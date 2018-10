Dragostea are pretul ei! Cornel Oana, nimeni altul decat barbatul in bratele caruia Brigitte Sfat s-a aruncat dupa divortul de Ilie Nastase, a patit-o in „casa” vedetei. Iubitul brunetei a fost pus intr-o situatie jenanta, iar paparazzii Spynews.ro au filmat momentul.