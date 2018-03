Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevarat! Pentru o inghetata, una dintre cele mai puternice femei din politica romaneasca s-a dat in spectacol in vazul lumii! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt memorabile.

- La data de 20 martie a.c., in jurul orei 06.30, in municipiul Sibiu, un localnic in varsta de 50 de ani, nu s-a asigurat la schimbarea benzii de deplasare in intersecția cu sens giratoriu din Piața Unirii și, ca urmare, a acroșat un autoturism care circula regulamentar. Read More...

- Un conducator auto, de 40 de ani, din Novaci, Gorj, s-a urcat baut la volan si a ajuns cu masina intr-un sant. Astfel, politisti din cadrul Poliției Orașului Novaci, in timp ce executau serviciul de control trafic rutier pe DJ ...

- Un barbat din Campulung Moldovenesc este cercetat in cadrul unui dosar penal, dupa ce s-a urcat baut la volan si a ajuns cu masina pe calea ferata. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 23.00, barbatul de la volan fiind chiar cel care a sunat la 112 si a anuntat evenimentul.In urma ...

- Un barbat in varsta de 38 de ani a ajuns cu masina in stalp dupa ce s-a urcat baut la volan. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, vineri, la ora 16.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada 22 Decembrie din municipiul Suceava, un localnic de 38 de ani a pierdut controlul asupra directiei de…

- Politistii l-au retinut pe un tanar de 19 ani, suspectat de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul neinmatriculat si cu numar fals, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta alcoolului si avand dreptul de a conduce suspendat.

- O șoferița in varsta de 74 de ani din Brașov s-a urcat bauta la volan și a cazut cu mașina in raul Olt. Din fericire, batrana nu și-a pierdut viața. Ea a suferit un traumatism cranio-facial in urma accidentului, dar putea fi mult mai rau. In prezent batrana se afla internata la Spitalul Clinic Județean…

- Politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Buzau, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au oprit in trafic un autoturism, iar conducatorul acestuia prezenta halena alcoolica.

- Un barbat de 34 de ani a murit pe loc, iar alte doua persoane sunt in coma dupa ce tanarul de 21 de ani a intrat pe contrasens. Pana la sosirea echipelor de descarcerare, soferii aflati in trafic au incercat sa ajute victimele. Tragedia s-a petrecut pe drumul National 2F, la iesirea din municipiul…

- La data de 10 martie a.c., in jurul orei 15.00, pe raza orașului Agnita, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus pe DJ 105 de catre un localnic in varsta de 20 de ani. Read More...

- Un șofer din comuna Fratauții Vechi, in varsta de 37 de ani, care nu a oprit la semnalele polițiștilor s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan baut și fara a avea permis. Vineri la amiaza, in timp ce acționa pe raza comunei Fratauții Noi, o patrula de poliție a efectuat semnalul […]

- Politistii au retinut pentru 24 de ore un conducator auto aflat sub influenta alcoolului. La data de 6 martie, in jurul orei 08:10, un barbat, de 45 ani, din comuna Mociu, a fost depistat de politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida in timp ce conducea un autovehicul pe DN16, pe raza localitatii Mociu,…

- Incredibil, dar adevarat! Unul dintre cei buni atacanti din istoria fotbalului romanesc a comis-o rau de tot! Acesta s-a urcat baut la volan! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- Un barbat de 31 de ani s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul fara permis si sub influenta alcoolului dupa ce politistii au stabilit ca acesta a pierdut controlul autovehiculului pe care il conducea, pe fondul consumului de alcool si a lipsei de experienta la volan, si a intrat intr-un…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, duminica seara, puțin dupa ora 19.00, pe Drumul Național 75, la kilometrul 95, pe raza localitații Valea Lupșii, care aparține de comuna Lupșa. O femeie de 37 de ani, care se deplasa pe margina șoselei, a fost aroșata de un autoturism și a decedat la scurt timp.…

- Un tanar de 28 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului, in conditiile in care a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a intrat cu aceasta intr-un parapet de pe marginea drumului.

- Traficul pe DN2 (E85) a fost blocat, joi dimineața, la iesirea din Dumbraveni spre Ramnicu Sarat, din cauza unui grav accident de circulație care a avut loc in jurul orei 07.15 si in care si-a pierdut viata o persoana. In accident au fost implicate doua tiruri si un autoturism, care au derapat si au…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au continuat activitatile pentru reducerea riscului rutier pe drumurile nationale, drumurile judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive si impunerii respectarii…

- Politistii timiseni au prins un barbat de 43 de ani, condamnat la un an, trei luni și zece zile de inchisoare pentru ca a condus baut. Barbatul a fost prins in localitatea Deta. El a fost condamnat la inchisoare pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența bauturilor alcoolice.…

- De la inceputul anului, in ciuda avertismentelor sau a acțiunilor de control, polițiștii au intocmit zeci de dosare penale celor ce au urcat la volan dupa ce au consumat alcool. Nici acest weekend nu a fost o excepție. 4 persoane s-au ales cu dosar penal pentru ca au consumat alcool, iar doua dintre…

- A urcat beat la volan și a provocat un accident. Este isprava unui taximetrist, care a lovit aseara un automobil in apropiere de satul Sociteni, raionul Ialoveni. In urma impactului, niciunul dintre șoferi nu a avut de suferit, insa ambele mașini au fost grav avariate.

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un tânar care a fost implicat într-un accident rutier, dupa ce s-a urcat beat la volan și fara a avea permis de conducere.”La data de 07.02.2018, în jurul orei 23:00, politisti din cadrul Politiei municipiului…

- Barbatul in varsta de 30 de ani a fost initial retinut pentru 24 de ore, ulterior judecatorii au decis sa-l lase in libertate. Acesta a urcat la volan in stare de ebrietate, cu o alcoolemie 0,57 la mie in aerul expirat, dupa a accidentat mortal un pieton de pe trotuar. Imediat ce a fost pus…

- Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident rutier va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de magistrații bucureșteni. Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident in Capitala va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de…

- La data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 15.00, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs intr-o parcare de pe strada Alexandru Sahia. Politistii au constatat ca un barbat de 59 de ani, din Cugir, in timp ce incerca…

- La data de 28 ianuarie a.c. in jurul orei 05.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj in timp ce actionau pe raza comunei Mihalt, au oprit, pentru control, un autobuz ce era condus de un barbat de 47 de ani, din comuna Mihalt. In autobuz se aflau 25 de pasageri. Soferul acestuia emana miros de […]

- Doi barbati, unul de 27 de ani si altul de 69 de ani, s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au urcat la volan bauti si au provocat doua tamponari. Primul eveniment de acest fel s-a consemnat joi, la orele amiezii, pe strada Universitatii din municipiul Suceava, dupa o ciocnire dintre un autoturism ...

- Accidentul a fost produs de un barbat, in varsta de 41 de ani, care s-au urcat la volan fara a poseda permis de conducere. “Miercuri, 24 ianuarie, in jurul orei 18:00, pe drumul comunal 179 din localitatea bihoreana Telechiu, un barbat din comuna Derna, in timp ce conducea un…

- A fost ușurat de 7000 de lei intr-o sala de fitness, dar cu toate acestea, Pepe nu s-a invațat minte. Artistul a plecat in mini-turneul din Spania cu cateva mii de euro la el, nu de alta, dar intenționeaza sa se intoarca și cu ceva cadouri pentru fetele sale. Dupa ce vineri, a trecut printr-o intamplare…

- Un barbat din Pogoanele si-a petrecut week-endul in arest dupa ce vineri a chefuit de nu a mai stiut ce face. Nu a vazut nici cand politistii au incercat sa il traga pe dreapta si si-a continuat drumul cu masina, insa asta l-a costat libertatea. Dupa cateva ore de retinere, soferul beat crita a fost…

- Un barbat ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,54 mg/l a pierdut controlul asupra masinii, a acrosat un stalp, dupa care s-a rasturnat cu autoturism in sant. In urma accidentului, sotia sa a decedat.

- Politistii au fost nevoiti zilele trecute sa urmareasca doua masini ai caror soferi au refuzat sa opreasca la semnalele agentilor. Fiecare dintre cei doi soferi fugari avea propriile motive sa nu dea ochii cu oamenii legii, cu mentiunea ca in ambele cazuri era vorba si de consum de alcool.Primul ...

- La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 18:20, politistii din cadrul Politiei orasului Huedin au depistat un minor, de 15 ani, din Huedin, în timp ce conducea un autoturism pe strada P.A. Munteanu, din oraș. În cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savârșirii…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost gasit de politie in sant dupa ce s-a urcat la volan mort de beat, desi avea permisul suspendat. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 19.40, in timp ce patrula pe DN 15C, din comuna Boroaia, o patrula din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vadu ...

- Un prim caz a avut loc la Horlesti, acolo unde politistii au oprit o masina condusa de un barbat de 24 de ani. „La aceeasi data, in jurul orei 16, politistii din cadrul Politiei orasului Harlau impreuna cu un jandarm au depistat pe strada Rosiori din oras un tanar, de 26 ani care conducea un autoturism…

- Un adolescent de 16 ani, aproape de coma alcoolica, a reusit sa produca, in doar cateva minute, trei accidente de circulatie, cu urmari tragice, dupa ce a lovit cu camioneta furata de la parinti trei grupuri de copii care circulau pe marginea drumului. Sambata, 13 ianuarie 2018, numarul decedatilor…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a fost implicat joi, in jurul orei 15.00, intr-un accident de circulatie fara victime, pe care l-a cauzat. Stoina se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul producerii incidentului. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut CSM revocarea din functie a lui Eugen…

- Procurorul DNA Stoina Eugen a fost implicat intr-un accident de circulație, dupa ce a urcat beat la volan. Accidentul a avut loc astazi, in București, in jurul orei 15.00. Potrivit unui comunicat al DNA, dupa acest incident, procurorul a fost revocat din funcție.

- Procurorul DNA Eugen Stoina a fost implicat joi, in jurul orei 15.00, intr-un accident de circulatie fara victime, pe care l-a cauzat. Stoina se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul producerii incidentului. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut CSM revocarea din functie a lui Eugen…

- In noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2018, in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- A urcat beat la volan, iar cand a fost prins, s-a luat la harta cu politistii. Este isprava unui tanar in varsta de 27 de ani din Capitala, care a fost tras pe dreapta, dupa ce oamenii legii au observat ca acesta conducea haotic.

- Sorin Costea, barbatul din Poieni care a intrat cu mașina intr-o ambulanța, in anul 2007, a fost implicat intr-un nou accident rutier. La fel ca acum 11 ani, Costea era mort de beat la volan susțin surse din ancheta. Diferența dintre accidente este ca acum a fost ranit doar el, dar in urma cu 11 ani…

- UPDATE Barbatul a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Detalii șocante ies la iveala despre accidentul mortal de azi-noapte de pe DN10. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca individul de 27 de ani, vinovat de moartea unei fete de 11 ani, este Laurențiu Ionuț Carpaci și luase…

- A pus in pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice. La data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 11.30, politistii Postului de politie Jidvei l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In…

- Polițiștii timisoreni au depistat un barbat de 58 de ani in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, fiind sub influența bauturilor alcoolice. “In data de 04 ianuarie a.c., in jurul orei 02.30, polițiștii Secției 2 au oprit pentru control, pe strada Eroilor de la Tisa din municipiu, un autoturism…

- Un accident de circulație s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie pe raza localitații Petrova, pe drumul național 18. In urma accidentului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale, relateaza Vasile Dale. La ora 3.40 un barbat din Petrova a sesizat poliția prin 112 despre faptul ca un autoturism…

- Luni, politistii din cadrul Politiei Orasului Mioveni, au depistat un minor de 16 de ani, din Bucuresti , care conducea un autoturism in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Baiatului i-au fost recoltate doua probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In…

- La data de 24 decembrie a.c., in jurul orei 00.00, politistii de siguranta publica din Aiud l-au depistat pe un barbat de 40 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un celebru vlogger si-a lasat masca fanii cu cel mai recent experiment pe care l-a facut. Lui TechRax i-a venit inedita idee de a pune unul dintre cele mai iubite sucuri de pe mapamond in rezervorul masinii sale. El s-a filmat in timp ce punea o sticla de doi litri de Coca-Cola peste putina benzina…