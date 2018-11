Stiri pe aceeasi tema

- In primavara acestui an, Celia a trecut prin momente extrem de grele. Artista a pierdut o sarcina, iar casnicia ei s-a deteriorat, astfel ca vedeta și soțul ei au fost la un pas de divorț. Cu toate astea, aceștia au reușit sa iși salveze relația. Departe de Romania, Celia și soțul ei au petrecut trei…

- Uneori, banii nu aduc fericirea! Acest lucru a fost simtit pe propria piele de prexedintele Federatiei Romane de Fotbal. Recent, REzvan Burleanu a fost pus intr-o situatie jenantE, din cauza lovelelor.

- Crina Abrudan se poate considera o femeie fericita si implinita. A tras lozul cel mare, iar sotul sau o tine doar in puf. Si nu doar pe ea, ci si pe mama soacra. Gabi Popescu este un barbat care stie sa se comporte cu o femeie si, mai ales, nu cu orice femeie, ci cu cea mai importanta din viata sa.

- Fiul maestrului Florin Piersic este un bErbat cat se poate de norocos! Bogat xi celebru, Florin Piersic Junior are o familie frumoasE, care ii oferE momente de neuitat, uneori chiar in vEzul lumii.

- Adela Popescu implinește astazi varsta de 32 de ani, iar cu aceasta ocazie, Radu Valcan a surprins-o și in mediul virtual, unde i-a transmis un mesaj emoționant. Cei doi se pregatesc sa devina parinți pentru a doua oara. Prezentatoarea tv și soțul ei mai au impreuna un baiețel, pe Alexandru. Radu Valcan…

- Maria Ciobanu a decis sa renunțe la spectacolele pe care le avea programate in perioada urmatoare pentru a putea sta cu soțul ei. Maria Ciobanu și Mircea Cimpeanu, casatoriti de aproape 40 de ani, se afla in Statele Unite ale Americii. Sotul artistei se pare ca sufera de diabet, dar are și…

- Romanița are casa plina de icoane, multe dintre acestea fiind cumparate dupa decesul fostului soț, pilotul Adrian Iovan, in accidental aviatic din Munții Apuseni. De atunci, creatoarea de moda merge foarte des la manastiri, de unde iși cumpara icoanele. Au trecut mai bine de patru ani de la moartea…