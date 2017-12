Stiri pe aceeasi tema

- La multi ani 2018! Mesaje amuzante de Anul Nou . Idei de felicitari pentru prieteni, familie si cunoscuti. SMS deosebite in noaptea dintre ani. Noul an 2018 vine cu sperante, asteptari si planuri pentru o viata mai buna si clipe fericite alaturi de cei dragi. Cu aceasta ocazie, majoritatea dintre noi…

- Noaptea de Anul Nou este singura din an cand toata lumea de pe glob "se trezeste la viata". Unii petrec perioade lungi de timp pentru a planifica in detaliu Revelionul, in timp ce altii aleg sa se retraga linistiti si sa urmareasca sarbatoarea trecerii dintre ani alaturi de persoanele dragi.

- Cei mai multi pensionari au venit foarte devreme la Teatrul Muzical din Galati unde Primaria a pus in vanzare biletele pentru traditionalul eveniment "Revelionul pensionarilor". Oamenii au stat la rand chiar si cinci ore pana cand a fost deschisa casieria la ora opt, fara sa mai existe insa incidente…

- Polițiștii constanțeni sunt în alerta. Noi detalii ies la iveala în cazul hoților care au jefuit în noaptea de duminica spre luni doua mari magazine din Medgidia și Hârșova. Aceștia mai dadusera o spargere cu doua seri înainte, dar de data aceasta în Constanța. Hoții…

- Primaria Municipiului Timisoara si Casa de Cultura a Municipiului ii invita pe toti timisorenii care nu au alte planuri pentru noaptea trecerii dintre ani sa petreaca Revelionul in aer liber, in Piata Victoriei, unde sunt programate mai multe concerte: Lou Bega Feli Cargo Alexandra Mitroi La miezul…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai I este depus de ieri seara in Sala Tronului de la Palatul Regal, aflat pe Calea Victoriei. Mii de oameni au trecut prin fața catafalcului pentru a-i aduce Majestații Sale un ultim omagiu.

- Mai avem doar cateva saptamani sa ne incheiem socotelie cu 2017 pentru ca 2018 este gata sa intre pe ușile noastre. Pentru ca se spune ca, dupa cum ne petrecem Revelionul, asa ne va fi tot anul, ar trebui sa ne gandim din timp unde, cu cine și cum ne vom lua ramas bun de la 2017. Daca inca nu v-ați…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat fața de noul statul al Casei Regale care ar urmeaza sa fie votat in Parlament. Intrebat daca o sa fie in rang cu Principesa Margareta, in caz ca noul statut al Casei Regale va trece in Parlament și daca se simte confortabil in aceasta situație, Basescu…

- In timp ce unele dintre vedete inca nu au facut o alegere pentru ultima noapte a anului 2017, Lavinia Pirva stie exact cum se va imbraca. Pentru tinuta ei, artista a apelat la una dintre cele mai bune prietene, creatoarea de moda Timeea Mare. Aceasta a facut cateva recomandari pretioase pentru doamne…

- Procuroarea anticorupție Mihaiela Moraru Iorga, urmprita penal de catre colegii sai de la DNA Ploiești sub acuzațiile de favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata, a ajuns din nou vineri la DNA Ploiești pentru a fi audiata. Moraru Iorga a venit la Ploiești insoțita de catre avocata…

- Iarna iși intra in drepturi. In urmatoarele zile vremea se racește și sunt prognozate ninsori. Pentru ziua de marți, meteorologii prognozeaza ninsori in raioanele din nordul țarii. Temperaturile vor fi de 0…3 grade Celsius. Noaptea minimele vor cobori pina la -5…-1 grade Celsius. Vintul va sufla moderat.…

- Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din Romania. Profesionalismul și pasiunea cu care s-a prezentat de fiecare data in fața telespectatorilor au facut ca el sa fie iubit.

- BERBEC – In decembrie, nativii vor fi concentrați mai mult pe cariera lor decat pe viața sentimentala. Este inceputul unei perioade de succes, care va dura pana la jumatatea lui ianuarie! Iar oamenii vor fi mai atrași de ei, dar ar putea sa se apropie de Berbeci mai degraba pentru bani sau succes.!…

- Sambata noaptea, secretele au iesit la iveala, la Biblioteca Judeteana Constanta BJC "Ioan N. Romanldquo;. Carti de toate dimensiunile, unele subtiri cat o brosura, altele voluminoase, considerate a avea continut "daunatorldquo;, semnate de autori cunoscuti sau mai putini cunoscuti, insa "periculosildquo;…

- Am fost contactați de catre cititorii noștri care ne-au semnalat mai multe probleme de pe strada Ioan Alexandru, cea cuprinsa intre Calea Iuliu Maniu și Splaiul General Praporgescu. Aici, de curand, au venit muncitorii care au inceput sa lucreze la reabilitarea strazii. Problema semnalata de aradeni…

- La Balea Lac a nins inca din septembrie si cam tot de atunci ursii ar fi trebuit sa se pregateasca de hibernare. Cu toate astea un barbat i-a fotografiat in noiembrie, in timp ce se jucau prin zapada.

- Ce va fi la TV de Revelion in Romania O mare parte dintre romani stau acasa de Revelion si aleg sa petreaca noaptea dintre ani uitandu-se la televizor. Nu e de mirare ca lupta televiziunilor pentru audiente este acerba in acest sens. Desi ne aflam abia in noiembrie, multe din programele de Revelion…

- Ziua Nationale a Romaniei va fi sarbatorita in acest an, in localitațile județului Covasna, prin activitați cultural-stiintifice si civice care vor fi organizate sub patronajul Insituției Prefectului, de mai multe ONG-uri covasnene, membre ale Comitetului județean de coordonare a festivitaților…

- Poliția Locala Targu-Jiu a organizat noaptea trecuta o acțiune ce a vizat identificarea persoanelor fara adapost. Polițiștii locali au mers in gara, pe langa centralele termice dezafectate, dar și in alte zone din oraș, pentru a-i cauta pe cei care traiesc pe strazi. Cu greu au reușit, insa sa-i convinga…

- Simona Halep a reacționat pentru prima data dupa imaginile surprinse de paparazzi in Italia, unde romanca și-a petrecut vacanța. In fotografii, Simona apare alaturi de Radu Marian Barbu (34 de ani), fost jucator de tenis. Numarul 1 WTA a ținut sa raspunda intr-o maniera originala speculațiilor. Halep…

- Ziua internaționala de lupta impotriva rasismului și antisemitismului, celebrata in fiecare an la 9 noiembrie, marcheaza inceputul simbolic al Holocaustului. La 9 noiembrie 1938 s-au luat primele masuri fizice impotriva evreilor pe tot cuprinsul Germaniei, ziua intrand in istorie sub denumirea de „Kristallnacht”…

- Caravana SMURD "Fii pregatit" are loc la Galati Arhiva Foto: Mario Balint. Galatenii care doresc sa afle cum sa se comporte în situatii de urgenta o pot face astazi vizitând caravana SMURD. Este vorba despre un centru mobil construit pe structura unui TIR în care este amenajata…

- Noaptea de joi spre vineri a fost una de coșmar pentru mai multi locuitori din Palermo, capitala regiunii italiene Sicilia. Mai multe apeluri disperate facute de italieni in toiul nopții la poliție anunțau ca un barbat amenința trecatorii cu o maceta.Potrivit stiridiaspora.ro, care citeaza…

- Majoritatea restaurantelor din Targu Jiu și-au pregatit deja ofertele tentante pentru cei care vor ramane sa-si petreaca noaptea dintre ani in oras. Pentru noaptea de Revelion sunt oferte pentru toate gusturile și buzunarele, iar prețul meniurilor variaza intre 165 de lei și 280 de lei.…

- In fiecare an, in noaptea de la sfarsitul lunii octombrie, sute de milioane de oameni din intreaga lume sarbatoresc momentul in care spiritele mortilor viziteaza lumea celor vii. Halloween-ul (din expresia englezeasca All Hallows' Even) este de origine celtica si se sarbatoreste in noaptea de ...

- Vremea se schimba radical. Un val de aer arctic va traversa Romania in zilele urmatoare si va aduce temperaturi de inghet, lapovite si ninsori. Meteorologii au emis o informare meteorologica, care intra in vigoare de vineri seara pana luni noaptea. Sunt asteptate intensificari temporare ale vantului,…

- ​Sambata aceasta, incepand cu ora 22:00, la „Bravo, ai stil!” se va da startul unei seri de gala incendiare, cu ținute iesite din comun si machiaj extravagant, in concordanța cu tematica impusa de jurați – „Halloween glam”. Cum „Sarbatoarea Morților” se apropie cu pasi repezi, fetele aflate in competiția…

- Dupa ce Horia Brenciu s-a facut remarcat pentru cadourile lui, an de an, pentru jurati, a venit randul lui Stefan Banica sa faca o figura buna. Si chiar si-a impresionat colegii. Pe unii mai mult, pe altii mai putin.

- Dupa ce in urma cu nici doua luni a suferit un accident de masina, Mira de la DJ Project isi anunta deja fanii ca va canta in cinci locuri de Revelion. Noaptea de Revelion este un bun prilej pentru vedete ca sa-si rotunjeasca...

- Temerile ca societate moderna este obsedata de tinerețe ar putea fi nefondate dupa ce un studiu a scos la iveala ca virsta medie la care oamenii iși ating „potențialul” maxim de frumusețe este acum mai aprope de 40 de ani. Oamenii de știința de la Universitatea de Medicina din Boston au comparat celebritațile…

- Lucrarile de decopertare a asfaltului de pe vechiul pod de la Vadu Pașii, sunt in plina desfașurare spre satisfacția autoritaților locale care stau cu ochii ațintiți spre consorțiul de firme care a caștigat licitația de construcție a unui nou tronson rutier peste raul Buzau. Muncitorii lucreaza la noul…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a declarat, vineri, ca este nemultumit de activitatea agentiei pentru combaterea drogurilor si a anuntat ca este pregatit sa împuste criminalii si violatorii care nu sunt pedepsiti aspru, relateaza site-ul france24.com. La 11 octombrie,…

- Temerile ca societate moderna este obsedata de tinerețe ar putea fi nefondate dupa ce un studiu a scos la iveala ca varsta medie la care oamenii iși ating „potențialul” maxim de frumusețe este acum mai aprope de 40 de ani.

- Unul dintre mijlocașii care au facut senație pe terenul de fotbal, atat in momentele in care a jucat la Steaua, Rapus, Poli Timișoara sau Unirea Urziceni, cu evoluții apreciate in Liga Campionilor, pare sa fi ajuns de nerecunoscut.

- Doamnelor si domnilor, atentie! A inceput numaratoarea inversa! Mai sunt doar cateva luni pana la evenimentul anului! ,,Revelionul la Oache". Dupa ce au aparut filmari pe internet cu cativa tineri din Calarasi care se distreaza in noaptea dintre ani, mii de oameni vor sa treaca in 2018 alaturi de Oache,…

- In sudul și sud-estul țarii vremea va fi calda, dar in restul teritoriului valorile termice vor fi in scadere și se vor apropia de mediile climatologice ale acestei perioade. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare și ploi de scurta durata in regiunile din nord, centru și est, iar noaptea in…

- Dupa declararea zilei de 10 octombrie drept Ziua nationala a produselor agroalimentare romanesti, a inceput intrecerea. La Slatina au fost adusi peste 100 de producatori care sa reia traditia etalarii produselor agricole.

- Este mignona și nu pare sa fi avut vreodata probleme cu greutatea, caci se numara printre artistele care sunt cliente fidele ale magazinelor cu haine pentru copii. Irina Rimes are 47 de kilograme insa se numara printre acele femei pentru care nicio silueta nu este perfecta. Irina Rimes este la limita…

- Incepe pelerinajul la Sfanta Parascheva , iar numeroși pelerini ce vin la Iași vor ajunge la urgențe pentru variate probleme cardiovasculare, respiratorii sau neuropishice ce sunt favorizate, determinte sau agravate de frig, oboseala, alimentația necorespunzatoare sau bolile preexistente. Libertatea…

- Tarziu in noapte, la un magazin non-stop din cartierul Galata, „client" era un cal care astepta in fata chioscului putina „atentie" din partea vanzatoarei. Fotografia, publicata pe grupul de Facebook IASI, s-a viralizat imediat, zeci de internauti dand „Like" postarii. Ba mai mult, in gluma, membrii…

- Versiunea cu ecran mai mare si mai bine dotata a modelului Redmi Note 5a prezentat saptamana trecuta, Redmi Note 5 intra pe lista scurta a celor mai atractive telefoane Xiaomi din 2017. Pregatit in trei variante de echipare, Redmi Note 5 pastreaza configuratia cu ecran Full HD de 5.5” si liniile generale…

- Administrația Naționala pentru Spațiu (NASA) din Statele Unite a postat pe Internet seria celor mai reușite fotografii realizate asupra "Marii Eclipse Americane", așa cum s-a vazut ea pe teritoriul SUA. Pentru cei care n-au putut urmari direct fenomenul din anul 2017, NASA lanseaza…