica. Aflata…

- Claudiu Keșeru a vorbit despre posibilitatea de a ajunge la FCSB, in condițiile in care și-ar dori si plece de la Ludogoreț deoarece nu primește suficient timp de joc. Atacantul de 31 de ani susține ca nu a discutat cu nimeni din conducerea roș-albaștrilor și nu crede ca ar avea loc in echipa lui Nicolae…

- Alexandru Boc, fost fundaș la Sportul, Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și Petrolul, a vorbit despre Denis Alibec, pe care il vede un fotbalist de valoare. Crede ca perioada proasta din ultima vreme l-a trezit și a aflat cum și-a petrecut vacanța. "Becali e convins ca Alibec nu poate sa-și revina…

- Gabi Enache si iubita lui, Lena, au avut o aparitie surprinzatoare la inceput de an. Cei doi au imbracat haine arabesti, ei aflandu-se in Dubai, acolo unde au si petrecut Revelionul, alaturi de nasii copilului lor, Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf.

- Apariție misterioasa, luni seara, pe cerul Capitalei, suprinza de mai multe persoane. Știrile ProTv prezinta, prin intermediul unor filmulețe și imagini primite de la telespectatori, momentul in care pe cerul Bucureștiului a aparut un obiect misterios luminos.Potrivit martorilor, obiectul…

- Intr-un interviu EXCLUSIV acordat GSP, Harlem Gnohere a vorbit despre concurența cu Denis Alibec și momentele grele prin care a trecut pana sa se impuna in tricoul FCSB. La finalul lunii octombrie, in ciuda formei bune pe care o traversa Gnohere, Gigi Becali a afirmat ca Alibec este cu trei clase mai…

- Problemele cu accidentarile repetate din cadrul lotului nu sunt singurele pe care Nicolae Dica trebuie sa le rezolve in aceasta iarna. Antrenorul vicecampioanei este pus in fata unei dileme la fel de importante in ceea ce priveste alegerile pentru postul de atacant in primele etape de dupa reluarea…

- Scandalul momentului ia amploare. Dupa ce vedeta Antenei 1, Mihai Bendeac a dezvaluit pe Instagram ca Marius Niculae si-a parcat masina pe un loc al persoanelor cu handicap dintr-un mall, fostul fotbalist de la Dinamo a reatcionat extrem de dur.Citeste si: Mihai Bendeac face DEZVALUIRI REVOLTATOARE…

- Andra este, probabil, una dintre cele mai iubite cantarețe de la noi, fanii ei fiind cuceriți de talentul, dar și de aparițiile cat se poate de senzuale pe care le are atat pe scena, cat și in videoclipuri.

- Raul Rusescu va ramane liber de contract in aceasta iarna, iar una dintre destinațiile probabile este chiar FCSB. Roș-albaștrii au nevoie urgenta de atacant, dupa ce Harlem Gnohere a primit o suspendare de 3 etape și va rata cele mai importante derby-uri, iar Denis Alibec e intr-o forma dezastruoasa.…

- S-a tunat, si-a pus zambet nou, iar acum e foarte mandra de felul in care arata. Narcisa Guta s-a schimbat total. Prezenta la un eveniment monden, fosta lui Nicolae Guta si-a afisaz mandra dintii.

- Harlem Gnohere a fost ales drept cel mai bun jucator strain din Liga 1 in ancheta GSP. Atacantul a explicat care e cel mai bun fundaș pe care l-a intalnit in Romania, dar și cel mai bun atacant, alegandu-l fara ezitare pe colegul Denis Alibec. ...

- Harlem Gnohere, suspendat trei meciuri de FRF. Atacantul a primit și o amenda consistenta. Atacantul francez Harlem Gnohere, de la FCSB, a fost suspendat trei meciuri si amendat cu 7.000 de lei de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal (FRF), in sedinta sa de miercuri, dupa cartonasul rosu…

- Face parte dintr-un trio de surori superbe, care par sa se ia la intrecere, atunci cand vine vorba de frumusete. Rachel, mezina familiei, adora sa fie fotografiata si are grija sa ofere mereu un mic spectacol celor din jurul ei.

- Oana Roman a participat, miercuri seara, la un nou eveniment monden, unde a intors toate privirile. Vedeta nu a venit singura, ci insotita de fiica ei, Isabela, si a avut parte de o mega-surpriza.

- Andra a avut o aparitie de senzatie la un eveniment. Cantareata a aparut cu o tinuta excentrica, o rochie tip sacou, cu buline colorate. La aceasta tinuta a asortat o pereche de pantofi colorati. Ca de fiecare data, artista a fost cu zambetul pe buze.

- Liviu Ganea, fost atacant la Dinamo, in prezent la Carmen Bucuresti, ofera o alta perspectiva a problemelor cu care se confrunta Denis Alibec la FCSB. Varful de 26 de ani nu are niciun gol marcat in Liga 1 si a intrat in dizgratiile patronului. Ganea a spus ca stie ce simte Alibec si ca depinde…

- ACS POLI TIMISOARA - FCSB (Steaua) LIVE VIDEO ONLINE 2017. LIVE STREAMING DIGI SPORT CUPA ROMANIEI. Una dintre cele mai atractive partide din optimile de finala ale Cupei Romaniei este cea de la Timișoara, dintre ACS și FCSB, meci care se va juca diseara, de la ora 21:30, IN DIRECT la Digi Sport…

- ACS Poli Timișoara – FCSB, in optimile Cupei Romaniei (joi, ora 21.30, Pro TV, Digi, Telekom). Nicolae Dica merge pe Bega cu echipa a treia! Pentru partida din optimile Cupei Romaniei pe care FCSB o va juca pe terenul lui ACS Poli Timișoara, antrenorul Nicolae Dica se va baza pe jucatori precum Emilian…

- Pepe si Raluca sunt o pereche frumoasa, unita si formeaza o familie solida. Cei doi au impreuna doua fetite superbe pe care le iubesc si le ofera toata atentia lor. Mai mult decat atat, Pepe si Raluca sunt si doi parinti spirituali pe masura. Recent, artistul si sotia sa au botezat copilul unui apropiat.

- In ziua de 1 Decembrie, vremea va fi mai calda. Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Gabriela Bancila, prezenta la comandamentul de iarna convocat de primarul general Gabriela Firea, a afirmat: ”Referitor la ziua de 1 Decembrie, dupa ce vom traversa episodul cu ploi abundente,…

- Cine a crezut ca fostul primar al Capitalei a trecut cu bine peste operatia de extirpare a colecistului se inseala amarnic, scrie spynews.ro. In urma cu cateva zile, Viorel Lis si Oana s-au numarat printre invitatii de seama a unui eveniment monden, acolo unde barbatul a avut o aparitie de-a dreptul…

- Anamaria Rosa Preda s-a pus pe slabit, dupa ce in presa au aparut speculații conform carora ar fi insarcinata. Fiica regretatului Aurelian Preda a declarat pentru spynews.ro ca nu este adevarat, dar e conștienta de faptul ca s-a ingrașat.

- Tao Wickrath este vanata constant de paparazzi, oriunde s-ar afla. Fie ca iese la shopping sau ca isi broneaza formele voluptoase, frantuzoaica poreclita Wonder Woman atrage atentia cu formele sale apetisante.

- Considerat unul dintre cele mai dure personaje ce apar pe micul ecran, Florin Dumitrescu a fost surprins intr-o ipostaza de-a dreptul emotionanta. Renumitul chef lasa deoparte impulsivitatea ce l-a consacrat atunci cand este in compania celor dragi.

- Liviu Varciu si-a scos iubita in lume, duminica, la botezul fiicei lui Madalin Ionescu si a Cristinei Siscanu. Cei doi indragostiti s-au bucurat din plin de momentele de pauza de la indatoririle parintesti, mai ales ca micuta Anastasia le cam face zile amare din cauza colicilor.

- Bianca Dragușanu pare sa aiba o viața din ce in ce mai agitata in ultima perioada. Ocupata cu emisiunea tv, cu atelierul vestimenta rși cu fiica sa, frumoasa vedeta pare sa fie epuizata.

- Golgeterul FCSB-ului și al Ligii 1, Harlem Gnohere, traverseaza un moment fabulos al carierei sale. Site-ul Frenchtouchfc.fr l-a nominalizat la titlul pentru stranierul anului. AICI IL PUTEȚI VOTA! Alaturi de Gnohere pe acea lista se mai afla Geoffrey Kondogbia (Valencia), Florian Taulemesse (AEK Larnaca)…

- Chemat de Cosmin Contra la echipa naționala, Denis Alibec n-a scapat de critici din cauza atitudinii pe care o are in timpul partidelor. Constantin Zotta crede ca gestul lui Harlem Gnohere, de a merge la Alibec dupa gol, a fost normal, insa nu uita cum se comporta atacantul in urma cu o luna. "Reactia…

- Harlem Gnohere, atacantul francez de la FCSB, continua sa impresioneze, atat pe teren, cat și in afara lui. Dupa ce a marcat golul victoriei in meciul contra Chiajnei, 2-1, francezul s-a dus și l-a imbrațișat pe Denis Alibec, care era pe banca de rezerve și cu care se lupta pentru un loc de titular.…

- Denis Alibec nu se mai bucura de increderea lui Gigi Becali dupa ce a bifat inca un meci slab, contra celor de la Concordia Chiajna. "Alibec? Nu ii iese nimic. Asta pentru ca Dumnezeu nu te ajuta cand esti numai pentru tine. El a venit in forta, ca e puternic, ca pe mine ma scoti... S-a crezut…

- Mihai Margineanu este cu siguranta unul dintre cei mai apreciati artisti din showbiz-ul romanesc, melodiile lui ajungand cu usurinta la sufeltul fanilor sai. Pe langa cariera de succes, cantaretul are o si o familie frumosa, la dispozitia careia este la orice ora din zi.

- Exista mai multe lucruri mici și semne de pe corpul tau care pot sa faca trimitere la afecțiuni ascunse ale organismului. Este important ca aceste semne sa fie cunoscute, deoarece acestea sunt simptome ale unor boli periculoase, iar cunoașterea lor îți poate salva viata.

- Denis Alibec, atacantul pe umerii caruia apasa o presiune imensa in ultimul timp, a iesit optimist de la discutiile pe care le-a avut cu Mutu si Contra, la FRF. Fostul golgheter al Ligii 1 spune ca a primit sfaturi pretioase si a vorbit despre lacrimile din timpul meciului cu Beer Sheva. …

- "Nu știu exact ce s-a intamplat cu Denis, in acel moment eu eram concentrat la joc. Am ințeles ca a avut o reacție, dar eu nu l-am vazut atunci. Noi suntem alaturi de el, il vom ajuta cat putem de mult pentru a trece peste acest moment mai dificil. Se intampla in cariera oricarui jucator. Și eu am…