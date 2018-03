Stiri pe aceeasi tema

- Viata nu a fost intotdeauna roz pentru Irina Rimes (26 de ani). Desi acum este celebra si apreciata, vedeta a trecut printr-o perioada grea. Aceasta a divortat de barbatul pe care il iubea, ca urmare a infidelitatii acestuia. Timpul insa a trecut, iar artista pare ca a trecut peste aceasta cumpana.

- Anca Sina Serea și doua dintre fiicele ei, Ava (3 ani și jumatate) și Sarah (10 ani), au caștigat, aseara, cea de-a treia ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Premiul in valoare de 9.000 de lei, obținut in urma amuzantelor probe pe care acestea le-au avut de parcurs, a fost donat de Anca și fiicele…

- Datele Eurostat arata ca Romania se claseaza pe ultimul loc intr-un clasament privind costurile pe un hectar arabil din tarile Uniunii Europene, cu 1.958 de euro pe hectar, ceea ce inseamna 19 eurocenti pe metrul patrat, adica mai putin de 1 leu metrul patrat.

- ​Soții Alexandra (29 de ani) și Cozmin Panait (28 de ani), din Constanța, vin joi, 22 martie, de la ora 22.00, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, hotarați sa caștige cat mai mulți bani din cei 100.000 de lei puși in joc la show-ul prezentat de Dan Negru. Dar acest lucru va fi posibil doar daca ei…

- Ajuns la 33 de ani, Banel Nicolita se poate lauda cu o cariera de invidiat. Mijlocasul a jucat ani la rand, printre altele, la FCSB si in Franta, la Saint-Etienne si la FC Nantes, iar banii au venit cu nemiluita in conturile sale. Acum, la final de cariera, „Jardel” isi permite sa isi faca toate poftele.

- Cum și-a cunoscut Florin Mergea soția. Daiana il insoțește peste tot pe jucatorul de tenis. Jucatorul de tenis Florin Mergea și-a deschis sufletul intr-o discuție cu jurnalistul Ovidiu Blag, care a postat pe blogul sau interviul rezultat . La varsta de 33 de ani, sportivul nascut la Tirgu-Jiu a alunecat…

- Retras din fotbal, Ciprian Marica (32 de ani) a devenit un familist convins. Barbat implinit din toate punctele de vedere, fostul atacant al echipei nationale le face toate poftele celor mai dragi fiinte din viata lui, sotia Ioana si fiul Albert Andrei.

- O poveste interesanta si ciudata vine din Scotia. Un batrân foarte bogat, care simtea ca nu mai are mult de trait din cauza starii de sanatate precare, a pus-o pe sotia lui sa jure ca-l va îngropa cu toti banii lui, în sicriu.

- Ionica și Viorica de la Clejani sunt, probabil, unul dintre cele mai simpatice cupluri ale showbiz-ului romanesc. Și, de cele mai multe ori, sunt printre puținii care recunosc ca ”mai pacatuiesc” din cand in cand.

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul Romaniei va aprova astazi indicatorii tehnico-economici ai investițiilor de la stadionul Steaua și stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Conform premierului Romaniei, suma totala a investiției de la stadionul din complexul Ghencea va fi 301,77…

- 11 hunedoreni vor beneficia de ajutor financiar din partea Guvernului. Suma alocata celor 11 beneficiari este de 66 de mii de lei. Doua familii vor beneficia de cate 20.000 de lei fiecare. Este vorba de familia minerului decedat in urma unui accident de munca de la mina Livezeni și familia barbatului…

- Intre 6.000 si 9.000 de euro sunt preturile solicitate de tari precum Israel, Serbia si Polonia pentru a trimite arbitri la meciurile din Liga 1, costuri de doua-trei ori mai mari decat o brigada autohtona. 8 cluburi din 14 au votat ca ar vrea arbitri straini la meciurile din Liga. Exista majoritate,…

- George Copos are de ce sa fie mandru! Cunoscuta ca o femeie puternica, greu de impresionat,sotia celebrului afacerist este o doamna cu inima de aur. Cristiana a sarit in ajuturul unuia dintre cei mai cunoscuti cantareti din Romania.

- Devenit celebru pentru rolul gogomanului din Las Fierbinți, Mihai Raiț pare sa fie cu totul și cu totul altfel cand vine vorba de viața din spatele camerelor de luat vederi. Mai mult chiar, actorul dovedește ca este un romantic atunci cand o are alaturi de soția lui, Ana-Maria.

- Apreciata de toata lumea pentru ca vrea sa ii dea fiicei sale o educatie aleasa, Denisa Nechifor era sa o comita rau de tot. Din cauza neatentiei, vedeta a pus-o pe micuta Rania in pericol.

- Niculina Stoican trece prin momente dificile dupa ce s-a judecat cu o casa de discuri din Oltenia. Cantareata a pierdut procesul cu reprezentatii casei de discuri insa judecatorii au decis ca cererea artistei este perimata. Totul pentru ca respectiva casa de discuri s-a dizolvat in 2013 si astfel artista…

- O informatie postata pe pagina de internet a politiei din Ungaria seamana cu stire de pe Times News Roman, insa este cat se poate de serioasa. Un barbat din Romania si-a uitat sotia intr-o parcare de langa Szeged, citeaza agentia MTI.

- In cursul zilei de astazi, s a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6 49 din data de 11 februarie a.c., premiu in valoare de 9.325.973,81 lei 2 milioane de euro . Potrivit Loteriei Romane, posesorul biletului norocos este din Iasi, are…

- Castigatorul premiului de 2 milioane de euro la extragerea 6/49 din 11 februarie este din Iasi, are in jur de 60 de ani, iar cu banii castigati doreste sa inceapa o afacere si sa-si ajute copiii, informeaza Loteria Romana.

- Considerat unul dintre cei mai atragatori barbati din Romania, George Papagheorghe, cunoscut publicului larg drept „Jorge”, este cunoscut ca un familist convins. Cu toate acestea, artistul a reusit, recent, sa-si surprinda sotia si fiica vitrega cu un gest neasteptat.

- O noua proba, o noua provocare pentru studentii nostri care au nevoie de bani pentru a plati avansul unui apartament. Cel de-al doilea cuplu al serii paseste pe scena, dandu-le mari emotii concurentilor nostri

- 6.000 de tone de mancare sunt aruncate in Romania in fiecare zi, iar 49 % din alimentele care ajung la gunoi provin de la populatie. Jumatate dintre romani cheltuiesc 40% din venitul lunar pe mancare, iar 10% din alimentele cumparate ajung direct la cosul de gunoi, fara sa fie desfacute. Mancarea risipita…

- Simona Halep a trecut de bariera celor 20 de milioane de dolari caștigați din tenis și e hotarata sa se implice financiar in ajutorarea copiilor care vor sa practice acest sport. Jucatoarea aflata pe locul 2 in clasamentul WTA a luat aceasta decizie deoarece spera ca Romania sa mai aiba un nou lider…

- In cateva minute, trei barbati au reusit sa fure o adevarata avere. Peste 44.000 de euro si un miliard de lei vechi au disparut din casa unor ieseni in cateva minute. Furtul a fost comis ieri, in jurul pranzului, in satul Scheia din comuna ieseana Alexandru Ioan Cuza. Trei barbati au oprit…

- "Thailanda, veniiiiiiiiiiim!", asta au exclamat cei doi inainte de a incepe rundele! Corect, dar asta numai daca vor reuși sa ghiceasca varsta exacta a celor șapte persoane care vor veni in fața lor.

- Deși are o relație de 17 ani, actorul Bebe Cotimanis a fost suprins de paparazzi in compania unei alte femei, colega de teatru. Imaginile nu lasa loc interpretarilor. Bebe Cotimanis și soția lui, make-up artistul Florina Marcuța, sunt impreuna de 17 ani, dar au facut nunta acum patru ani. Acum se pare…

- iPhone X nu este primul smartphone care costa peste 1000 de dolari americani la raft, insa este primul fabricat in masa, care nu face parte dintr-o serie exclusivista sau limitata. Samsung a testat terenul in anii precedenti cu seria Note, oferind aceste modele la preturi ridicate, chiar daca hardware-ul…

- Bebe Cotimanis a fost surprins, zilele trecute, in timp ce avea parte de momente cat se poate de romantice cu o alta femeie in afara soției lui. Culmea este ca, in tot acest timp, Florina Marcuța, soția actorului, parea sa se bucure din plin de momente cat se poate de placute.

- Geanina Cojocaru și Eduard Oancea, ambii in varsta de 22 de ani, vin marți seara, de la ora 20.00, la ”Guess My Age- Ghicește varsta”, show prezentat de Dan Negru, cu dorința de a caștiga banii necesari achitarii avansului pentru apartamentul pe care și-l doresc.

- La mai bine de o saptamana de cand a fost jefuit, Pepe e nevoit sa accepte ca a ramas fara cei 7000 de lei care i-au fost sustrași din buzunar, la o sala de fitness. Asta pentru ca poliția nu are niciun indiciu pana acum despre cine ar fi autorul. Artistul a trecut printr-o intamplare neplacuta in urma…

- Romania ar trebui sa fie azi cu motoarele turate pentru a juca un rol important in negocierile europene vitale si pentru tara noastra. In schimb, prim-ministrii si ministrii coalitiei, de un an merg pe rand la Bruxelles pentru a da explicatii pentru legile justitiei.

- Un american din New York a murit la doar cateva saptamani dupa ce a castigat un milion de dolari la loterie. Cu o parte din banii castigati s-a dus la doctor pentru o consultatie, pe care nu si-a permis-o inainte pentru ca nu avea asigurare medicala. Si, intr-o clipa, a trecut de la euforia castigului,…

- Acest model este de fapt un concurent de seama pentru gama Ford Mondeo Vignale care este fara doar si poate un model premium realizat pe baza tehnica a unei masini de clasa medie. Acum vedem o noua masina de top insa din gama Opel, modelul avand numele de Opel Insignia…

- Adi Popa (29 de ani) a luat-o pe urmele „magicianului” Lucian Sanmartean si a antrenorului Constantin Galca. „Motoreta” a acceptat oferta echipei saudite Al Taawon. Internationalul roman a fost cedat sub forma de imprumut de Reading si urmeaza sa incaseze o suma uriasa de bani.

- Vestea ca Oana ii vinde hainele lui Viorel Lis, pentru a face rost de bani, a cutremurat lumea mondena din Romania. Blondina a explicat ca vrea sa faca acest demers din cauza problemelor financiare cu care se confrunta celebrul cuplu.

- Oana Lis a vrut sa-i vanda costumele pe care fostul edilul nu le mai poarta, dar intentia a provocat un adevarat scandal conjugal. Oana Lis a recunoscut totul, fara niciun fel de rusine. De ce l-a acceptat de barbat pe Viorel Lis "Nu am simtit penibilul acestei situatii. Eu cand ma…

- Elwira, soția binecunoscutului coregraf Mihai Petre, și-a amintit de vremurile cand era la inceputuri in dans și cand se descurcau foarte greu cu banii. Mihai Petre formeaza cu soția sa, Elwira, unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc . Elwira și Mihai Petre, care au devenit parinți…

- SoLib - Societatea pentru Libertate individuala a lansat platforma Open Budget 2018, cu ajutorul careia cei interesati pot vedea in format accesibil cati bani dau statului in acest an, prin taxe, si cum sunt cheltuiti banii de catre guvernanti.

- Soții Ciurea, oameni trecuți de 70 de ani, au fost victimele unor escroci care i-au pacalit ca vand vase din inox. Batranul a fost abordat de trei necunoscuti cu suflet mare, care i-au propus sa il duca acasa, in comuna Sageata, cu masina lor. Doi dintre cei trei escoci l-au insoțit pe batran…

- Horia Brenciu este, fara indoiala, unul dintre cei mai populari, dar si mai apreciati artisti din industria muzicala romaneasca. Persoana joviala, cantaretul lasa impresia ca este tot timpul intr-o cursa contra-cronometru. Din cauza faptului ca este agitat mai mereu, vedeta le mai si comite din cand…

- Plecarea din UE fara incheierea unui deal pana in 2019 ar putea costa Marea Britanie aproape jumatate de milion de locuri de munca, se arata intr-un studiu condus de primarul Londrei, potrivit Bloomberg.

- Edilii Capitalei se intrec in investiții cand vine vorba despre bancuțe, flori, pomi. Primariile din București au cheltuit in perioada 2007-2016 aproape 600 milioane euro pentru intreținerea și amenajarea spațiilor verzi....

- Luxturna poate fi folosit impotriva degenerarii ereditare a retinei si se gaseste pe piata din Statele Unite ale Americii.Compania farmaceutica producatoare a anuntat ca pretul acestui medicament impotriva orbirii este de 425.000 de dolari pentru fiecare ochi.

- Narcis Raducan (43 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuti oameni din fotbalul romanesc. Fost jucator la Steaua si la Rapid, acesta a facut cariera si din postura de conducator de club. In viata privata, fostul mijlocas este un barbat implinit. El este casatorit si are trei copii minunati.

- Deputatii britanici au propus vineri impunerea unei taxe asupra paharelor de cafea de unica folosinta si utilizarea banilor ce vor fi astfel obtinuti pentru a imbunatati procesul de reciclare a acestor produse, dintre care mai multe milioane sunt aruncate in fiecare an. Fondurile astfel obtinute…

- Soția lui Marian Vanghelie, Oana Mizil, pare sa fie foarte atenta pentru ca noaptea dintre ani sa fie una cu totul și cu totul speciala. Așa ca, ea a fost surprinsa, mult dupa lasarea serii, alaturi de mama ei și de fetița pe care o are cu fostul edil al sectorului 5, pregatita pentru o petrecere de…

- Horia Brenciu este, fara indoiala, unul dintre cei mai apreciati si mai cunoscuti artisti de la noi din tara. Fire vesela si comunicativa, juratul de la „X Factor” are o sotie dupa chipul si asemanarea lui.

- Conform reprezentantilor USLIP Iasi, Ministerul de Finante ar fi dat un ordin vineri, pe data de 22 decembrie, prin care programul de lucru al trezoreriilor cu institutiile este intrerupt incepand de astazi, 27 decembrie, de la ora 12.00. Astfel, cele mai multe dintre institutiile de invatamant din…

- Se pricep sa voteze bugetul tarii, dar habar n-au cat costa laptele untul, ouale, uleiul sau painea. Noroc ca de aprovizionarea de Craciun se ocupa familia. Parlamentarii romani se plang ca programul de lucru le-a dat mari batai de cap in ultima perioada si ca nu au mai avut timp sa se ocupe de facutul…