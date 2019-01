Stiri pe aceeasi tema

- George Copos, 65 de ani, a fost prezent la Primaria Sectorului 1, la o festivitate organizata de Dan Tudorache pentru clubul Rapid, iar primarul a lasat sa se ințeleaga ca omul de afaceri ar putea reveni la echipa (Detalii AICI) Gigi Becali, patronul FCSB, a spus ca se bucura daca George Copos va reveni…

- Daniel Pancu (41 de ani) si-a incheiat cariera de fotbalist in tricoul clubului Rapid, in ovatiile fanilor giulesteni. Inainte de a deveni idol in Giulesti, „Pancone” ar fi putu semna cu Steaua / FCSB. Fostul atacant a avut aceasta ocazie de trei ori.

- Ajuns la 50 de ani, Adrian Matei este, fara indoiala, unul dintre cei mai titrati jucatori romani. Trecut pe la granzii Rapid, Dinamo si Steaua, fostul fotbalist a castigat campionatul, Cupa si Supercupa Romaniei. Cu toate acestea, lui „Cacao” ii lipsesc bunele maniere.

- Daniel Pancu s-a retras din activitatea de fotbalist la varsta de 41 de ani. Pancone le-a mulțumit fanilor rapidiști pentru atmosfera creata și le promite ca va readuce formația in Liga 1. "De asta am ramas aici, nu ma refer doar la mine, ci la toți rapidiștii adevarați. De asta nu am jucat la Steaua,…

- Rapid a caștigat azi meciul din deplasare cu Unirea Slobozia, principala contracandidata la promovarea in Liga a 2-a, scor 1-0. Formația lui Daniel Pancu a fost susținuta de o galerie superba. Unicul gol a fost marcat in minutul 69 de brazilianul Robinho. Angajat in adancime, brazilianul l-a executat…

- Sabin Ilie (43 de ani) a fost un atacant cu un CV impresionant. A jucat pentru Dinamo, Steaua si Rapid in Romania, dar a facut si in afara granitelor o figura frumoasa. Valencia, Energie Cottbus sau Fenerbahce sunt doar cateva dintre experiente internationale. A ramas in mintea...

- In cariera sa de fotbalist, Daniel Pancu (41 de ani) a oferit numeroase momente senzationale, insa, acum, cand este antrenor la Rapid, acesta a fost protagonistul uui episod jenant. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are imagini uluitoare cu simbolul fanilor din Giulesti.

