- Ieri dimineata, echipa de fotbal Farul Constanta s a reunit de dupa vacanta si a efectuat primul antrenament, sub comanda unei noi conduceri tehnice. Tot ieri, finantatorul Ciprian Marica l a prezentat oficial pe antrenorul Ianis Zicu 35 de ani , constantean, lansat in fotbal de FC Farul, club pentru…

- Ianis Zicu, 35 de ani, va face din nou echipa cu fostul sau coleg de la Dinamo. Prezentarea lui Zicu a avut loc astazi, informeaza fcfarulconstanta.ro. ”Echipa noastra și-a prezentat astazi noul antrenor! Ianis Zicu s-a intors acasa, la clubul unde a crescut și unde va incepe noua sa cariera in antrenorat.…

- Ianis Zicu este noul antrenor al echipei de liga a doua Farul Constanta, el precizand ca vrea sa creeze o echipa care sa joace ofensiv, spunand ca si-ar dori promovarea in prima liga, dar stie ca acest obiectiv este unul destul de dificil asa ca vizeaza o clasare in primele sase formatii. Din conducerea…

- Finantatorul echipei Farul Constanta, Ciprian Marica, l-a prezentat miercuri, intr-o conferinta de presa, pe noul antrenor al echipei – Ianis Zicu. Marica spune ca l-a ales pe Zicu pentru acest post deoarece a crescut la Farul, stie ce inseamna mentalitatea si spiritul echipei si este un tip ambitios.

- La clubul de fotbal Farul Constanta se desfasoara in aceste momente o conferinta de presa in care Ciprian Marica, finantatorul gruparii, prezinta noul staff tehnic al echipei.Sunt anuntate, totodata, si celelalte noutati din sanul divizionarei secunde, care s a reunit astazi, sub comanda antrenorului…

- Fotbalistii divizionarei secunde Farul Constanta s au reunit astazi la stadionul din strada Primaverii, demarand pregatirea de vara.Sesiunea de pregatire este condusa de noul staff tehnic, condus de antrenorul principal Ianis Zicu.La antrenament participa 21 de jucatori, printre care Avram, Doumbia,…

