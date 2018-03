Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin, este unui din fiii lui Nicolae Guta, iar de cateva luni traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Clarisa. Tanarul a pus pe toata lumea pe jar, dupa ce a scris un mesaj pe pagina lui de pe o retea de socializare.

- Continua dezvaluirile socante despre suceveanul care in urma cu cateva zile si-a ucis cu sange rece sotia si cei doi copii in locuinta din Brasov, acolo unde se mutasera de cativa ani. Florin Mircea Buliga le-a povestit anchetatorilor ca soția și copiii sai sunt „ingeri" și ca in ...

- Ajuns la 55 de ani si devenit celebru pentru calitatile sale muzicale, dar si pentru cele de „Don Juan” veritabil, Dan Bittman continua sa ne impresioneze. Surprins de paparazzii Spynews.ro in compania frumoasei mezzosoprane Andreea Ilie, originara din Timisoara, cantaretul nu prea are de gand sa faca…

- Alina Puscas si Mihai Stoenescu formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din Romania. Ea vedeta de televiziune, el unul dintre cei mai buni medici stomatologi de la noi, cei doi au o relatie perfecta, cimentata bine, ca doar la asta se pricepe domnul doctor cu doi copii superbi!

- Pepe s-a schimbat total dupa ce s-a casatorit și vorbește despre trecutul sau și despre clipa in care și-a intemeiat o familie alatui de soția sa, Raluca. Pepe și Raluca traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au o casnicie frumoasa și doua fetițe superbe. “Conteaza mult sa știi sa ierți.…

- Marcel Pavel (58 de ani) se poate considera, fara indoiala, unul dintre cei mai norocosi artisti din industria muzicala romaneasca. Dincolo de celebritate, cantaretul are o familie minunata. Cei trei copii il fac sa se simta mandru, iar sotia sa este o femeie de nota zece.

- Pepe a fost invitatul lui Catalin Maruța, la emisiune, și a facut dezvaluiri, atat din viața profesionala, cat și personala. Artistul a recunoscut ca a trecut prin momente dificile, insa a reușit sa treaca peste ele, iar acum se declara un barbat cu adevarat implinit, alaturi de Raluca și cele doua…

- Principele Nicolae, nepotul regelui Mihai, s-a casatorit civil, in secret, cu Alina Maria Binder, iar acum face planuri pentru cununia religioasa. Sotia fostului principe Nicolae, superba in costum popular romanesc GALERIE FOTO Acum o saptamana, principele, alaturi de iubita lui, au…

- Mircea Radu a facut declarații despre cea care ii este soție, Raluca, și impreuna cu care are doi copii, Clara și Tudor. Prezentatorul de televiziune Mircea radu, care are o noua emisiune la Antena 1, este foarte rezervat atunci cand vine vorba de viața sa de familie. Cu toate acestea, intr-un interviu…

- Retras din fotbal, Ciprian Marica (32 de ani) a devenit un familist convins. Barbat implinit din toate punctele de vedere, fostul atacant al echipei nationale le face toate poftele celor mai dragi fiinte din viata lui, sotia Ioana si fiul Albert Andrei.

- Soția lui Pepe a primit cadouri emoționante de la fiicele sale. 8 martie, Ziua Internaționala a Femeii, a prins-o foarte ocupata pe Raluca. Ea s-a bucurat de fiecare moment pe care l-a trait alaturi de fiicele sale și soțul ei. Astazi, insa, soția lui Pepe le-a impartașit fanilor ce a primit din partea…

- Ionica și Viorica de la Clejani sunt, probabil, unul dintre cele mai simpatice cupluri ale showbiz-ului romanesc. Și, de cele mai multe ori, sunt printre puținii care recunosc ca ”mai pacatuiesc” din cand in cand.

- Regizorul mexican Guillermo del Toro a venit la gala premiilor Oscar, care s-au desfasurat duminica la Dolby Theatre, insotit de actrita Kim Morgan, nu de sotia sa cu care este casatorit de 20 de ani, relateaza online ziarul spaniol ABC. Pe multi i-a uimit faptul ca el nu a venit impreuna cu Lorenza…

- Toata lumea stie ca Raluca, sotia lui Pepe, este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz. Recent, vedeta a participat alaturid e artist la un eveniment monden, acolo unde a atras privirile tuturor.

- Pepe si Anastasia, asistenta lui Dan Negru, au filmat impreuna pentru noul videoclip al artistului, scrie spynews.ro. Focoasa partenera este din Republica Moldova si spune ca nu se astepta sa fie atat de indrazneata la filmari. Citeste si Pepe, pradat de hoti la sala de sport. Vezi cati bani…

- George Copos are de ce sa fie mandru! Cunoscuta ca o femeie puternica, greu de impresionat,sotia celebrului afacerist este o doamna cu inima de aur. Cristiana a sarit in ajuturul unuia dintre cei mai cunoscuti cantareti din Romania.

- Devenit celebru pentru rolul gogomanului din Las Fierbinți, Mihai Raiț pare sa fie cu totul și cu totul altfel cand vine vorba de viața din spatele camerelor de luat vederi. Mai mult chiar, actorul dovedește ca este un romantic atunci cand o are alaturi de soția lui, Ana-Maria.

- Tanara actrita Mary Elizabeth Winstead a pus capat relatiei sale cu celebrul actor Ewan McGregor, satula sa fie tinta insultelor si a criticilor dupa ce a inceput o relatie cand acesta era casatorit, relateaza online ziarul spaniol ABC.Putin a durat fericirea pentru Ewan McGregor, noteaza…

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…

- Un barbat recent casatorit si bunica lui au murit în statul de est Odissa, dupa ce a deschis un cadou de nunta, releva BBC. Explozia a avut loc vineri, în statul Odissa din estul Indiei. Sahu si bunica lui în vârsta de 85 de ani au murit din cauza leziunilor,…

- Datand din 1634, cele doua tablouri, ce prezinta un cuplu de nobili olandezi bogati, purtand tinute negre decorate cu dantela, au fost cumparate in comun in 2015 de Franta si Olanda cu 160 de milioane de euro, stabilind astfel o premiera in Europa in privinta achizitiilor de arta facute de doua state.Pe…

- Raluca este o femeie implinita. Vedeta are un sot grijuliu, doua fiice minunate si are grija sa se dezvolte si pe plan personal, motiv pentru care nu a lipsit de la cursurile facultatii. A

- Considerat unul dintre cei mai atragatori barbati din Romania, George Papagheorghe, cunoscut publicului larg drept „Jorge”, este cunoscut ca un familist convins. Cu toate acestea, artistul a reusit, recent, sa-si surprinda sotia si fiica vitrega cu un gest neasteptat.

- Surpriza lui Pepe pentru soția lui, de Ziua Indragostiților. Artistul a postat pe contul de socializare un mesaj și o imagine, in care le arata fanilor cum s-a pregatit pentru 14 februarie. Pepe a cumparat un buchet de trandafiri imens si un balon pe care scrie „Happy Valentine’s Day”. S-a pozat in…

- Pepe este unul dintre cei mai romantici barbati din showbiz-ul romanesc. Artistul stie cum sa isi surprinda sotie de fiecare data. Pregatit pentru Ziua Indragostitilor, Pepe le-a aratat tuturor ce surprinza are pentru sotia lui.

- Ionut Liviu Sgacevschi, cunoscut publicului drept „Jaguarul” de la Exatlon, este unul dintre cei mai puternici concurenti care participa la competitia sportiva din Republica Domonicana. Razboinicul are acasa cel mai aprig sustinator al sau. Este vorba de sotia lui, Nella, alaturi de care traieste o…

- Deși are o relație de 17 ani, actorul Bebe Cotimanis a fost suprins de paparazzi in compania unei alte femei, colega de teatru. Imaginile nu lasa loc interpretarilor. Bebe Cotimanis și soția lui, make-up artistul Florina Marcuța, sunt impreuna de 17 ani, dar au facut nunta acum patru ani. Acum se pare…

- Bebe Cotimanis a fost surprins, zilele trecute, in timp ce avea parte de momente cat se poate de romantice cu o alta femeie in afara soției lui. Culmea este ca, in tot acest timp, Florina Marcuța, soția actorului, parea sa se bucure din plin de momente cat se poate de placute.

- Bebe Cotimanis pare sa fie foarte, foarte indragostit. Doar ca nu de soția lui, cea cu care s-a casatorit in urma cu mai puțin de patru ani, ci de o alta femeie, colega de-ale lui de teatru. Iar momentele petrecute cu aceasta nu lasa loc de interpretari.

- Pepe si sotia lui, Raluca, au pus pe picioare o afacere inspirata chiar de bruneta. Artistul si sotia sa au deschis in toamna o gradinita, la care el si partenera lui au muncit din greu timp de mai multe luni. A

- Un barbat cu Alzheimer a uitat ca e casatorit și s-a insurat din nou. Michael Joyce, un barbat din Noua Zeelanda, in virsta de 68 de ani, era casatorit de 38 de ani cu soția sa, Linda Joyce (64 de ani). Doar ca barbatul sufera de Alzheimer, iar boala este atit de avansata, incit a uitat ca e insurat.…

- La mai bine de o saptamana de cand a fost jefuit, Pepe e nevoit sa accepte ca a ramas fara cei 7000 de lei care i-au fost sustrași din buzunar, la o sala de fitness. Asta pentru ca poliția nu are niciun indiciu pana acum despre cine ar fi autorul. Artistul a trecut printr-o intamplare neplacuta in urma…

- Un barbat cu Alzheimer a uitat ca e casatorit și s-a insurat din nou. Michael Joyce, un barbat din Noua Zeelanda, in varsta de 68 de ani, era casatorit de 38 de ani cu soția sa, Linda Joyce (64 de ani).

- Horoscop Berbec (21 martie - 20 aprilie) In cursul sau in jurul zilei de 4, ar fi de dorit sa nu acrozi bani imprumut și sa nu investești in proiecte insuficient de bine conturate. Din 10 incolo, este posibil sa incepi o relație departe de ochii curioșilor ori sa revina in viața ta un/o fost/a partener/a.…

- Vestea ca Oana ii vinde hainele lui Viorel Lis, pentru a face rost de bani, a cutremurat lumea mondena din Romania. Blondina a explicat ca vrea sa faca acest demers din cauza problemelor financiare cu care se confrunta celebrul cuplu.

- Raluca este o femeie implinita. Vedeta are un sot grijuliu, doua fiice minunate si are grija sa se dezvolte si pe plan personal, motiv pentru care nu a lipsit de la cursurile facultatii. Si, desi are o viata agitata, ea isi face timp si pentru momente de rasfat. Asa s-a intamplat recent cand a iesit…

- Raluca, soția lui Pepe, duce o viața lipsita de griji, singura ei preocupare parand sa fie sa iși creasca fetițele in cele mai bune condiții, sa fie mama perfecta pentru el. Dar, cu toate acestea, din cand in cand, iși rezerva timp și pentru ea.

- Horia Brenciu este, fara indoiala, unul dintre cei mai populari, dar si mai apreciati artisti din industria muzicala romaneasca. Persoana joviala, cantaretul lasa impresia ca este tot timpul intr-o cursa contra-cronometru. Din cauza faptului ca este agitat mai mereu, vedeta le mai si comite din cand…

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin Cocos, pe care le publica in exclusivitate astazi. ( VEZI SI:…

- Fosta sotie a lui Robert Negoita, Sorina Docuz, s-a casatorit in mare secret! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie in exclusivitate detaliile acestei cununii-bomba din showbiz-ul romanesc. Sorina, pe care o chema inca Negoita chiar daca a divortat de primarul Sectorului 3, s-a cununat…

- Narcis Raducan (43 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuti oameni din fotbalul romanesc. Fost jucator la Steaua si la Rapid, acesta a facut cariera si din postura de conducator de club. In viata privata, fostul mijlocas este un barbat implinit. El este casatorit si are trei copii minunati.

- Acum este casatorit și are doi copii, dar cu ani in urma, Mircea Radu era cunoscut in showbiz-ul romanesc drept un mare cuceritor. Printre cuceririle lui s-a numarat și Simona Gherghe, care ar fi suferit mult dupa desparțire. Insa prima lui mare iubire a fost actrița Alexandra Dinu. Cum arata soția…

- Revelionul a fost o sabie cu doua taișuri pentru Oana Lis, care a trebuit sa iși vada soțul transportat de urgența la spital. Oana a vorbit despre momentele dificile, menționand faptul ca o noapte de Revelion puțin prea distractiva a facut ca lui Viorel sa i se faca rau. La cererea fostului edil, acesta…

- Calin Popescu Tariceanu s-a casatorit de cinci ori pana acum. Loredana Moise este ultima lui cucerire și este mai tanara cu 26 de ani decat el. In declaratiile de avere depuse de șeful Senatului la inceputul anului trecut, actuala soție este trecuta și ea la rubrica de venituri și astfel am…

- Soția lui Marian Vanghelie, Oana Mizil, pare sa fie foarte atenta pentru ca noaptea dintre ani sa fie una cu totul și cu totul speciala. Așa ca, ea a fost surprinsa, mult dupa lasarea serii, alaturi de mama ei și de fetița pe care o are cu fostul edil al sectorului 5, pregatita pentru o petrecere de…