- Cristiano Ronaldo si Marcelo nu sunt singurii fotbalistii ai Realului, care au probleme cu legea! Internationalul croat Luka Modric, desemnat cel mai bun jucator de la Cupa Mondiala din Rusia, are un nou litigiu cu fiscul spaniol, care ii solicita peste 1,2 milioane de euro.

- Ilie NEstase este tinut in joc de glezne de sotia sa! Acuzat de infidelitate xi aflat la un pas de divort, fostul mare tenismen a mai primit o loviturE teribilE din partea lui Brigitte. Recent, frumoasa brunetE a fost protagonista unor momente care, cu sigurantE, il vor face pe fostul mare tenismen…

- Despre Adrian Cristea s-a scris mult de-a lungul timpului! Printul Cristea a pus mingea in "cui" de mult xi a fost in ultima perioadE urmErit de ghinioane atat pe plan financiar cat xi pe plan sentimental.

- Mirel Radoi sustine ca Gigi Becali nu știe sa profite de investiții și ca risca sa duca FCSB chiar spre faliment. Intrebat daca are cunoștințe legate de stagnarea profesionala a lui Florinel Coman, acuzat de Gigi Becali ca fumeaza foarte mult și ca duce o viața extrasportiva dezordonat, Mirel Radoi…

- Denis Alibec (27 de ani) traverseazE, fErE indoialE, cea mai neagrE perioadE din carierE! Tras pe linie moartE la FCSB, dupE un sezon slab, in care s-a fEcut remarcat doar prin contrele pe care le-a avut cu antrenorul Nicolae DicE, atacantul sperE sE plece cat mai repede din Romania. Visul sEu ar putea…

- Denis Alibec merge din grexealE in grexealE! DupE ce s-a certat in curtea unei clinici private cu un agent de pazE, atacantul a mai fEcut o nefEcutE. Dexi toatE lumea l-a sfEtuit sE renunte la fumat, starul fotbalului romanesc nu se potolexte. Vedeta trage in piept precum ultimul sErac.

- In asteptarea unei vesti izbavitoare, fie de la Marius Sumudica, fie de la Mircea Rednic, antrenorii care il vor in Arabia Saudita, Denis Alibec (27 de ani) nu are stare. Atacantul a fost protagonistul unui scandal in Capitala. Totul a pornit de la masina de lux pe care o conduce celebrul fotbalist.

- Tras pe linie moartE la FCSB, acolo unde nu mai are voie sE se antreneze cu prima echipE, Denis Alibec (27 de ani) s-a transformat radical. }n axteptarea perfectErii transferului salvator in Arabia SauditE, la Al Shabab, atacantul a ajuns sE aibE o siluetE la care alti fotbalixti doar viseazE.